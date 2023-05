Deux circuits de baseball féminin s’installent à Trois-Rivières

Ainsi, une première formation fera ses débuts dès 2023 dans les rangs de la Ligue Canada-Est, un circuit regroupant les meilleures joueuses canadiennes âgées de 17 ans et plus.

Déjà, un total de neuf membres de la sélection nationale du Canada, dont quatre Québécoises, ont fait le choix de s’installer à Trois-Rivières afin de s’aligner avec l’une des trois formations panrégionales.

Les Jackies du Centre-Est [clin d'oeil à la mémoire de Jackie Robinson, NDLR] - (Mauricie, Capitale-Nationale, Saguenay, Est-du-Québec)

[clin d'oeil à la mémoire de Jackie Robinson, NDLR] - (Mauricie, Capitale-Nationale, Saguenay, Est-du-Québec) Les Rockies du Nord-Ouest [le nom souligne l'aspect pancanadien du circuit, le vert forêt rappelé les grands parcs et les montagnes, NDLR] - (Grand-Montréal, Laval-Laurentides-Lanaudière, Outaouais, Abitibi)

[le nom souligne l'aspect pancanadien du circuit, le vert forêt rappelé les grands parcs et les montagnes, NDLR] - (Grand-Montréal, Laval-Laurentides-Lanaudière, Outaouais, Abitibi) Les Ailes du Centre-Sud [rappel historique du nom donné à l'équipe masculine du Québec entre 1990 et 2015, NDLR] - (Rive-Sud, Montérégie, Richelieu/Yamaska, Estrie)

À compter du 13 mai et chaque samedi de l’été, des matchs seront aussi présentés en alternance à Québec, à Gatineau et à Montréal.

Des groupes de New York et de Boston ont déjà manifesté un intérêt pour l’obtention d'équipes, mais il faudra se montrer patients et attendre la saison 2025 pour voir ces projets se matérialiser.

D’autre part, Baseball Québec met en place la Ligue ABC, un circuit hautement compétitif à quatre équipes réservé aux meilleures joueuses de 16 ans et moins de la province.

Cette ligue deviendra l’antichambre par l’entremise de laquelle les joueuses seront en mesure d’accéder à l’équipe du Québec, puis, ultimement, à Équipe Canada.

Une avenue toute neuve

Pour le directeur général de Baseball Québec, Maxime Lamarche, l’avènement de ces deux ligues est une occasion inespérée.

C’est quelque chose d’extraordinaire. On a démontré ces dernières années à Baseball Québec qu’on aimait innover, faire les choses différemment et surtout faire une place de choix aux femmes dans notre fédération , a-t-il d’abord souligné.

Il a ajouté qu’avec l’essor que connaît le nombre de joueuses au Québec, il était devenu primordial de leur fournir un environnement de haut niveau où elles pourront se développer à leur plein potentiel.

Bien sûr, tout cela a un coût. Pendant que la fédération se lance à la recherche de commanditaires et d’un soutien additionnel des ministères du Sport tant fédéral que provincial, ce sont les parents des athlètes qui devront acquitter la facture de l’exercice qui peut atteindre de 5000 à 10 000 dollars.

« Il n’y a pas beaucoup de sources de financement. Il faudra cogner à encore plus de portes, tant privées que gouvernementales, pour aller chercher de nouvelles sources de revenus. En ce moment, elles paient de leur poche pour les entraîneurs, la location des plateaux (terrains, gymnases, etc.), le transport. Ces jeunes doivent aller à l’école et travailler pour payer leur école, leur hébergement et leur sport. » — Une citation de Maxime Lamarche, directeur général de Baseball Québec

Pour Patricia Landry, entraîneuse et coordonnatrice de l’Académie Baseball Canada, la création de ces deux circuits est synonyme de continuité.

On s’entraîne de septembre à juin. Ça va donc nous permettre de mettre en application les apprentissages de toute une année. L’idée des deux ligues est d’offrir plus d’opportunités pour les jeunes filles au Québec et même à l’extérieur du Québec. On a des joueuses de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Nouvelle-Écosse , a expliqué Landry.

Patricia Landry se réjouit de la création de nouvelles possibilités pour le baseball féminin. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Jusqu’à maintenant, les seules voies qui s’offraient aux joueuses d’ici étaient les équipes du Québec qui ne pouvaient accueillir qu’une quinzaine de joueuses par tranche d’âge. C’est d’autant plus important que les collèges et les universités tant au Canada qu’aux États-Unis n’offrent pas de programmes de baseball féminin, les jeunes femmes étant plutôt redirigées vers le softball.

Le recrutement des athlètes s’est étalé sur plusieurs mois à travers des journées d’identification de talents à l’automne. Il y a ensuite eu des camps d’entraînement durant l’hiver.

« On a commencé avec 120 filles en novembre pour terminer avec 51 joueuses dans la Ligue ABC avec le même principe pour la Ligue Canada-Est, sauf que dans ce cas ça se fait à la grandeur du Canada. » — Une citation de Patricia Landry, coordonnatrice de l'Académie Baseball Canada

Enfin, la jeune Éla Day-Bédard ne cache pas son enthousiasme à l’idée de pouvoir ainsi se mesurer aux meilleures joueuses de son groupe d’âge.

Originaire de l’Outaouais, elle s’est alignée avec la formation AA de sa région puis au sein de l’Équipe du Québec dès l’âge de 14 ans. Comme bien des filles, son seul autre débouché était ensuite une équipe masculine de niveau midget.