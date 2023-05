Quelles sont les chances du Canadien dans la loterie Connor Bedard?

Le tirage mettra en scène les équipes qui ont raté les séries éliminatoires. La formation ayant terminé au 32e et dernier rang du classement a les plus grandes chances de repêcher la première.

L'enjeu? Pouvoir mettre la main sur le prodige canadien Connor Bedard.

Le Canadien de Montréal fait partie de cette loterie. Les chances de l’équipe d’obtenir le premier choix et de voir le no 98 des Pats de Regina dans l’uniforme tricolore sont de 8,5 %, soit une chance sur 12.

La loterie du repêchage de la LNH se tiendra lundi soir à 20h. Photo : Radio-Canada

Les probabilités que Bedard se retrouve en Californie sont plus élevées puisque les Ducks d’Anaheim ont 25,5 % des chances de remporter le tirage.

En 2022, la LNH a implanté une règle qui stipule que la loterie ne peut permettre à une équipe de grimper de plus de 10 positions. C’est donc dire que les organisations aux positions de 12 à 16 ne peuvent pas obtenir le premier choix. C’est le cas, entre autres, des Sénateurs d’Ottawa et des Flames de Calgary.

Si l’une de ces équipes gagne la loterie, le premier rang revient alors aux Ducks. C’est pourquoi on ajoute ces pourcentages à celui de départ, 18,5 %, pour un total de 25,5 %.

Un autre tirage aura lieu pour déterminer le deuxième rang de sélection. Et le CH a à peu près le même taux de probabilité que pour le premier choix, soit 8,6 %.

Si Connor Bedard fait l’unanimité comme premier choix, pour le deuxième, les opinions divergent. Adam Fantilli, Will Smith, Leo Carlsson et Matvei Michkov sont les joueurs les plus susceptibles d’être appelés tout de suite après Bedard.

Selon le site spécialisé Tankathon, le Canadien a plus de chances de repêcher au sixième rang (44 %) ou au cinquième (24,5 %). Le pire scénario possible serait d'obtenir le septième choix.

De leur côté, les Sénateurs peuvent espérer, au mieux, repêcher au deuxième rang (5,1 %) et les Flames, au cinquième (1,1 %).

Comment fonctionne la loterie? C’est complexe. Un boulier contient 14 boules numérotées, et 4 d'entre elles seront tirées pour déterminer la combinaison gagnante. Il y a 1001 combinaisons possibles et le Bleu-blanc-rouge en détient 85 (8,5 %).

Connor Bedard à Montréal? C'est possible. On le saura ce soir.