Selon les responsables chinois et le président du CIO, c’est la nouvelle menace qui pèse sur le sport mondial. Réunis en Chine, Thomas Bach et le premier ministre Li Qiang ont fait part de leur crainte. Nous sommes disposés à travailler avec le CIO pour nous opposer à la politisation du sport , a déclaré Li Qiang à la télévision publique chinoise.

Bach a ajouté que le CIO est prêt à défendre l'esprit olympique, à résister à la politisation du sport…

On voudrait donc politiser le sport! Mais ne l’est-il pas déjà? Le gouvernement olympique de Lausanne est-il devenu amnésique au point d’en oublier sa propre histoire? Thomas Bach a l’air de ne plus se souvenir dans quelles circonstances on a octroyé les Jeux de Berlin à l’Allemagne nazie, en 1936.

Un petit rappel, alors.

L'arrivée de la flamme olympique à Berlin Photo : Getty Images

À l’époque, le président du Comité olympique américain est Avery Brundage. Si, au départ, il voulait qu’on retire les Jeux à l’Allemagne, il va vite changer d’idée. Et devant son comité qui prône un boycottage, il déclare que les Jeux olympiques appartiennent aux athlètes et non aux politiciens .

Pour faire face à la fronde qui le vise, il dénonce, après un voyage d'inspection en Allemagne, l’existence d’une conspiration judéocommuniste pour empêcher les États-Unis de participer aux Jeux .

On apprendra plus tard que son entreprise devait être le maître d'œuvre de la construction de l’ambassade d’Allemagne à Washington.

On se souvient également du rôle joué par l’ancien président du CIO Juan Antonio Samaranch, qui avait été le secrétaire des Sports sous le régime du dictateur espagnol Franco. C’est lui qui, à la fin de son règne, voulait que la Chine obtienne les Jeux, soi-disant pour que le pays s’ouvre sur le monde.

Après les Jeux de Pékin, en 2008, la répression contre la population ouïgoure s’est accentuée. De nombreuses organisations non gouvernementales ont dénoncé les camps de travail, la torture, les exécutions et même la stérilisation des Ouïgours. On estime à plus de 1 million le nombre de personnes internées dans ces camps.

Quelle a été la réaction du CIO? Accorder à nouveau les Jeux olympiques à la Chine.

La joueuse de tennis Peng Shuai a accusé publiquement Zhang Gaoli de l'avoir forcée à avoir une relation sexuelle, il y a trois ans. Photo : afp via getty images / PAUL CROCK

Aussi, la saga concernant la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai est assez éloquente. Elle avait dénoncé un haut dirigeant chinois pour harcèlement et avait ensuite disparu mystérieusement. C’est avec le président du CIO qu’elle va soudainement réapparaître, en affirmant qu’elle a été mal citée.

En agissant ainsi, le mouvement olympique ne cautionne-t-il pas le régime autoritaire chinois, en acceptant ce qui ressemble à une mise en scène savamment orchestrée par Pékin?

Le président du Comité international olympique, Thomas Bach (à droite), en discussion avec le président russe, Vladimir Poutine, en 2015. Photo : Getty Images / Harry Engels

Et que dire de l’amitié presque indéfectible entre Thomas Bach et Vladimir Poutine qui a amené le CIO à octroyer les Jeux les plus chers de l’histoire à Sotchi? Cela n'a pas empêché le maître du Kremlin d'envahir la Crimée après les Jeux. Si l’invasion de l’Ukraine a valu un bannissement des Russes et des Bélarusses des compétitions internationales, le CIO songe maintenant à trouver une solution à l’amiable pour les réintégrer à Paris, en 2024.

Thomas Bach annonce qu'il faudrait résister à la politisation du sport et il fait cela en Chine, dans un pays qui est encore dénoncé pour les atteintes aux droits de la personne. On est vraiment ici dans la confusion des genres. Comment peut-on affirmer que le sport est apolitique quand on donne des légitimités à des pays qui bafouent ouvertement les droits les plus fondamentaux? Quand on n’hésite pas à s’afficher avec de hauts responsables de ces pays?

Qu’on le veuille ou non, le sport demeure un microcosme de la société. Il n'a jamais été le dernier gardien des valeurs sociétales comme on voudrait bien nous le faire croire. Encore plus aujourd’hui, on utilise le sport comme véhicule de virginité politique. Il faut juste regarder les politiques sportives des pays du Golfe, qui investissent sans compter pour asseoir leur légitimité sur la scène internationale.

Il ne serait pas exclu que des Jeux olympiques puissent se tenir prochainement au Qatar ou en Arabie saoudite.

Le CIO est aujourd’hui à la croisée des chemins. S’il veut garder encore un zeste de crédibilité, il faudra que la tour d’ivoire de Lausanne reconnaisse enfin qu’elle fait partie intégrante de la société et qu’elle ne peut plus invoquer la neutralité, même si elle a été longtemps la devise de la Suisse.