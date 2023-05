Carlos Alcaraz va doubler Novak Djokovic, Félix Auger-Aliassime glisse

Carlos Alcaraz n'a plus que cinq points de retard sur le no 1 mondial, Novak Djokovic, au classement de l'ATP publié lundi.

L'Espagnol, victorieux à Madrid, n'aura besoin que de jouer un match au Masters 1000 de Rome cette semaine pour être assuré de reprendre sa place au sommet du tennis mondial.

Le plus jeune no 1 mondial de l'histoire n'avait pas joué dans la capitale italienne il y a un an, alors que Djokovic s'y était imposé.

Le seul changement dans le top 10 concerne Félix Auger-Aliassime. Il glisse au 10e rang, doublé par l'Américain Taylor Fritz.

Félix Auger-Aliassime Photo : Getty Images / Francois Nel

En recul de six places, l'Allemand Alexandr Zverev, 22e, quitte le top 20 pour la première fois depuis mai 2017.

Finaliste à Madrid, Jan-Lennard Struff a gagné 37 places et s'établit à la 28e. À 33 ans, l'Allemand, quart de finaliste à Wimbledon en 2018, obtient le meilleur classement de sa carrière, entamée en 2009.

Denis Shapovalov reste au 27e rang, tandis que Vasek Pospisil grimpe de deux échelons, au 155e.

Classement de l'ATP publié lundi : 1. Novak Djokovic (SRB) 6775 points

2. Carlos Alcaraz (ESP) 6770

3. Daniil Medvedev (RUS) 5330

4. Casper Ruud (NOR) 5165

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5015

6. Andrey Rublev (RUS) 4190

7. Holger Rune (DEN) 3865

8. Jannik Sinner (ITA) 3525

9. Taylor Fritz (USA) 3380 (+1)

10. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3235 (-1)

11. Karen Khachanov (RUS) 3025 (+1)

12. Frances Tiafoe (USA) 2755 (-1)

13. Cameron Norrie (GBR) 2680

14. Rafael Nadal (ESP) 2535

15. Hubert Hurkacz (POL) 2525

16. Borna Coric (CRO) 2240 (+4)

17. Tommy Paul (USA) 2170

18. Alex De Minaur (AUS) 1995 (+1)

19. Lorenzo Musetti (ITA) 1960 (-1)

20. Matteo Berrettini (ITA) 1832 (+1)

Du côté de la WTA, Iga Swiatek conserve la tête, devant Aryna Sabalenka, mais l'écart s'est réduit au surlendemain de la finale à Madrid entre les deux joueuses.

Aryna Sabalenka Photo : Getty Images / Julian Finney

La Bélarusse de 25 ans a battu la Polonaise de 21 ans pour la première fois sur terre battue.

Cette dernière a perdu plus de 300 points en une semaine et ne dispose plus que de 1744 points d'avance sur Sabalenka.

Si l'Américaine Jessica Pegula demeure à la 3e place, la Tunisienne Ons Jabeur, forfait sur blessure à Madrid, glisse de trois rangs, au 7e.

La Française Caroline Garcia, 4e, l'Américaine Coco Gauff, 5e, et la Kazakhe Elena Rybakina, 6e, en profitent pour gagner chacune une place dans la hiérarchie mondiale.

Sacrée à Wimbledon en 2022, Rybakina décroche ainsi le meilleur classement de sa carrière.

Quant à Bianca Andreescu, elle a perdu quatre échelons et se classe 31e. Leylah Annie Fernandez perd aussi une place et se retrouve 50e.