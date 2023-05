Pourquoi certains entraîneurs parviennent-ils constamment à former des équipes gagnantes?

La Ligue de développement M18 AAA a conclu une saison de hockey particulièrement satisfaisante ce dimanche à Saint-Hyacinthe à l’occasion de son traditionnel banquet des champions.

La semaine précédente, pour la première fois en 23 ans, deux équipes du circuit québécois s’étaient affrontées en finale du Championnat canadien (autrefois connu sous le nom de Coupe Telus). Et le Blizzard du Séminaire Saint-François (basé à Saint-Augustin-de-Desmaures dans la région de Québec) était sorti vainqueur de cet affrontement en disposant des Gaulois de Saint-Hyacinthe au compte de 3-2.

Décrocher ce titre n’est pas un mince exploit.

Tant physiquement que mentalement, le Championnat canadien de hockey M18 est probablement le tournoi de hockey mineur le plus difficile à remporter. Pour y parvenir, il faut disputer sept matchs en sept jours tout en étant constamment confronté à des équipes championnes provenant de toutes les régions du pays.

Malgré les très hauts standards d’excellence de la Ligue M18 AAA, aucune équipe québécoise n’était parvenue à remporter ce titre depuis 2001. Cette longue disette avait d’ailleurs été ponctuée de plusieurs revers particulièrement cruels en finale.

Le Blizzard du Séminaire Saint-François a été sacré champion canadien M18 en avril dernier. Photo : Laurent Corbeil/Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec/

***

Un aspect particulièrement intéressant de cette histoire réside dans le fait que le Blizzard du Séminaire Saint-François n’était pas vraiment identifié comme une future équipe championne au début de la saison.

Cette organisation, dont la tradition d’excellence remonte aux années 1970, n’avait pas connu de succès en séries éliminatoires au cours des dernières années. Et son ultime responsable, Éric Chouinard, avait décidé de provoquer un changement de culture en confiant l’équipe à l’entraîneur Mathieu Turcotte.

Ceux qui œuvrent dans le milieu du hockey mineur québécois savent très bien qui est Mathieu Turcotte. Et les fidèles lecteurs de cette chronique se rappelleront probablement d’avoir lu son nom parce qu’au cours de la saison 2018-2019, ce jeune entraîneur de carrière avait mené les Chevaliers de Lévis (toujours de la Ligue M18 AAA) à l’une des saisons les plus hallucinantes jamais vues.

Les Chevaliers avaient alors remporté 41 victoires en 42 matchs en saison en plus d’avoir connu une séquence record de 34 victoires consécutives.

En séries éliminatoires, les Chevaliers s’étaient toutefois inclinés en demi-finale contre les Lions du Lac Saint-Louis. Ils s’étaient butés au gardien Devon Levi, qui avait littéralement marché sur les eaux.

Levi n’a d’ailleurs jamais cessé de faire des miracles depuis. Il est successivement devenu le gardien par excellence de la NCAA, le gardien par excellence du Mondial junior (avec Équipe Canada) et il vient à peine de faire ses débuts dans la LNH avec les Sabres de Buffalo.

Le jeune gardien Devon Levi a aussi été de l'équipe canadienne masculine aux Jeux olympiques de Pékin. Photo : Getty Images / Codie McLachlan

***

Après cette saison record à Lévis, Mathieu Turcotte a occupé un poste d’adjoint pendant trois saisons à Drummondville dans la LHJMQ. Je m’étais étonné, à l’époque, qu’il n’obtienne pas sa chance à titre d’entraîneur-chef au sein du circuit junior québécois.

Mais voilà qu’à son retour à titre d’entraîneur-chef dans la Ligue M18 AAA, son équipe est parvenue à conquérir ce titre canadien qui échappait à la ligue M18 AAA depuis tellement longtemps. Ses deux dernières saisons au niveau M18 AAA ont donc été marquées par des réussites hors du commun. Le genre de réussites qui surviennent une fois tous les 20 ou 30 ans.

Quelle est a sa recette? Quelles sont ses valeurs? Quels sont les piliers de son style de leadership?

Quand je lui ai parlé au lendemain de la victoire de son équipe, je m’attendais à entendre Mathieu Turcotte me raconter une saison de rêve au cours de laquelle tout avait fonctionné sur des roulettes. Il m’a plutôt parlé d’une saison exceptionnelle marquée par énormément d’adversité.

Comme je le mentionnais plus haut, c’est ce qui rend son histoire particulièrement intéressante.

***

Notre début de saison n’a pas été facile. Nous avons débuté avec une fiche de deux victoires à nos sept premiers matchs. Nous avons fait face à des problèmes d’attitude dans le vestiaire. Il a fallu faire des suspensions à l’interne. Plein de trucs du genre , raconte Mathieu Turcotte.

Pour provoquer un changement de culture au sein de son équipe, l’entraîneur du Blizzard estimait qu’il fallait d’abord identifier les leaders du groupe et s’assurer de constamment avoir des discussions et des rencontres avec ses joueurs pour s’assurer que tout le monde était sur la même longueur d’onde.

Ce cheminement a toutefois été plus long que prévu.

Après notre premier week-end, nous avons suspendu un joueur qui a fait une saute d’humeur dans le vestiaire. Il avait dit à ses coéquipiers que l’équipe était mauvaise, que rien n’avait changé et que cette saison n’allait pas être différente de la précédente.

Les entraîneurs du Blizzard se sont rendu compte que, de façon générale, leur groupe penchait facilement vers le défaitisme. Tout était ardu , se souvient l’entraîneur.

Outre cet épisode, les entraîneurs du Blizzard ont aussi éprouvé de la difficulté à identifier un groupe de leaders en début de saison.

Avant Noël, nous avions nommé seulement un capitaine. Il n’y avait pas d’assistants. Même après un mois ou deux, nous ne savions pas réellement qui étaient les leaders de notre formation!

Le groupe de leadership a donc changé avec le temps. Puis une fois que ce groupe a été clairement identifié, ce sont nos leaders qui ont prêché par l’exemple tous les jours. Nous avions beaucoup d’amélioration à faire du côté des habitudes de travail et de l’attitude. Il a fallu enseigner comment il fallait réagir dans telle ou telle situation, particulièrement lorsqu’on faisait face à de l’adversité , explique Mathieu Turcotte.

***

Mathieu Turcotte (au centre) et son équipe d'entraîneurs Photo : Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec

L’entraîneur en chef du Blizzard était secondé par deux anciens joueurs des Remparts, Mikael Tam et Patrick Couture. Mikael et Patrick débutaient en tant qu’entraîneurs mais ils avaient énormément d’expérience à titre de joueurs. Ils ont énormément apporté à l’équipe , souligne l’entraîneur-chef.

Pour transmettre l’œil du tigre à leurs joueurs, les entraîneurs du Blizzard ont mis le paquet.

Nous avons même utilisé une vidéo racontant la remontée que Tom Brady et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont faite contre les Falcons d’Atlanta au Super Bowl de 2017. Nous avons porté une attention particulière à l’attitude que Brady, Julian Edelman et le reste des joueurs des Patriots ont démontrée à différents moments du match, et même après la mi-temps, juste avant que le jeu reprenne , raconte Mathieu Turcotte.

Dans ce fameux match, les Patriots étaient en arrière 21-3 à la mi-temps et 28-3 au milieu du troisième quart. Ils ont renversé la vapeur et l’ont finalement emporté 34-28 en prolongation.

Cette victoire est considérée comme l’un des plus grands revirements de tous les temps, tous sports professionnels confondus. Plus de 30 records individuels ou collectifs ont été abaissés ou égalés dans ce match en raison de cet épique refus de perdre des Patriots.

***

Un vieux proverbe chinois dit que lorsque l’élève est prêt à apprendre, le professeur apparaît. Et que lorsque l’élève est vraiment prêt, le professeur disparaît.

Peu à peu, le Blizzard a commencé à jouer de façon plus structurée.

Et les joueurs ont commencé à adhérer davantage à ce qu’on leur proposait. Nous nous sommes mis à jouer de la bonne façon et nous avons remporté 11 matchs consécutifs. Nous avons subi une ou deux défaites et nous avons connu une autre séquence de huit ou neuf victoires. Les gars ont commencé à y croire.

Au fil de la saison, Mathieu Turcotte dit avoir découvert un groupe de joueurs fiables et une équipe dotée d’une impressionnante profondeur.

Notre force, c’était que nous étions un peu comme le Kraken de Seattle. Outre un défenseur (Xavier Veilleux), nous ne misions pas vraiment sur un joueur dominant. Mais plusieurs de nos gars ont joué de façon exceptionnelle et les joueurs qui faisaient la différence changeaient d’un match à l’autre. Tout le monde au sein de notre formation pouvait se débrouiller contre les meilleurs joueurs adverses , analyse-t-il.

Le Blizzard était 4e dans sa division après le premier mois de la saison, mais il a fini par remporter sa division et par terminer 2e au classement général.

Les séries éliminatoires de la Ligue M18 AAA se sont conclues par une finale d’un seul match opposant le Blizzard aux Gaulois de Saint-Hyacinthe. Et ce sont les Gaulois qui ont été couronnés champions du circuit.

Avec le recul, je pense que si nous avions remporté la finale de notre ligue, nos gars n’auraient pas été aussi affamés quand nous avons retrouvé Saint-Hyacinthe lors de la finale du Championnat canadien , estime Mathieu Turcotte.

À leur septième match en sept jours, les joueurs du Blizzard se sont offert le titre canadien grâce à une victoire de 3-2 aux dépens des Gaulois, sur la patinoire des Gaulois.

Comme le disait le proverbe mentionné plus haut, le professeur avait disparu.

***

La trajectoire qu’a suivie le Blizzard du Séminaire Saint-François cette saison illustre à quel point le rôle d’un entraîneur est complexe et déterminant dans la vie d’une équipe et des athlètes qui la composent.

Elle démontre aussi que les équipes dirigées par Mathieu Turcotte n’ont pas connu leurs retentissants succès par hasard au cours des dernières années.

Au cours des prochaines semaines, il sera fort intéressant de voir si une organisation du niveau supérieur finira par lui permettre de gravir les échelons.