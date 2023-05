Battus en prolongation, les Maple Leafs ont déjà le dos au mur

Les représentants de la Ville Reine ont pris deux fois l'avance, mais n’ont jamais su ralentir les ardeurs des Floridiens. L'ailier Sam Reinhart a joué les héros dans la période supplémentaire en faisant fi de tous les joueurs des Maple Leafs sur la glace pour contourner la cage protégée par Joseph Woll et marquer le but gagnant.

Ah, parce qu’il y a aussi ça. Ilya Samsonov, le gardien partant des Leafs et celui qui a entamé chacun des neuf matchs de l'équipe dans les éliminatoires cette année, a quitté le match dès le début du deuxième vingt. Il a été remplacé par Woll, une recrue de 24 ans qui n’avait encore là que 20 minutes d’expérience en séries dans la LNH. Il n'est cependant pas responsable de la défaite.

J’ai senti que Woll a été excellent. Il a été formidable. Je n’en suis pas étonné. Il est prêt pour ça , a dit l'entraîneur-chef Sheldon Keefe.

C’était un match différent des deux derniers. Il n’y avait pas beaucoup d’attaques possibles pour les deux équipes. On n’a pas eu l’abondance de chances de l’autre soir, alors c’était difficile de trouver un quelconque rythme. Pas d’avantage numérique rend ça aussi plus difficile , a-t-il ajouté.

Sam Reinhart a été le héros du jour avec un but en prolongation du 3e match de la série contre Toronto. Photo : Getty Images / Joel Auerbach

Les Maple Leafs avaient entamé le match de brillante façon. Un tir d’Auston Matthews a frappé le poteau après 18 secondes de jeu, puis Sam Lafferty a coiffé deux minutes de domination torontoise avec son premier but des séries sur une montée avec David Kämpf. Il a battu Sergei Bobrovsky d’un tir précis sur réception.

Sauf que le vent a tourné peu de temps après. Les Panthers ont, comme lors des deux premiers matchs, assommé les Torontois avec un échec avant soutenu. Ils ont dominé le reste de la période et donné le ton à la suite du match.

Luke Schenn a ouvert la porte aux Floridiens après le premier entracte. Il a glissé pour empêcher Carter Verhaeghe de sauter sur un retour de lancer, mais il est entré en collision avec Samsonov. En un seul geste, il a blessé son propre gardien et permis aux Panthers d'avoir l'avantage d'un homme.

Anthony Duclair a fait payer le défenseur pour son erreur avec une seconde à faire à sa pénalité. Il s’est échappé, lancé par Aaron Ekblad qui l’avait repéré derrière la ligne de défense torontoise, et il a déculotté Woll.

Woll a très bien joué. C’est dur quand le premier ou deuxième lancer que tu reçois est une échappée , a fait valoir l'attaquant Mitch Marner.

Erik Gustafsson a profité d’une bévue de Marc Staal qui a envoyé sa passe destinée à Kämpf dans son propre filet, mais les Panthers sont revenus à la charge quelques minutes plus tard. Verhaeghe a redirigé un tir de Radko Gudas derrière Woll qui avait la vue voilée par deux de ses coéquipiers, Auston Matthews et Jake McCabe.

En prolongation, c'est d'ailleurs à McCabe et à un autre défenseur, TJ Brodie, que Reinhart a échappé depuis l’arrière du filet.

Les Maple Leafs de Toronto ont perdu les trois premiers matchs de leur série face aux Panthers de la Floride et sont menacés d'élimination. Photo : Getty Images / Joel Auerbach

Le manque d’appui à l’attaque a aussi fait mal à Toronto dans ce match. Après deux périodes, les Maple Leafs n'avaient que décoché 13 tirs. Pire encore, Kämpf et Gustafsson ont été les meneurs au chapitre des lancers devant Marner, Matthews, William Nylander et John Tavares, qui n'ont toujours pas su marquer de but dans cette série d'ailleurs.

On essaie de faire toutes les bonnes choses. On a eu des chances, mais ça n’a pas été de notre bord , a dit Marner. Pour nous, l’important, c’est de continuer à faire les bonnes choses sur la glace et essayer d’aller autour du filet un peu plus pour se créer des deuxièmes chances [de marquer].

Ça ne rentre juste pas pour nous, mais on ne peut pas se décourager. Il faut continuer à avancer, prioriser notre travail avant tout, croire qu’on va parvenir à percer. Tout ce qu’on peut faire maintenant, c’est se concentrer sur le prochain match. Ça passe ou ça casse maintenant , a dit Matthews.

L’entraîneur-chef torontois dit que son équipe n’a pas jeté l'éponge même si gagner une série après avoir tiré de l’arrière 0-3 n’a été fait que quatre fois dans l’histoire de la Ligue nationale.

[Les Panthers] sont en pleine maîtrise maintenant. C’est à nous de rendre la chose inconfortable pour eux et de ne pas nous effacer , a-t-il lancé. J’ai encore énormément confiance en notre groupe. On vient de perdre trois matchs de suite. La Floride vient de gagner trois matchs de suite. Peut-on en gagner trois de suite et rendre leur vie difficile pour forcer un match no 7? C’est le but pour nous, mais ça commence évidemment avec une victoire.

Il a précisé après la rencontre que le gardien de but Matt Murray a obtenu le feu vert des médecins de l’équipe pour revenir au jeu. Si Samsonov devait rater le match no 4, mercredi, il pourrait prendre sa place ou seconder Joseph Woll.