Verstappen s’impose à Miami devant Pérez, Alonso encore sur le podium

Max Verstappen partait de la 9e place sur la grille. Il a été patient dans les premiers tours et a pu revenir sur son coéquipier Sergio Pérez parti de la position de tête grâce à une stratégie pneumatique plus efficace.

C'est la cinquième fois de l'histoire qu'un pilote parti de la 9e place remportait la course. La dernière fois, c'était Nika Lauda en France en 1984.

Fernando Alonso est encore monté sur le podium. Encore en troisième place. Son quatrième podium en cinq courses. Il était parti de la deuxième place sur la grille, et il a été le plus rapide du reste du peloton derrière les intouchables pilotes Red Bull.

Après cinq courses, Alonso est toujours au 3e rang du classement général, derrière les pilotes Red Bull. L'Espagnol a une avance de 19 points sur Lewis Hamilton.

Son coéquipier chez Aston Martin, le Québécois Lance Stroll, a gagné 6 places durant la course. Il était parti de la 18e place et a fini 12e après un très long premier relais en pneus durs. Son deuxième train de pneus, des mi-durs, lui a permis de gagner trois places en fin d'épreuve.

Lance Stroll est au 8e rang du classement, à 7 points de Charles Leclerc. Aston Martin est 2e au classement des constructeurs avec une avance de 6 points sur Mercedes-Benz.

Le Néerlandais volant

Verstappen, qui s'était élancé de la cinquième ligne, n'a pas traîné pour faire parler la supériorité de sa RB19 : il était déjà 4e après 9 tours et s'est emparé de la 2e place au 15e tour après avoir effacé Carlos Sainz (Ferrari) puis Alonso.

Il a ensuite pris la tête au 21e tour quand Pérez est rentré aux puits et a retardé au maximum son changement de pneus afin d'avoir une avance suffisante pour espérer ressortir devant son coéquipier.

Verstappen s'est finalement arrêté au 46e tour et est ressorti juste derrière Pérez, mais il lui a repris la première place deux tours plus tard pour ne plus la lâcher.

Une semaine après un week-end décevant en Azerbaïdjan, où il avait pris la 2e place du Grand Prix et la troisième du sprint, le Néerlandais a remis les pendules à l'heure.

Grâce à sa troisième victoire de la saison et au meilleur tour en course, il augmente de six points son avance au championnat du monde sur Pérez pour la porter à 13 longueurs (119 pts contre 106).

Max Verstappen célèbre sa victoire lors du Grand Prix de Miami, dimanche après-midi. Photo : Reuters / CHANDAN KHANNA

J'ai réussi à rester loin des problèmes, c'était une course propre, j'ai pu me défaire des voitures devant moi et j'ai pu aller loin avec les pneus durs, c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui, a déclaré Verstappen. Il y a une belle bataille à la fin avec Checo (Sergio Pérez, ndlr), mais on a fait cela proprement. C'est une belle victoire. Aujourd'hui, je suis resté calme, gagner une course depuis la 9e place sur la grille c'est forcément satisfaisant.

En réalisant son quatrième doublé en cinq courses, Red Bull a confirmé son écrasante domination et n'a encore laissé que les miettes à la concurrence.

Mercedes, à la peine lors des qualifications, s'est bien rattrapé durant le Grand prix avec la quatrième place du Britannique George Russell et la sixième de son compatriote Lewis Hamilton, qui était pourtant parti en 13e position.

Ferrari, qui avait enfin décroché son premier podium de la saison à Bakou le week-end dernier, a limité la casse en plaçant ses deux monoplaces parmi les sept premiers. Sainz a terminé 5e malgré une pénalité de cinq secondes pour un excès de vitesse aux puits, tandis que le Monégasque Charles Leclerc a pris la 7e place.

La F1 se prépare maintenant à un programme triple avec l'Italie le week-end du 21 mai, Monaco et l'Espagne en trois semaines avant le Grand Prix du Canada le week-end du 19 juin.