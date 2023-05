Il y a des limites à vouloir travestir la discipline pour plaire aux Américains. La F1 n’est pas un simple produit de divertissement, mais un sport à part entière avec son histoire, ses traditions et ses façons de faire.

Je crains le pire au Grand Prix de Las Vegas. Pas vous?

À Miami, la F1 a fait peur à son public, je parle de celui qui l’aime pour ce qu’elle est, pas pour ce qu’on veut qu’elle soit. Les Américains ne comprennent visiblement pas le mot tradition quand il s’agit de F1.

Le mot tradition vient du latin traditio, c’est l’action de transmettre. Transmettre la manière d’agir ou de penser depuis des générations à l’intérieur d’un groupe (selon le Larousse).

Pourquoi les Américains n'essaient-ils pas de transmettre à leurs concitoyens un peu des traditions de ce sport né sur le Vieux Continent?

Dans une chronique précédente, j'ai écrit que cette nouvelle idée d'offrir une course sprint le samedi a déjà prouvé qu'elle n'est pas faite pour la F1. La course sprint vient cannibaliser l'exercice de la séance de qualification (réussir un tour parfait ne semble pas émouvoir les Américains) et offre une vraiment trop pâle copie du grand prix du lendemain.

Dans un week-end de F1, il y a un exercice d'extrême précision sur un tour lancé qu'on appelle la séance de qualification, et un exercice d'endurance physique et mécanique sur la distance de 300 km qu'on appelle le grand prix. On aime ou on n'aime pas, mais la F1, c'est ça.

Et dans les façons de faire en F1, le dimanche avant la course, il y a la formation de la grille de départ.

À la fin de leurs tours de chauffe, des tours à volonté tel que le permet l'article 44.1 du règlement sportif, les pilotes laissent les mécaniciens pousser leur bolide jusqu'à leur position sur la grille.

Sur la grille, les pilotes et leurs équipes sont sur leur territoire, soit une piste de course. Ce n'est pas le tapis rouge d'une cérémonie de remise de prix ou la montée des marches du Festival de Cannes.

Sur la grille, ils ont besoin de temps pour évaluer leurs options, pour discuter des dernières données météo, des stratégies adoptées, de la gestion des pneumatiques.

L'équipe Aston Martin pousse la monoplace no 18 de Lance Stroll sur la grille. Photo : Getty Images / Chris Graythen

De leur côté, les mécaniciens doivent vérifier sur la grille tous les systèmes électroniques et mécaniques des monoplaces après les tours de chauffe et faire les ajustements nécessaires, si besoin est.

On a déjà vu des équipes déceler sur la grille des microfissures ou des défectuosités et travailler frénétiquement jusqu'au dernier instant autorisé par le règlement, soit 15 secondes avant le tour de formation, tel que le stipule l'article 44.6.

C'est ce qui est arrivé aux mécaniciens de Red Bull en 2019, obligés de changer les ailerons arrière des deux monoplaces sur la grille du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Une question de respect

Qu’il y ait des invités sur la grille, des vedettes du showbiz , soit, mais la F1 devrait réfléchir à canaliser cette foule de curieux pour ne pas qu’elle gêne les mécaniciens qui travaillent. Pourrait-on penser à un passage réservé?

Le concept du grid walk (promenade sur la grille), un rendez-vous prisé des téléspectateurs, doit rester un dernier survol du travail des équipes, avec, oui, quelques entrevues d’ingénieurs ou de patrons d’équipe sur le grand prix à venir.

Mais le concept a été parasité par le nombre grandissant de privilégiés invités à s’approcher des monoplaces. La grille est devenue une avenue bondée où tout le monde veut être vu et se bouscule. Ce qui doit faire rager les mécaniciens et les pilotes.

Shakira et Tom Cruise sur la grille de départ du Grand Prix de Miami Photo : Getty Images / CHANDAN KHANNA

Dans son grid walk, Martin Brundle, ancien pilote et excellent analyste à la télévision britannique, en est réduit à courir après les vedettes internationales et locales, qui ne coopèrent pas toujours. L’acteur Tom Cruise avait prévenu à Miami qu’il refuserait toute entrevue sur la grille de départ. What?

À Miami, les Américains ont voulu faire plaisir à leur public (que dire des inévitables meneuses de claque?) sans nuance aucune, à grands coups de fumigène et de musique. Ils ont du même coup bousculé les habitudes de travail des pilotes et des équipes. Si ce n'est pas un manque de respect, qu'est-ce?

Sur la grille, les pilotes respectent, eux, l’hymne national du pays, seule entorse protocolaire à leur préparation. Doit-on leur en demander plus à quelques minutes du départ pour divertir la foule?

Kevin Magnussen lors de la présentation des pilotes à Miami Photo : Getty Images / Chris Graythen

Au tennis aussi, les présentations des athlètes avant les matchs s’allongent, mais ces athlètes professionnels n’ont pas à gérer un départ arrêté, un moment de stress intense qui fait passer le rythme cardiaque des pilotes de 45 à 185 battements par minute avant même qu’ils aient donné le moindre coup de volant, avant de s’élancer à 300 km/h dès le premier tour, au péril de leur vie.

Avant chaque grand prix, les pilotes ont déjà l'obligation de participer à un tour du circuit pour saluer la foule dans les gradins. Cette parade a lieu précisément 2 heures et 10 minutes avant le tour de formation (article 19.4b du règlement sportif). Elle constitue le seul moment de communion entre le public sur place et les pilotes. Sergio Pérez a été réprimandé à Miami pour être arrivé en retard au défilé.

Lewis Hamilton lors de la parade des pilotes à Miami Photo : Getty Images / ANGELA WEISS

L’exercice n’est pas parfait, il faudrait certainement l’améliorer (il y a eu quelques initiatives intéressantes dans le passé), mais les pilotes s'y plient de bonne grâce. Et après ce salut amical aux amateurs, ils peuvent entrer dans leur bulle et se concentrer sur la course à venir.

Comme l’a dit George Russell, directeur de l’Association des pilotes (GPDA), les pilotes de F1 sont là pour courir, pour donner un spectacle en piste, gagner si possible. Et pour y arriver, il faut les laisser se préparer et se concentrer, pas les faire cuire au soleil, en combinaison, le temps que le show se termine.

Traitez-moi de sectaire, mais je crois sincèrement que la F1, européenne de tradition et de culture, doit le rester à tout prix dans ses façons de faire pour garder sa valeur.

Interrogés sur ce spectacle à l’américaine avant le Grand Prix de Miami, les pilotes ont été très diplomates dans leurs réponses. Ils savent pertinemment qui dirige la F1 aujourd’hui. Ce n’est plus une fédération sportive (la FIA), c’est une entreprise américaine spécialisée dans les médias et le divertissement. Ils ne veulent donc pas mordre la main qui les nourrit… et ils savent aussi que ce sera pire à Las Vegas.

Oui, je crains le pire à Las Vegas.