Carlos Alcaraz conserve son titre à Madrid

Dimanche, le favori a mis fin au parcours Cendrillon de l'Allemand Jan-Lennard Struff sur la terre battue madrilène en s'imposant en trois manches de 6-4, 3-6 et 6-3, sans toutefois jouer un grand match.

Aujourd'hui (dimanche), à certains moments je me suis amusé, mais à d'autres j'ai plus souffert que savouré..., reconnaît Alcaraz. Mais il faut en passer par là. Et je crois que je me suis plus amusé que je n'ai souffert.

Premier joueur repêché à accéder au tableau principal d'un Masters 1000, Struff, 65e au classement de l'ATP, a déjoué les pronostics et profité des sorties hâtives de plusieurs têtes de série (Medvedev, Rublev, Rune) pour se faufiler jusqu'à la finale.

Son style de jeu agressif, qui favorise les échanges courts et le jeu de services-volées, a embêté le numéro deux mondial. Mais après avoir écarté une balle de bris au troisième jeu de l'ultime manche, Alcaraz est revenu à la charge dès le jeu suivant pour ravir le service de l'Allemand sur un coup de dépassement et, ainsi, filer doucement vers la victoire, sa quatrième de l'année après Buenos Aires, Indian Wells et Barcelone.

Alcaraz, qui a célébré ses 20 ans il y a deux jours, remporte ainsi le dixième titre de sa jeune carrière et son quatrième en Masters 1000. À trois semaines de Roland-Garros (28 mai-11 juin), le jeune Espagnol a accumulé 19 victoires en 20 matchs sur terre battue en 2023.

Cette victoire lui permet de talonner Novak Djokovic pour la tête du classement mondial, puisque cinq points seulement les séparent. Il n'aura besoin que de jouer un match au Masters de Rome la semaine prochaine pour être assuré de se réinstaller sur le trône du tennis mondial à l'issue du tournoi italien puisqu'il n'avait pas joué à Rome l'an dernier tandis que Djokovic s'y était imposé.

Struff, lui, à 33 ans, quitte la capitale espagnole certain de grimper au meilleur classement de sa carrière lundi, au 28e rang.