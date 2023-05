Troisième victoire de suite du CF Montréal en MLS, Patrice Bernier honoré

À la mi-temps, Patrice Bernier se tenait sur la ligne du centre, non loin des deux bancs, à peu près là où il avait séché ses larmes plus de cinq ans auparavant. Le capitaine éternel, source d’admiration jusque dans l’État brésilien du Parana, à en juger par le laisser-aller de Rafael Santos, trop occupé à applaudir Bernier pour recevoir la molle passe que lui destinait un de ses coéquipiers d’Orlando.

La logique était finalement respectée. Certes, il y a cette règle qui interdit quiconque de figurer au Mur de la renommée moins de cinq ans après sa retraite. Mais si un joueur est synonyme de l’Impact de Montréal dans l’imaginaire collectif, c’est bien le grand no 8. Son talent, son implication, son sérieux – son sérieux! Même si c’était sa journée, Bernier n’a pu s’empêcher de songer à l’enjeu.

On souhaite une victoire , a-t-il lancé au public, qui venait d’assister à une première période sans but.

Romell Quioto a marqué à son retour au jeu samedi soir. Photo : Reuters / Eric Bolte

À l’exception de ce soir d’octobre 2017, quand il avait imploré ses coéquipiers de lui offrir une dernière f… victoire , ce que Patrice souhaite, Patrice obtient : Montréal s’est imposé 2-0 contre la seule équipe de l’Est qui n’avait pas encore perdu à l’extérieur, une équipe plus en réussite que les Red Bulls et Sporting de ce monde en 2023.

Quand même, c’est un quatrième blanchissage de suite, toutes compétitions confondues, et Montréal, cette équipe qui s’en allait droit dans un autre mur que celui de la renommée il y a trois semaines, est 11e de l’Est à deux points des places qui donnent accès aux éliminatoires.

Ça donne de la confiance à toute la défense, à notre gardien, a soutenu l’entraîneur-chef Hernán Losada. Je retire beaucoup de choses positives. Ici, à la maison, on veut vraiment créer un esprit – on ne veut pas seulement jouer bien, mais aussi dire qu’à la maison, c’est impossible de prendre des points pour chaque équipe qui vient ici.

Cette victoire, elle aura été un peu à l’image de Patrice Bernier, qui avait de quoi plaire au puriste comme au partisan moins assidu.

Pour ce dernier, il y a eu les buts, rigolo dans le cas de la déviation du pauvre Robin Jansson, puis éclatant dans le cas de la touche magique de Romell Quioto, revenu de blessure de manière assez tonitruante merci.

C’est facile, hein, un attaquant, il touche un ballon, il marque, et il est l’homme du match , a analysé Rudy Camacho, qui se sentait taquin après s’être fait crier que ce titre lui revenait par Victor Wanyama, invité surprise dans la salle de conférence.

Or, pendant une heure, c’est bien le puriste qui pouvait savourer ce que Montréal et Orlando proposaient, mais on pouvait deviner un arôme de Patrice Bernier qui s’en dégageait. Ce remarquable joueur qui n’avait jamais été le plus rapide ou le plus puissant assistait à un match où, comme lui jadis, les deux collectifs tentaient de se démarquer en étant plus futé que l’autre.

Tant les mauves que les gris – vite, un nouveau maillot! – ont usé d’imagination pour se soustraire à la pression de l’adversaire. Mention honorable ici à cette délicieuse combinaison sur le flanc droit après un peu moins de quatre minutes, avec un Aaron Herrera qui se projette, un avant-goût de ce qui allait survenir plus tard.

Ariel Lassiter, toujours surprenant au poste de piston gauche, qui joue un genre de une-deux accidentel avec son rival Michael Halliday avant de forcer Pedro Gallese à se jeter à sa droite pour stopper un de ces tirs pas commodes , comme le veut l’expression consacrée.

Camacho qui, devant un mur mauve, décide de le percer à la demi-heure de jeu pour aller jouer au ballon en avant, lui aussi. Sean Rea qui met un de ces centres qu’on ne peut que qualifier de tannant dans la surface de réparation, tannant parce que tout le monde le laisse passer et que ça surprend presque Gallese au second poteau.

Être plus futé

Ça ne prend pas un prix Nobel pour avoir l’éclair de génie de faire entrer Romell Quioto à l’heure de jeu, mais il aura marqué le but d’assurance au bout d’une deuxième action gagnante du côté d’Aaron Herrera, cette fois en combinaison avec Bryce Duke, avec lequel il prend de plus en plus ses aises.

Bryce Duke prend un coup de pied de coin face à Orlando SC, samedi soir, au stade Saputo Photo : Reuters / Eric Bolte

Ça n’avait pas l’élégance pure d’un lob de Bernier contre le Colorado en 2012. Mais c’était fort joli, et diablement efficace – va-t-on trop loin si on suppute que ce sont deux qualificatifs qui s’appliquent à lui?

Plus on joue ensemble, plus on va connecter, plus les joueurs vont savoir ce que l’autre à côté va faire, a souligné Losada. Ce soir, c’est la première fois qu’on a reconduit le même XI du match précédent. En 10 matchs, c’est la première fois qu’on peut le dire. Si, chaque week-end, c’est le même joueur à côté de moi, c’est plus facile.

Offensivement, on me donne beaucoup de liberté pour faire des appels et prendre le ballon, a ajouté Herrera. C’est encore nouveau, même si ça fait huit ou neuf matchs maintenant. Mais nous en voulons encore plus.

Ne manquait plus qu’un no 8 actuel touche la cible, un objectif complexifié par l’absence de Matko Miljevic sur la feuille de match. Cela dit, de l’autre côté, il y en avait un, même si son nom n’a jamais été annoncé samedi soir. Un autre Brésilien qui a délaissé les exercices entre substituts à la mi-temps pour regarder Patrice Bernier recevoir les poignées de mains de Joey Saputo et de Gabriel Gervais, et ce cadre en son honneur. Ce n’était pas une toile signée Issey Nakajima-Farran, mais quand même.

Le no 8 d’Orlando City a frappé le tout dernier tir de la rencontre, un coup franc qui est allé s’écraser dans la section 114. Il s’appelle Felipe Martins et a fait la pluie et le beau temps à Montréal avec Patrice Bernier jadis.

C’eût été presque plus poétique que ça se termine 2-1.