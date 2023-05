Les Rangers se séparent de leur entraîneur-chef Gerard Gallant

Gerard Gallant, qui entraînait les Rangers de New York depuis la saison 2021-2022, ne sera pas de retour derrière le banc l'année prochaine, a annoncé l'équipe samedi.

Gallant et les Rangers auraient mutuellement convenu de cette décision, selon le message publié par l'organisation new-yorkaise sur ses réseaux sociaux.

Le président et directeur général des Rangers, Chris Drury, a réagi sur les réseaux sociaux, indiquant ressentir une tonne de respect pour Gallant, et avoir apprécié tout ce qu'il a fait pour nous sur et en dehors de la patinoire ces deux dernières saisons .

« Après avoir terminé mon évaluation de la dernière saison, et avoir discuté avec Gerard, nous en sommes tous les deux venus à la conclusion qu'un changement derrière le banc serait bénéfique pour les deux parties. Je lui souhaite du succès dans le futur, et notre recherche pour un nouvel entraîneur démarre immédiatement. » — Une citation de Chris Drury, président et directeur général des Rangers de New York

Gallant avait été embauché par les Rangers en juin 2021 après avoir mené le Canada à la médaille d'or au Championnat du monde.

À ses deux saisons comme entraîneur-chef des Rangers, Gallant a mené l'équipe aux séries éliminatoires, deux succès qui suivaient quatre années sans tournoi printanier pour l'équipe de Manhattan.

La saison dernière, les Rangers ont atteint le carré d'as, mais ont été éliminés par les Devils du New Jersey en 7 matchs au premier tour des séries éliminatoires cette année. Un résultat décevant après plusieurs acquisitions d'envergure à la date limite des transactions, alors que l'équipe avait obtenu les services de Vladimir Tarasenko et Patrick Kane dans le but de gonfler leurs chances de remporter la Coupe Stanley.