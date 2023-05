Mage remporte le Derby du Kentucky, à Churchill Downs

Mage comptait une seule victoire avant de franchir le mille et quart en 2:01,57, guidé par le jockey Javier Castellano.

Établi à 15 pour 1 par les preneurs aux livres, Mage s'est imposé vers la fin du dernier droit, triomphant par une longueur.

Two Phil's et Angel of Empire ont fini deuxième et troisième, respectivement.

Castellano et l'entraîneur Gustavo Delgado sont Vénézuéliens.

Membre du Temple de la renommée, Castellano mettait fin à une disette de 0 en 15 au Derby.

L'événement a été présenté devant 150 335 personnes à Churchill Downs, sous un ciel clément et partiellement dégagé.

Le copropriétaire Mike Repole a indiqué que les vétérinaires de la commission d'hippisme du Kentucky ont mentionné des inquiétudes concernant une ecchymose au pied avant droit.

La course a été assombrie par le décès de sept chevaux ces derniers jours, dont deux dans les heures précédant l'épreuve.

Forte, le poulain favori du Derby du Kentucky, retiré de la course

Plus tôt en journée, le poulain qui était le favori au Derby du Kentucky selon les preneurs au livre, Forte, a été retiré de la course quelques heures avant l'ouverture des portes de départ.

Forte a gagné ses cinq dernières courses et était le favori avec une cote de 3 contre 1 Photo : usa today sports via reuters con / Matt Stone

Il était le cinquième cheval à être retiré de l'épreuve cette semaine.

Forte avait trébuché sur la piste durant un entraînement jeudi, mais l'éleveur Todd Pletcher avait affirmé qu'il ne s'agissait de rien de grave.

Les vétérinaires de la commission d'hippisme du Kentucky se sont rendus à l'écurie de Pletcher tôt samedi matin pour examiner Forte, qui a galopé sur la piste et joggé autour de l'écurie.

Forte a gagné ses cinq dernières courses et était le favori avec une cote de 3 contre 1. Son jockey, Irad Ortiz fils, a finalement monté Cyclone Mischief.