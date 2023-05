Olivia Baril toujours parmi les meneuses du Tour d’Espagne

L’Italienne Gaia Realini a enlevé samedi la sixième et avant-dernière étape du Tour d'Espagne féminin entre Castro Urdiales et Laredo en remportant un sprint endiablé contre la championne du monde, Annemiek van Vleuten, qui prend les rênes du classement général.

La Néerlandaise de 40 ans, titrée lors des deux dernières éditions de la boucle espagnole, a attaqué dans la dernière difficulté du jour, le col du Camp el Hayal, et a été rapidement rejointe par sa jeune rivale italienne, devenue à 21 ans et 321 jours la deuxième cycliste la plus jeune à lever les bras sur une étape de la Vuelta, après Lorena Wiebes en 2020 (à 21 ans et 234 jours).

Les autres favorites, parmi lesquelles la Néerlandaise Demi Vollering qui s'était emparée du maillot rouge lors de la précédente étape, sont arrivées avec 1 min 4 s de retard derrière le duo du jour.

La Canadienne Olivia Baril (UAE Team ADQ), qui connaît une excellente Vuelta, faisait également partie de ce petit groupe sélect. La cycliste de Rouyn-Noranda a franchi la ligne d’arrivée au 11e rang, une performance qui lui permet de gagner une position au classement général pour maintenant s’établir 6e, à 2:18 de van Vleuten.

Demain, c'est la dernière étape, on donne tout ce qu'on a pour finir la Vuelta sans avoir le moindre regret, et on espère que tout se passe bien , a rappelé Baril dans un entretien sur les réseaux sociaux de son équipe.

Grâce à ce succès sur cette étape de 106,1 km, van Vleuten a récupéré le maillot de meneuse du général et est proche de s'assurer un troisième sacre consécutif, elle qui détient une avance de 1:11 sur Vollering et de 1:23 sur une autre compatriote, Riejeanne Markus. Van Vleuten succède à Vollering et Marianne Vos, qui ont mené la danse néerlandaise au général avant elle cette année.

Chez les autres Canadiennes, Simone Boilard a conclu au 43e rang et Magdeleine Vallières-Mill au 65e, toutes les deux à 9:28 de la gagnante. Sara Poidevin a cédé 17:34, bon pour le 88e échelon, tandis qu’Adèle Normand, 118e, a accusé 26:06 de retard.

Au classement général, Vallières-Mill pointe en 57e place (à 29:01), Boilard en 69e (à 35:26), Normand en 78e (à 43:15) et Poidevin en 99e (à 55:08).

Dimanche, la septième et dernière étape, longue de 93,7 kilomètres, emmènera le peloton de Pola de Siero jusqu'au prestigieux théâtre naturel des Lacs de Covadonga, pour un final alléchant.