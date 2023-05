Charmaine Crooks élue présidente de Canada Soccer

L'ancienne athlète olympique a été préférée à l'ancien vice-président de la fédération Rob Newman lors de l'assemblée générale annuelle qui a lieu à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, jusqu'à dimanche.

Canada Soccer n'a pas dévoilé les résultats du vote.

J'entends constamment l'argument qu'il faut plus d'honnêteté, de transparence et une meilleure communication pour que notre fédération soit forte et fasse la fierté des Canadiens , a expliqué Crooks en entrevue.

Je veux m'assurer que notre fédération soit encore plus unie et à la page afin qu'elle puisse évoluer dans la bonne direction , ajoute-t-elle.

Charmaine Crooks a été nommée vice-présidente en janvier 2021, puis présidente par intérim en février 2023 à la suite de la démission de Nick Bontis. Ce dernier avait reconnu qu'un changement était nécessaire afin de conclure une entente de travail avec les équipes nationales.

La porte-drapeau du Canada à Atlanta en 1996 a participé cinq fois aux Jeux olympiques, gagnant la médaille d'argent au relais 4 x 400 mètres des Jeux de 1984, à Los Angeles.

Elle fait partie du conseil d'administration de Canada Soccer depuis 2012.

Membre du conseil d'administration de la fédération nationale depuis 2015, l'avocat québécois Paul-Claude Bérubé a été élu vice-président.

Soccer Canada officialise le projet de Diana Matheson

Au cours de son assemblée samedi, Canada Soccer a également confirmé comme ligue professionnelle féminine, Project 8, la ligue élaborée par l'ancienne joueuse Diana Matheson, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 2012 et 2016.

Diana Matheson Photo : Getty Images / GRAHAM STUART

Les membres de Canada Soccer ont en effet accepté à l'unanimité de modifier les règles de l'organisation pour permettre à Project 8 d'obtenir un vote à l'assemblée générale.

C'est un jour historique pour le soccer féminin canadien à tous les niveaux sur les terrains et en dehors , a réagi Project 8 par communiqué.

Le chemin a été long et pénible, mais ce qui s'en vient est très intéressant pour les joueuses, les arbitres, le personnel d'entraînement et d'encadrement, ajoute le groupe. Ça permettra de garder nos meilleures joueuses au pays.

Il y a encore beaucoup de travail à faire pour bâtir un écosystème et une infrastructure professionnelle. Les prochaines années seront déterminantes pour nous assurer que cette ligue soit un succès, note enfin Project 8, mais aujourd'hui, nous nous sommes assurés que le chemin soit bien tracé.

La ligue, qui sera lancée en 2025, compte avoir huit équipes, quatre dans l’Est et quatre dans l’Ouest. On sait déjà que Calgary, Vancouver et Toronto en feront partie.

Project 8 est soutenu par plusieurs partenaires commerciaux, dont DoorDash Canada, Air Canada, la CIBC et Canadian Tire.