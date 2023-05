L’Américaine Amanda Anisimova fait une pause du tennis

C'est la WTA qui a annoncé que la joueuse de 21 ans se retirait des compétitions du circuit pour une durée indéterminée.

Ma santé mentale est fragile depuis l'été 2022, et je me sens au bord du burn-out , a expliqué Anisimova sur ses réseaux sociaux.

C'est rendu insoutenable de participer à des tournois. En ce moment, ma priorité, c'est mon bien-être mental et de prendre une pause pour un certain temps, ajoute-t-elle. J'ai travaillé aussi fort que possible pour continuer. Je vais m'ennuyer d'être sur les terrains et je suis reconnaissante pour votre appui continu.

En 2019, Anisimova avait atteint les demi-finales des Internationaux de France à l'âge de 17 ans en battant la championne en titre Simona Halep 6-2 et 6-4). Elle s'était ensuite inclinée devant l'Australienne Ashleigh Barty en trois manches de 7-6 (7/4), 3-6 et 3-6.

Amanda Anisimova à Roland-Garros en 2019 Photo : La Presse canadienne / Christophe Ena

Mais cette même année, juste avant les Internationaux des États-Unis, son père, qui était aussi son entraîneur, avait été terrassé par une crise cardiaque à l'âge de 52 ans, ce qui l'avait obligée à prendre du recul.

En 2022, Anisimova a atteint le quatrième tour des Internationaux d'Australie en battant notamment la Japonaise Naomi Osaka, puis les quarts de finale du tournoi de Wimbledon.

Après avoir perdu au premier tour du tournoi de Madrid, l'Américaine a décidé d'arrêter. Elle avait une fiche de 3-8 en 2023.

Amanda Anisimova a remporté deux tournois WTA.