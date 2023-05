Le retour de Laurent Brossoit à Edmonton

Le carrousel des gardiens des Golden Knights, qui ont utilisé cinq partants différents, s'est arrêté sur Brossoit parce qu'il était en santé et qu'il jouait bien en fin de saison.

Ç'a été une année folle , a mentionné Brossoit, vendredi.

Brossoit a mené les Golden Knights vers le deuxième tour éliminatoire et ils détiennent une avance de 1-0 aux dépens des Oilers d'Edmonton.

J'ai toujours su que j'avais les habiletés pour être partant. Que ça se produise cette année, que j'aie cette occasion cette année, c'était impossible à prédire, a dit Brossoit. Je pensais que j'aurais au moins une occasion. J'étais confiant que j'allais la saisir.

Brossoit et les Golden Knights tenteront d'obtenir une sixième victoire de suite en séries lorsqu'ils accueilleront les Oilers, samedi, avant de voyager vers un endroit que le gardien connaît bien.

Il a passé sa carrière junior avec les Oil Kings d'Edmonton. Ils ont remporté le titre de la Ligue de l'Ouest en 2012 et ils ont atteint la finale en 2013.

Brossoit a été sélectionné au repêchage par les Flames de Calgary, mais il a fait ses premiers pas dans la LNH avec les Oilers. Il a disputé 28 matchs avec l'équipe avant de passer trois saisons avec les Jets de Winnipeg.

Les Golden Knights ont défait les Jets en cinq matchs lors du premier tour des séries, ce qui veut donc dire que l'histoire se poursuit entre Brossoit et ses anciens coéquipiers.

Les matchs numéro 3 et 4 auront lieu lundi et mercredi, à Edmonton.

Honnêtement, je vais probablement avoir le même sentiment que contre les Jets et c'est bien, a déclaré Brossoit. C'est presque un avantage pour moi d'être passé à travers une fois. J'ai le sentiment d'avoir fait du bon travail pour contrôler mes émotions. Ce sera plaisant d'aller à Edmonton et de faire la même chose. Les racines sont un peu plus profondes là-bas.

Après avoir subi une intervention chirurgicale à la hanche en juillet dernier, Brossoit a passé la majorité de la saison dans la Ligue américaine de hockey, avec les Silver Knights de Henderson.

Les Golden Knights ont acquis le gardien Adin Hill en août pour qu'il forme un duo avec Logan Thompson. Ils ont aussi acquis le double champion de la coupe Stanley Jonathan Quick à la date limite des échanges.

Des blessures au bas du corps à Hill et Thompson ont ouvert la porte à Brossoit pour qu'il obtienne une série de départs vers la fin de la campagne. Les Golden Knights ont présenté un dossier de 5-0-1 lorsqu'il était devant le filet.

Ça se jouait entre Jonathan et Laurent, a fait savoir l'entraîneur-chef Bruce Cassidy. Laurent a simplement été un peu plus en avance à la fin de la saison.

Brossoit voit maintenant son intervention chirurgicale en un pas de recul pour faire deux pas en avant.

L'intervention m'a vraiment aidé à me propulser vers l'avant, a-t-il soutenu. Je suis maintenant capable de travailler sur des choses et mon potentiel est plus facilement accessible. Quand tu subis une opération, tu ne sais jamais. Il y a un côté de toi qui se demande si tu resteras le même et l'autre se demande si tu vas devenir meilleur.

Brossoit a disputé la dernière moitié d'un match éliminatoire avec les Oilers, contre les Sharks de San Jose en 2017.

Son vis-à-vis chez les Oilers, Stuart Skinner, a quant à lui fait ses débuts éliminatoires cette année.

Une intrigue secondaire de la série Oilers-Golden Knights est de savoir comment les gardiens sans expérience en séries géreront la pression. Et aussi comment Brossoit gérera des joueurs comme Leon Draisaitl et Connor McDavid.

Cassidy a insisté sur le fait que les meilleurs gardiens de la LNH, tels qu'Andrei Vasilevskiy, avec le Lightning de Tampa Bay, Linus Ullmark, avec les Bruins de Boston, et Igor Shesterkin, avec les Rangers de New York, ont été éliminés au premier tour.