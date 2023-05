Red Bull devant Ferrari à Miami, Lance Stroll 8e

Le double champion du monde en titre et meneur au classement du championnat s'est offert le meilleur temps avec un chrono de 1 min 29 s 930/1000. Il a devancé les deux Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz fils et du Monégasque Charles Leclerc respectivement de 0,385 seconde et de 0,468.

Dans l'autre Red Bull, le Mexicain Sergio Pérez, vainqueur le week-end dernier de la course sprint et du Grand Prix d'Azerbaïdjan, pointe en 4e position. Près d'une demi-seconde derrière lui, le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) et les Britanniques Lando Norris (McLaren) et Lewis Hamilton (Mercedes-Benz).

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Fernando Alonso sur le circuit de Miami en pneus tendres Photo : Getty Images / Chris Graythen

Le Canadien Lance Stroll (Aston Martin), le Français Esteban Ocon (Alpine Renault) et le Thaïlandais Alex Albon (Williams) complètent le top 10.

On a beaucoup roulé, et on comprend mieux comment la piste influence le comportement de l'auto, a expliqué Stroll. L'usure des pneus sera un facteur déterminant, car il fait très chaud. On va devoir être très vigilant. Mais les changements de réglages entre les deux séances m'ont aidé à gagner un peu en performance, l'auto réagit bien. Je suis optimiste pour le reste du week-end.

La déception est venue du Britannique George Russell chez Mercedes-Benz. Alors qu'il avait terminé la première séance d'essais libres avec le meilleur temps, il n'a pu faire que le 15e chrono.

Plus tôt dans la journée, ce sont les deux Mercedes-Benz qui avaient dominé la première séance d'essais libres, devant la Ferrari de Leclerc et la Red Bull de Verstappen. Le Néerlandais a remis les pendules à l'heure et se place encore en favori dans la course.

Il a fallu s'habituer au nouveau revêtement, a dit Verstappen. Le circuit a beaucoup évolué au cours de la journée. C'était glissant en dehors de la trajectoire de course. L'équilibre de la voiture est bon, je dois juste aller chercher un peu plus de vitesse dans certains virages. L'inconnue, c'est la météo.

La pluie pourrait en effet s'inviter dimanche, mais le risque d'averses a diminué à 20%.

Autre déception, vendredi, pour les partisans dans les gradins (clairsemés), l'Américain Logan Sargeant (Williams) a pris la 20e et dernière place, à quelques kilomètres de chez lui.

L'arc-en-ciel est le plus rapide

L'équipe Red Bull a apporté à Miami une livrée multicolore de sa RB19, et elle a déjà un surnom : the speeding rainbow. C'est une des trois livrées dessinées par les amateurs (au terme d'un grand concours organisé cet hiver) prévues cette saison.

La livrée de Miami est l'oeuvre d'une étudiante en design graphique, Martina Andriano.

L'arc-en-ciel est clairement rapide sur le circuit temporaire autour du stade de football des Dolphins de Miami. En pneus tendres, Max Verstappen sera un candidat sérieux pour la pole position.

La livrée colorée spéciale pour Miami de l'équipe Red Bull Photo : Getty Images / Jared C. Tilton

À Miami, la F1 est revenue à son programme traditionnel, avec trois séances d'essais libres avant la séance de qualification de samedi après-midi de 16 h (HAE). Le Grand Prix sera présenté dimanche à 15 h 30 (HAE).

Résutats de la deuxième séance d'essais libres :