Rien ne va plus dans le célèbre club parisien, que ce soit les résultats lamentables sur le terrain ou l’ambiance. On assiste même à des scènes où des supporteurs assiègent la maison de certains joueurs comme Neymar, Verratti ou Messi.

Parlant de l’Argentin, il n’est plus dans les bonnes grâces du président qatari Nasser Al-Kelaïfi. Cette fois, on ne lui reproche pas de se traîner les pieds sur le terrain, mais d’avoir posé ses valises quelques jours en Arabie saoudite pour honorer un soi-disant contrat publicitaire. Sans prévenir, la Pulga est allée chez l’ennemi juré du Qatar.

Depuis que le petit Émirat du Golfe a lancé sa politique sportive, il y a 20 ans, le Qatar fait des jaloux autour de lui. En investissant des milliards de dollars dans ce que l’on appelle le soft power sportif, Doha se donne une légitimité mondiale.

Si quelques pays, comme le Koweït, avaient encore des velléités de l’engloutir, ce serait peine perdue avec tous les soutiens internationaux cachés derrière la tenue de grands évènements sportifs.

Depuis plus de deux décennies, le petit pays le plus riche de la planète s'est offert un tournoi de tennis, un Championnat du monde de handball, un d’athlétisme, un Grand Prix de formule 1, sans oublier la Coupe du monde de football.

Il ne manque plus que les Jeux olympiques au palmarès qatari. Et ce n’est pas à défaut d’avoir essayé à deux reprises.

Sans doute échaudé par de fausses notes comme les Jeux de Sotchi ou ceux de Pékin, le Comité international olympique (CIO) reste encore un peu frileux envers les pays où les droits de la personne sont bafoués.

Image du circuit de formule 1 de Djeddah Photo : Getty Images / Clive Mason

Revenons au frère ennemi, l’Arabie saoudite. Le royaume veut lui aussi montrer qu’il a le leadership du Golfe. Lui aussi va investir sans compter dans le soft power sportif.

Lui aussi va investir dans le soccer européen en achetant Newcastle United pour la modique somme de 517 millions de dollars canadiens. Une goutte d’eau dans l’univers pétrolier du souverain Mohammed ben Salmane, qui vogue sur plus de 500 milliards.

L’Arabie saoudite ne s'est pas arrêtée là. Elle a réussi à faire venir la finale de la Supercoupe d’Espagne entre le FC Barcelone et le Real Madrid à Riyad. Cette année, c'est la finale de la Supercoupe d’Italie qui sera invitée dans la capitale saoudienne. Elle envisage aussi d’organiser la Coupe du monde en 2030, avec l’Égypte et la Grèce.

Son appétit de concurrence avec le Qatar va plus loin. Le célèbre rallye autrefois appelé Paris-Dakar devrait s’appeler le Rallye Riyad puisque depuis 2020, il part de là. Mais que représente un rallye mondialement connu, comparé à la formule 1?

Si Doha a son circuit et son Grand Prix, Djeddah aura le sien. Les Saoudiens ne vont reculer devant aucune dépense pour construire un circuit pharaonique, faisant de lui le circuit le plus attractif de la F1.

Des Jeux d'hiver en plein désert

La folie, qu'elle soit des grandeurs ou pas, n'a pas l’air de freiner les ardeurs saoudiennes. Prochaine étape, les Jeux asiatiques de 2029. Des Jeux d'hiver en plein désert!

À l'heure où tous les témoins sont au rouge quant à l’avenir de la planète, le royaume saoudien va acheminer de l’eau dessalée de la mer Rouge pour embellir de neige les montagnes de Trojena, qui deviendront un lieu de villégiature de ski. Le coût? 500 milliards de dollars.

Cristiano Ronaldo signe avec le club saoudien. Photo : Getty Images / Yasser Bakhsh

Et pour faire un dernier pied de nez au président du Paris Saint-Germain et par la bande au Qatar, le prince héritier Mohammed ben Salmane a acheté Cristiano Ronaldo pour qu’il joue avec Al-Nassr, le principal club du championnat saoudien. Un contrat, là encore, pharaonique. On dit que le Portugais toucherait 800 000 $ par jour!

Alors, on peut sans doute comprendre l’exaspération qatarie et la suspension de Messi. L’Argentin aurait pu aller au Qatar, tous frais payés. Sa présence à Riyad n’est peut-être pas le seul fruit du hasard.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Selon l'émission populaire espagnole El Chiringito, l'attaquant aurait voyagé en Arabie saoudite avec deux autres joueurs, Jordi Alba et Sergio Busquets. De plus, le journaliste Florent Torchut, qui a écrit une biographie de la Pulga, en rajoute et affirme que le club saoudien Al Hilal serait prêt à offrir à Messi un contrat d'un an de presque 600 millions!

Messi et Ronaldo seront-ils bientôt opposés sur les pelouses saoudiennes? Il ne manquerait que Mbappé pour compléter le trio. De quoi faire réfléchir sérieusement le Qatar, qui vient peut-être de se faire dribbler par l'Arabie saoudite.