Carlos Alcaraz s’offre une finale à Madrid pour son anniversaire

Carlos Alcaraz accède à la finale du tournoi de Madrid après avoir vaincu Borna Coric en deux manches de 6-4 et 6-3 vendredi.

L'Espagnol, qui souffle en ce jour ses 20 bougies, a fait le nécessaire pour venir à bout du Croate. Il a fait preuve de polyvalence pour réussir quatre as et briser en quatre occasions son adversaire.

Il s'agissait du premier duel entre les deux joueurs.

Je suis très content de mon niveau de jeu tout au long du match, sans hauts, ni bas, et de mon haut degré de concentration , apprécie-t-il.

Le favori de la foule aura l'occasion de défendre son titre, remporté l'an dernier face à Alexander Zverev. Il retrouvera, en conclusion du tournoi, l'Allemand Jan-Lennard Struff.

S'il conserve le titre à Madrid, Alcaraz n'aura qu'à jouer un match au Masters 1000 de Rome la semaine suivante pour se réinstaller ensuite sur le trône de no 1 mondial aux dépens de Novak Djokovic. En septembre dernier, Carlitos était devenu le plus jeune no 1 mondial de l'histoire dans la foulée de son premier sacre en Grand Chelem aux Internationaux des États-Unis.

Struff cause la surprise et sera de la finale

Vendredi, Jan-Lennard Struff est devenu le premier joueur repêché (lucky loser), à accéder à une finale d’un tournoi Masters 1000.

L’Allemand a battu en trois manches de 4-6, 6-3 et 6-4 le Russe Aslan Karatsev, qui, ironiquement, l’avait battu en qualifications en début de tournoi. Struff avait pu accéder au tableau principal en raison d’un forfait de dernière minute.

De son second duel du tournoi madrilène avec Karatsev, Struff est cette fois sorti victorieux après quasiment 2 h 20 min de combat.

L'Allemand de 33 ans, tombeur du no 5 mondial Stefanos Tsitsipas 7-6 (7/5), 5-7, 6-3 en quarts de finale, vit une folle quinzaine dans la capitale espagnole. Lui qui avait disparu du top 100 en juin dernier après une blessure au pied droit va bondir, à 33 ans, au meilleur classement de sa carrière lundi, au 28e rang au moins.

Je suis très heureux d'avoir eu une seconde chance. C'est une histoire folle, bien sûr je n'aurais jamais pu imaginer être en finale ici en étant lucky loser. C'est une aventure incroyable , a souligné Struff.

Chez les femmes, la finale mettra en vedette la Polonaise Iga Swiatek et à la Bélarusse Aryna Sabalenka.

Quant à la Québécoise Leylah Annie Fernandez, elle s'est inclinée en demi-finale du double avec sa partenaire, l'Américaine Taylor Townsend. Le duo a perdu en trois manches de 4-6, 6-0 et 6-10 contre la Brésilienne Beatriz Haddad Maia et la Bélarusse Victoria Azarenka.