Le championnat de formule E se dit prêt à revenir au Canada, mais où?

Le directeur de la FE, le Montréalais Jamie Reigle, croit qu'il y a au Canada des villes qui ont les atouts nécessaires pour trouver leur place dans le calendrier de la discipline.

Quand vous pensez à Londres, Rome, Berlin, Mexico, ce sont des villes emblématiques dont les noms ont une résonance internationale , a dit Jamie Reigle dans le cadre des préparatifs pour le week-end FE de Monte-Carlo.

Parmi les autres critères importants pour la FE, il y a la culture du sport de la ville et ses liens avec l'industrie automobile.

Quand on pense aux villes canadiennes, notamment Ottawa, Montréal, Toronto, Vancouver, elles cadrent parfaitement avec les critères que nous nous sommes fixés , a précisé Jamie Reigle.

Ensuite, pouvons-nous trouver la bonne ville et le bon endroit pour établir un circuit dans cette ville? , a-t-il ajouté.

Montréal avait présenté deux courses de FE en juillet 2017 sur un circuit urbain autour de la maison de Radio-Canada, et la compétition avait attiré environ 45 000 spectateurs.

Les bolides de la FE à Montréal en 2017 Photo : Getty Images / Andrew Ferraro (LAT Images)

Si l'événement avait été un grand succès sur le plan sportif, de graves lacunes dans l'organisation et la préparation du circuit ont mis fin prématurément à l'aventure de la FE à Montréal après la première année d'un contrat de trois ans. Cela a valu à la Ville de Montréal de devoir régler à l'amiable une poursuite judiciaire.

Vancouver devait accueillir une épreuve en juillet 2022, mais elle a été annulée trois mois avant sa présentation. Le promoteur de l'événement serait confronté à plusieurs poursuites à la suite de l'annulation, selon différents médias, ce qui rendait un retour en 2023 impossible.

Ce que nous avons appris (de l'annulation de Vancouver), c'est que nous, les dirigeants de la FE, devons prendre plus de responsabilités plutôt que de laisser un partenaire mener la présentation de l'événement, affirme Jamie Reigle. Nous avons déjà changé notre manière de fonctionner et nous tentons d'avoir des relations plus directes avec les dirigeants des villes.

La monoplace Gen3 de l'équipe Maserati Photo : Formula E

La FE en est à sa neuvième saison, avec, en 2023, une toute nouvelle génération de monoplaces, la GEN3.

La particularité de la GEN3 est qu'elle possède deux groupes propulseurs : le principal à l'arrière, de 350 kilowatts (environ 470 chevaux vapeur), l'autre à l'avant, de 250 kW.

Cela permet de doubler la capacité de récupération d'énergie, nécessaire pour la durée des courses, par rapport à l'ancienne GEN2, et l'efficacité électrique atteint 95 %, soutient la FE.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les deux groupes propulseurs de la FE GEN3 Photo : Formula E

Pour les essais libres et la séance de qualification, les monoplaces sont bridées à 350 kW, pour la course (45 minutes plus un tour), et les monoplaces peuvent recevoir jusqu'à 600 kW.

En effet, cette saison, grâce à des batteries plus puissantes et une nouvelle technologie de recharge, les pilotes peuvent faire un arrêt aux puits pour recevoir une surdose d'énergie (jusqu'à un maximum de 600 kW).

L'Allemand Pascal Wehrlein, de l'équipe Porsche, mène au classement après huit épreuves, suivi de près par le Néozélandais Nick Cassidy (Envision).

La prochaine course au calendrier a lieu sur le rocher de Monaco, le samedi 6 mai.