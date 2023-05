Les compétitions internationales se font rares pour les plongeurs de l’élite

Quatre ans plus tard, les athlètes ont au programme à peine deux étapes de Coupe du monde, une super finale et les Championnats du monde. C’est tout. Et surtout, ce n'est pas assez pour la vétérane Pamela Ware.

J'aimerais mieux compétitionner plus souvent, ça donne de l'expérience, puis de la confiance, explique-t-elle. Je sais comment je me sens en compétition, mais il y a beaucoup de jeunes qui ne le savent pas encore. Ça ferait du bien aussi qu'ils aient plus d'expérience.

Ajoutez à cela le fait que le Canada a fait l’impasse sur la première Coupe du monde, en Chine, il y a deux semaines. Les plongeurs du pays se retrouvent avec seulement trois compétitions internationales potentielles en 2023.

La plongeuse canadienne Kate Miller Photo : Radio-Canada / Jean-François vachon

En fait, le seul et unique arrêt international avant les mondiaux est celui de Montréal, qui s'amorce vendredi. C’est loin du scénario idéal pour la jeune équipe canadienne de plongeon. Kate Miller, 17 ans d'Ottawa, en sera à sa toute première compétition de ce calibre au niveau sénior et formera pour la première fois un duo avec Caeli McKay au 10 m synchronisé.

« Je ne crois pas que ce soit positif comme situation, surtout avec un duo de plongeon synchronisé à ses débuts. Avoir plus de compétitions serait préférable. Je suis très fébrile et aussi très nerveuse, car je n’ai jamais compétitionné avec ces gens. » — Une citation de Kate Miller

Un calendrier post-COVID

Le calendrier de la fédération internationale, World Aquatics, a été repensé et remanié après les derniers mondiaux, à Budapest, l’été dernier. C’est ni plus ni moins un calendrier post-COVID, dit Marie-Ève Marleau, gestionnaire des sports (plongeon et plongeon de haut vol) pour World Aquatics. L’ancienne plongeuse de l’équipe canadienne explique que les temps sont durs.

Marie-Ève Marleau Photo : Radio-Canada / Jean-François vachon

On se remet vraiment de la pandémie. Les deux arrêts qu'on vient d'avoir [Chine et Canada], on aurait pu très bien ne pas les avoir aussi. Ça a été difficile d'arriver à un horaire où on avait trois arrêts cette année, et de trouver des hôtes, pour des raisons budgétaires, logistiques et gouvernementales , explique-t-elle.

Radio-Canada Sports webdiffuse la Coupe du monde de plongeon de Montréal, du 5 au 7 mai. Voici l'horaire du vendredi 5 mai : 9 h 10 (HAE) 3 m - Hommes - Qualifications

10 m - Femmes - Qualifications 14 h 45 10 m synchronisé - Hommes - Finale 16 h 50 3 m synchronisé - Femmes - Finale

World Aquatics a aussi modifié le concept des Coupes du monde, qu’on veut dorénavant plus inclusives. Ainsi, plus de pays et d’athlètes peuvent y participer. À Montréal, cette fin de semaine, ils sont 113 plongeurs.

On sait l'impact de la motivation de la famille, de se retrouver entre plongeurs, souligne Marie-Ève Marleau. Ça a un impact sur la performance, pouvoir pousser la performance à un plus haut niveau. On veut aussi l'impact sur les villes hôtesses, où on restreint le nombre de jours de compétition à trois. On ne veut pas que ce soit trop long. On ne veut pas que ça soit trop cher pour les hôtes.

Le système D

Le Canada, qui a renoncé à participer à la Coupe du monde en Chine, entre autres pour des raisons de logistique, a dû composer avec les moyens du bord pour pallier le manque de compétitions sur la scène internationale.

Les Canadiens Rylan Wiens et Nathan Zsombor-Murray aux mondiaux de 2022 Photo : afp via getty images / ATTILA KISBENEDEK

L’équipe canadienne revient à peine d’une compétition amicale en Indiana qui réunissait des plongeurs de la Grande-Bretagne, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis, une idée que saluent les athlètes canadiens. Sauf que la jeune recrue Kate Miller n’a pas vraiment pu en profiter, car elle et sa partenaire, Caeli McKay, formaient le seul duo sur place au 10 m.

Nous avons seulement eu la sensation d’être jugées par les juges, mais l'aspect compétitif n’y était pas, car il n’y avait personne d’autre , raconte Miller.

Rylan Wiens, de Saskatoon, a été plus chanceux et a gagné l’or au 10 m avec un record personnel à l’international. Celui qui avait l'habitude de plonger partout en sol étranger en 2019 fait, cette année, beaucoup plus d’entraînement. À l’occasion, Wiens fait des simulations de compétitions, mais ce n’est jamais pareil, avoue-t-il.

Rylan Mackenzie Wiens Photo : Getty Images / Elsa

« Même quand on essaie de faire des simulations, il n’y a rien qui équivaut à cette sensation sur la plateforme du 10 m, quand ça compte vraiment. Tu as une chance et tu sais que tu dois réussir. » — Une citation de Rylan Wiens

Patience et espoir

En tant qu’ancienne athlète, Marie-Ève Marleau comprend très bien que la situation n’est pas rêvée pour les plongeurs. La gestionnaire de World Aquatics sait à quel point les enjeux seront cruciaux pour les prochaines compétitions.

Il faut faire des compétitions en mode de stress, en mode de pression, pour pouvoir s'assurer de performer à des Championnats du monde tels qu'à Fukuoka, qui est la première étape pour se qualifier pour les Jeux de Paris. C'est hyper important , reconnaît-elle.

Du même souffle, Marie-Ève Marleau prône la patience envers la fédération, qui sort de la tempête COVID. Elle constate les mêmes problèmes auprès de ses collègues qui gèrent les autres sports de World Aquatics.

World Aquatics Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Par ailleurs, il y aura du nouveau. Rien n'est encore annoncé, mais la fédération internationale compte présenter deux compétitions de type grand prix plus tard cette année. L'idée serait calquée sur le même modèle que par le passé, c’est-à-dire des compétitions ouvertes à tout le monde. Seul le nom changera pour « Événements reconnus par World Aquatics ».

Ce que la fédération souhaite, c’est de multiplier le nombre de ces événements au fil du temps. Mais encore là, il faudra être patient, souligne Marie-Ève Marleau. Et il faudra aussi des pays hôtes.

« On a parlé à beaucoup de pays, c'est dur, l’après-pandémie. Il y a beaucoup de budgets dans le sport qui ont été coupés à travers le monde. Le Canada a toujours été l'un des premiers à dire : "Nous, on veut recevoir le monde entier." Mais on voit que ce n'est pas la même chose partout. » — Une citation de Marie-Ève Marleau

Entre-temps, le nouveau président de la fédération, Husain Al-Musallam, en poste depuis 2021, a instauré la tenue des Championnats du monde chaque année dorénavant, au lieu de tous les deux ans. Une nouveauté, dit Marie-Ève Marleau, pour donner plus d'opportunités aux athlètes de compétitionner jusqu'à ce qu'on retrouve un certain équilibre qu'on avait avant la pandémie .

World Aquatics reprend son souffle.