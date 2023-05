Encensé à répétition pour sa polyvalence depuis le début de la saison, le milieu de terrain québécois a encore une fois offert une bonne prestation, samedi dernier, dans la victoire de 2-0 sur le Sporting de Kansas City.

Buteur dans cette rencontre, Choinière évoluait dans l’axe, en no 8, la position où Patrice Bernier a fait sa marque dans le club montréalais.

La meilleure position pour Mathieu, c'est en no 8, box-to-box, a expliqué Losada. Il peut offrir beaucoup plus au milieu du terrain que sur les corridors de côté. Sa force, c'est sa polyvalence, mais la position où il est à son mieux, c'est dans l'axe. C'est pour ça que ses performances explosent, parce qu'il est dans une position qu'il aime et où il peut prendre du plaisir.

Ce plaisir évoqué par Losada s’est manifesté dernièrement par l’entente technique entre trois milieux de terrain : Choinière d’abord, derrière Bryce Duke et Sean Rea. Ensemble, le trio a été la fondation offensive de la séquence heureuse de trois victoires de suite.

Aaron Herrera, Bryce Duke et Mathieu Choinière lors du match face au Sporting de Kansas City Photo : usa today sports via reuters con / William Purnell

On est trois joueurs qui se ressemblent, qui aiment combiner avec le ballon, a indiqué Choinière. On se parle beaucoup, à l'entraînement comme sur le terrain en match. C'est une entente qui est venue rapidement et qui commence à se traduire par des résultats.

Parce qu’il est vrai que les résultats commencent à s’accumuler. Outre les buts, voire les victoires, c’est la réponse de son groupe à la pression de performer qui plaît à l'entraîneur argentin.

Il y a toujours de la pression quand on est dans le monde professionnel. La pression est positive, parce que ça veut dire que les gens s'attendent à des succès de votre part. Les résultats commencent à arriver, entre autres, grâce à nos jeunes joueurs. Je crois que notre processus demandait seulement du temps , a-t-il ajouté.

« Perdre, ça fait partie du processus, c'est normal. Quand les choses changent, comme dans notre club cet intersaison, il faut parfois perdre pour trouver ensuite la bonne formule. On est sur une séquence de trois victoires. Les choses ne sont pas parfaites, on doit encore s'améliorer, mais on voit que le processus prend forme. » — Une citation de Hernàn Losada

Une montée en puissance de bon augure avant une séquence éreintante, pendant laquelle le Bleu-blanc-noir jouera 5 matchs en 15 jours, à commencer par un rendez-vous au stade Saputo, samedi, avec Orlando.

Après avoir croupi dans la cave du classement, le club montréalais reçoit samedi un adversaire qui le devance de peu au tableau. Avec quatre victoires, l'Orlando SC n'en compte qu’une de plus que le CF après neuf matchs. Les deux équipes ont gagné 2-0 la semaine dernière.

Tous les matchs sont difficiles, même si Orlando est bas au classement [9e dans l’Est, NDLR]. C’est une équipe sud-américaine, avec beaucoup de joueurs de l'Uruguay, d’Argentine, du Brésil, du Pérou... Ça s'annonce un duel relevé, comme tous les matchs en MLS , a affirmé l'entraîneur.

Tout indique que de nouveaux joueurs contribueront bientôt au processus. Les retours des blessés s’accumulent. Seulement Mason Toye et James Pantemis se retrouvent sur la touche. Les autres, comme Romell Quioto ou Matko Milijevic, pourraient se retrouver sur le terrain plus tôt que tard.

On a fait un minimatch à l'entraînement pour donner du rythme aux joueurs de retour, et ça a fait du bien. C'est la première semaine où l'on peut travailler avec un groupe complet. Ça donne plus d’options tactiques et ça augmente la compétition à l’interne. Toute la concentration est sur le match de samedi, on verra où l’on en est pour la suite. Tant que tout va bien et que nous continuons à progresser, c'est tout ce qui compte , a conclu Losada.