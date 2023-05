En ces jours où la monarchie revient au-devant de l’actualité, avec le couronnement de Charles III, il est important de parler des rapports du souverain britannique avec le sport. Quand on le regarde, droit comme un chêne, on ne peut pas dire que le futur roi n’est pas en forme.

D’ailleurs, à 74 ans, il aurait encore une routine quotidienne inspirée des entraînements de l'Aviation royale canadienne. Durant 11 minutes, il enchaîne deux fois par jour les pompes, les étirements, les redressements…

Exceptionnel pour un futur roi? Pas vraiment! Le mariage entre le sport et la monarchie ne date pas d'hier. On pourrait remonter à l’Antiquité avec les Grecs et les Romains. Si on ne s’attarde qu’aux Jeux olympiques, une kyrielle de monarques ont cherché à se couronner d’or.

On peut penser aux rois Constantin de Grèce, Olav de Norvège ou Juan Carlos d’Espagne. Sans oublier les princesses, bien entendu. Anne, la fille d’Élisabeth, aux Jeux de Montréal, ou Haya, de Jordanie, aux Jeux de Sydney. On aura une mention pour celui qui détient le record des princes olympiques : le prince Albert de Monaco, qui a participé à cinq Jeux olympiques en bobsleigh.

Le prince Charles à une partie de polo Photo : Getty Images

On en oublierait presque Charles. Revenons donc à notre souverain. C’est un secret de Polichinelle que le sport de prédilection du futur roi est le polo. Le petit coquin aurait même rencontré sa future femme Camilla lors d’un match.

Du côté du soccer, on pourrait croire que son amour se porterait sur un club londonien. Eh bien non! Il choisit le club de Burnley, dans le Lancashire. Le club a eu ses heures de gloire. Et, après des décennies difficiles, il reviendra dans la Premier League.

En 1972, Charles avouera publiquement son amour pour les Clarets, le nom des joueurs de Burnley. Burnley a traversé des moments très difficiles et j'essaie de trouver des moyens d'aider à régénérer et à accroître les aspirations et l'estime de soi dans cette partie du monde , a-t-il dit.

Le prince Charles en visite au club de Burnley Photo : Getty Images / WPA Pool

Si l'on se transformait en petite souris, on pourrait espionner les discussions royales autour du trône en ce qui concerne le soccer.

Même si le secret a toujours été bien gardé, Élisabeth II aurait été une partisane des Gunners d’Arsenal comme son petit-fils Harry. Pour William, c’est Aston Villa, et pour sa femme Kate, c’est Chelsea. Je vous laisse imaginer les débats à Buckingham.

Le deuxième sport en popularité au Royaume-Uni est sans nul doute le rugby. Là encore, le choix n’est pas facile, car il y a quatre équipes au Royaume-Uni. L’équipe de la rose, l’équipe anglaise, celles de l’Écosse, de l’Irlande et du pays de Galles. Cette dernière est surnommée le XV du Poireau.

Charles va pencher pour le légume. Il faut dire qu’il a été le prince de Galles. Son amour pour cette équipe est tel qu’il fera même un voyage éclair, en 2019, à la Coupe du monde, au Japon, pour assister à la demi-finale contre l’Afrique du Sud.

Si vous croyez que sa passion pour le sport s’arrête là, vous vous trompez. Cricket dans sa jeunesse, course automobile, surf, plongée, voile et ski ne sont que quelques exemples de ses autres passions.

Le prince Charles joue au cricket. Photo : Getty Images / Victor Blackman

Si vous n’êtes pas encore convaincu que le futur roi est un sportif dans l’âme, sachez qu'il l’est aussi dans son assiette. Pour le repas du couronnement, le plat principal offert au 2000 convives sera une quiche aux épinards, au fromage et à l'estragon, avec seulement 25 grammes de lard!

Pour clore la petite histoire culinaire du royaume, lors du couronnement d’Élisabeth II en 1953, on avait servi le poulet reine Élisabeth généreusement nappé d’une crème au curry.

Un autre signe qui ne trompe pas : lors de son accession au trône, Charles avait invité les médaillés olympiques et paralympiques britanniques des Jeux de Pékin et de Tokyo.

Et pour ceux qui douteraient encore que rien n’est laissé de côté pour illustrer les liens entre Charles et le sport, jetez un œil sur le parcours choisi pour la procession du couronnement. Les fins limiers du sport auront reconnu la route du palais de Buckingham, où se sont déroulés le marathon et la course cycliste des Jeux de Londres, en 2012.