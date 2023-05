Les Hurricanes dominent les Devils au premier match de la série

Deux buts en première période ont coulé les Devils du New Jersey, mercredi à Raleigh, alors que les Hurricanes de la Caroline l'ont emporté 5-1 lors du premier match de la série de deuxième tour entre les deux équipes.

Un lancer : c'est tout ce que les Hurricanes ont accordé aux Devils au cours de la première période, dominée outrageusement par la troupe de Rod Brind'Amour. Premiers sur la rondelle, plus rapides en transition, et plus tenaces en échec avant, les joueurs des Hurricanes ont donné le ton dès l'entame du match.

À mi-chemin du premier engagement, Brett Pesce a inscrit son premier but des séries pour donner l'avance 1-0 aux Hurricanes. Son tir des poignets, après une mise en jeu remportée par Jordan Staal, s'est frayé un chemin jusqu'au fond du filet défendu par Akira Schmid, auteur de 10 arrêts au premier vingt.

Puis, cinq minutes plus tard, Seth Jarvis s'est offert un joli but en récupérant la rondelle à sa ligne bleue, avant de filer de l'autre côté lors d'une descente à deux contre un où il a eu l'audace de tirer. Le bon choix, assurément, considérant que ce lancer doublait l'avance des Hurricanes.

Au retour du premier entracte, deux minutes ont suffi pour voir les favoris de la foule ajouter à la marque.

Après une bataille remportée en fond de territoire adverse, Jesperi Kotkaniemi, bien positionné devant le filet, a récupéré un retour de lancer pour inscrire le troisième but des siens, et chasser Akira Schmid de son filet. Le portier suisse a accordé 3 buts en 11 tirs avant de céder sa place à Vitek Vanecek.

Le réveil des Devils a suivi quelques minutes plus tard, par l'entremise du bâton de Nathan Bastian. Son premier but en séries éliminatoires de sa carrière, en échappée devant Frederik Andersen, aura eu l'effet de motiver les Devils à tirer plus souvent, qui ont décoché neuf lancers au deuxième tiers.

La tendance ne s'est toutefois jamais renversée, et Brady Skjei, d'un tir sur réception dans l'enclave, a inscrit le quatrième but des Hurricanes pour ajouter à la domination carolinienne. Un cinquième, dans un filet désert, a complété la marque.

Vanecek a complété la rencontre avec 10 arrêts, contre 17 pour Andersen.

L'attaquant Timo Meier, victime d'une mise en échec sévère de Jacob Trouba lors du match no 7 face aux Rangers de New York, n'était pas de la formation des Devils. Son état sera réévalué avant la prochaine rencontre, prévue vendredi, toujours en Caroline.