Lionel Messi quittera le Paris Saint-Germain après la saison

La personne a parlé de façon anonyme, car elle n'était pas autorisée à commenter publiquement le statut de l'Argentin.

La personne a déclaré que le départ de Messi découle d'une décision mutuelle.

La nouvelle survient un jour après que le PSG ait suspendu le septuple vainqueur du Ballon d'or, à la suite d’un voyage en Arabie saoudite fait sans l'autorisation du club.

Messi a un contrat commercial avec l'Arabie saoudite pour promouvoir le tourisme dans le pays du Moyen-Orient. Certains croient qu'il y poursuivra sa carrière, à la fin de la saison.

Il a également été question d'un retour à Barcelone, où il a passé la majeure partie de sa carrière, ou aux États-Unis pour jouer en MLS.

Sauf changement d'avis tardif de sa part ou du PSG, cela semble être sa dernière saison à Paris.

Sa suspension et la nouvelle de sa sortie imminente surviennent à un moment où le PSG est impliqué dans une course au titre de champion de France de plus en plus difficile.

Messi était censé s'entraîner aux côtés de ses coéquipiers lundi, mais était plutôt en Arabie saoudite, tenant un faucon sur son bras, regardant une démonstration de tissage de feuilles de palmiers et faisant une apparition au Musée du cheval arabe - tout cela dans le cadre de son contrat commercial avec le royaume pour y promouvoir le tourisme.

Ce fut un voyage coûteux pour le récent vainqueur de la Coupe du monde, qui ne sera pas payé ni autorisé à s'entraîner ou à jouer avec l'équipe pendant sa suspension.

L'attaquant argentin n'a jamais eu l'intention de jouer pour le PSG, appartenant à Qatar Sports Investments, mais s'y est retrouvé en 2021 après que Barcelone, amour footballistique de sa vie, devienne plongé dans des problèmes financiers qui durent.

Le contrat de Messi avec le PSG expire à la fin de cette saison et sa prochaine destination est incertaine, avec des informations le liant à l'Inter Miami en MLS, un retour à Barcelone ou un transfert dans une équipe saoudienne, potentiellement Al-Hilal.

Jouer pour Al-Hilal le placerait face à son rival de longue date Cristiano Ronaldo, qui fait partie de l'équipe saoudienne d'Al-Nassr, depuis le début de l'année.