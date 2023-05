Le Kraken fait des vagues

C’est fort probable que les gens nous aient sous-estimés. Pas grand monde nous voyait en séries , a laissé tomber Gourde lors d’une visioconférence, mercredi, depuis sa chambre d’hôtel à Dallas.

Non seulement les gens ne les voyaient pas en séries, une fois rendus, rares les audacieux qui osaient leur prédire le scalp des champions en titre de la Coupe Stanley. Et encore, ils étaient tous suspectés de cabotinage.

À l’image des Panthers toutefois, Seattle a contribué au dimanche sanglant du circuit Bettman lorsque les géants de Boston et du Colorado ont été mis à genoux.

Gourde, mercredi, a tenu des propos semblables à ceux de Matthew Tkachuk des Panthers tout de suite après la victoire de la Floride contre les Bruins.

« Ce qui est très important, c’est qu’on croit en nous dans notre chambre, en ce qu’on est capables de faire. On croit que notre système de jeu et être dédié et tout mettre sur la ligne à chaque présence va nous aider à gagner des matchs. » — Une citation de Yanni Gourde

On n’haït pas ça être dans le siège du négligé , a ajouté le Québécois.

Compréhensible. Le désir de prouver à quelqu’un qu’il a tort est un moteur très puissant, l’une des sources de motivation les plus efficaces. Les victoires des négligés au hockey sont légion au point où il ne convient presque plus de parler de surprises.

L’estimé collègue Martin Leclerc, dans sa plus récente chronique, relatait qu’une étude menée par le statisticien en chef de la NFL prévoyait que les séries de la Ligue nationale devraient avoir un format 26 de 51 pour que le favori l’emporte dans 80 % des cas. Pour la prévisibilité, on repassera.

Cela dit, le scénario du négligé traité avec mépris est une trame narrative usuelle dans un vestiaire de hockey. Le Canadien l’a utilisé il y a deux ans à peine. Peu importe que les chiffres viennent contredire la thèse, ne les laissez surtout pas se mettre en travers d’une bonne histoire.

Gourde en connaît un rayon sur ce sentiment. Bien avant qu’on regarde de haut son équipe, c’est le buteur de Saint-Narcisse qui avait droit au même traitement.

Un joueur de centre de 1,75 m (5 pi 9 po) et 79 kg (174 lb), jamais repêché, qui s’est établi dans la LNH à 26 ans après des passages remarqués à Kalamazoo (ECHL), Worcester et Syracuse (LAH), sait fort bien comment jouer cette carte.

Yanni Gourde Photo : Getty Images / Steph Chambers

Mardi soir en prolongation, Gourde a réussi le but vainqueur du premier duel de la série de deuxième tour opposant le Kraken aux Stars de Dallas.

Depuis ses débuts en séries en 2018, devinez qui a marqué le plus de buts gagnants dans le tournoi éliminatoire?

Voilà. C’est bien Ondrej Palat avec 11.

Mais les 2es?

Brad Marchand et Brayden Point (8).

Les 4es alors?

Yanni Gourde et quelques comparses avec 7.

C’est énorme. Particulièrement pour un joueur de troisième trio employé moins souvent que les trois qui le devancent.

Questionné à ce propos par un collègue, Gourde a répondu qu’il n’avait aucune idée de ce qui lui permettait de performer quand l’enjeu est grand.

Je tire de la fierté à faire les petits jeux. En séries, chaque jeu est tellement important , s’est-il timidement risqué.

Surtout les buts en prolongation.

Dominant à forces égales

Le Kraken a marqué 209 buts à cinq contre cinq en saison, plus que quiconque dans la ligue. Ils en ont accordé 161 dans ces circonstances pour un différentiel de +48 devancé uniquement par les Bruins.

Ça s’est poursuivi en séries. Leurs 19 buts à cinq contre cinq constituent un sommet jusqu’à présent bien que le différentiel de +3 soit moins reluisant.

Cette équipe attaque sans relâche, à quatre trios, répartit le temps de glace parmi ses 12 attaquants et compte au moins un marqueur de 20 buts au sein de chaque unité.

Seattle mise sur six joueurs qui ont atteint la vingtaine cette année. Aucune équipe n’a fait mieux en saison, cinq en ont fait autant (New Jersey, Dallas, Ottawa, Pittsburgh et Toronto). Curieusement, quatre de ces six formations jouent actuellement au deuxième tour des séries éliminatoires.

Cette proverbiale profondeur maintient le Kraken à flot, lui qui aurait pu sombrer dans les profondeurs après la perte de Jared McCann, moteur offensif avec ses 40 buts, à la suite d’une mise en échec sauvage de Cale Makar au quatrième match de la série contre l’Avalanche.

Cale Makar assène une mise en échec tardive à Jared McCann qui quittera la rencontre. Photo : Getty Images / Steph Chambers

On est capable de jouer à quatre trios et six défenseurs. Ça nous permet de rouler les trios, tout le monde peut produire offensivement. Tout le monde connaît son rôle. D’un soir l’autre, on ne sait pas qui va marquer, qui va apporter de l’offensive, on sait juste que quelqu’un va le faire , a fait valoir le joueur de 31 ans.

Quelqu’un l’a toujours fait jusqu’à présent, Gourde en tête. Ses sept points lui valent le premier rang des marqueurs de son équipe, mais le 30e de la ligue. L’équité fait foi de tout dans ce groupe.

Et Gourde partage son expérience de deux conquêtes de la Coupe Stanley à Tampa Bay.

Il parle beaucoup aux joueurs , leur fait comprendre qu’il y a beaucoup de hauts et de bas . Il encense ces collègues qui connaissent aussi le tabac comme Justin Schultz, Jaden Schwartz et Jordan Eberle.

« Tous ces joueurs font en sorte que l’équipe se fait confiance et fait les bonnes choses. On n’est pas trop stressés, pas trop nerveux. C’est le fun à voir. » — Une citation de Yanni Gourde

Et tous ces joueurs aident à l’intégration des nouveaux arrivants qui font tourner la roue.

Comme Tye Kartye.

Vous savez cet ailier de Kingston jamais repêché qui a disputé ses quatre premiers matchs dans la LNH dans les derniers jours. Il joue maintenant sur le premier trio. Et il a déjà marqué.

C’est un peu ça, le Kraken.