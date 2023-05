« Comme une deuxième date » - Kim Clavel

C’est ainsi qu’elle a répondu quand on lui a demandé si elle percevait son retour dans le même ring où elle a perdu sa ceinture WBC des mi-mouches comme un défi ou comme un passage obligé.

Clavel (16-1, 3 K.-O.) répète à qui veut l’entendre qu’elle est prête à en découdre avec la Mexicaine Naomi Reyes (9-2, 5 K.-O.) tout en sachant qu’une victoire pourrait paver la voie à un possible combat revanche contre Jessica Plata qui lui a ravi son titre le 13 janvier dernier.

« Autant le combat d’unification était très important, autant celui-ci est important pour la suite de ma carrière. Je veux prouver que le combat d’unification était une petite erreur de parcours, mais qui m’a appris énormément. On va remettre les pendules à l’heure et je vais renouer avec la victoire. » — Une citation de Kim Clavel, boxeuse professionnelle

Son entraîneuse Danielle Bouchard estime que l’approche ne sera pas très différente qu’à l’habitude pour sa protégée même si Clavel a déjà laissé entendre qu’elle souhaitait montrer son côté petite bum dans le ring.

On doit avoir ce rayon laser dans le regard qui permet de voir les petits détails et les petits signes sur les éléments que l’on doit contrôler. On a un plan de match pour le vestiaire et pour le combat afin de pallier aux petites lacunes qui font la différence entre une victoire et une défaite , a souligné Bouchard.

Le promoteur Yvon Michel souhaite bien sûr une victoire pour Kim Clavel, mais en espérant qu’elle puisse offrir un bon spectacle qui lui permettra de vendre son prochain combat un peu plus facilement.

Yvon Michel a tout de même indiqué que le clan de Plata avait signifié son intérêt pour revenir se battre au Québec, même si elle entretient l'envie d'aller de l'avant avec d'autres combats d'unification contre Sienesa Estrada, championne WBA et WBC des poids minimum (48 kg ou 105 lb) ou encore contre l’Argentine Danielle Barbara Bermudez, titulaire des ceintures IBF et WBO des poids coqs.

À 10 jours du prochain rendez-vous initialement prévu le 28 avril, un peu moins de 1500 billets ont trouvé preneurs. Michel espère atteindre les 2000 spectateurs, ce qui à ses yeux serait l’équivalent de remplir le théâtre du Casino à trois reprises.

Sur la même carte, Caroline Veyre (3-0) affrontera la Française Emma Gongora (6-2). Sébastien Bouchard (19-2, 8 K.-O.) a rendez-vous avec le Mexicain Fernando Altamirano Marquez (11-1, 9 K.-O.), tandis que Patrice Volny (16-1, 10 K.-O.) attend toujours de connaître l’identité de son rival.

Deux autres duels dont le premier au Québec pour l’Edmontonienne Alexas Kubicki (6-0) sont également au programme.

Des nouvelles d’Artur

Enfin, soulignons que le groupe américain Top Rank du promoteur Bob Arum a remporté, mardi soir, l’appel d’offres pour l’organisation du prochain combat du champion WBC, WBO et IBF des mi-lourds, Artur Beterbiev.

Top Rank a misé 15 000 dollars de plus soient 2,115 millions contre 2,1 millions de la part de Matchroom et du promoteur britannique Eddie Hearn qui représente Callum Smith (29-1, 21 K.-O.). Les deux boxeurs disposent de 15 jours pour apposer leur signature au bas du contrat.

La date et le lieu du combat restent à déterminer, mais GYM reste aux aguets au cas où il deviendrait possible de présenter cet affrontement en sol québécois.