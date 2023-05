Geoff Molson s’attend à un nouveau contrat sous peu pour Cole Caufield

Présent au CEPSUM à titre de président du Club des gouverneurs des Carabins pour une conférence de presse, il a assuré que l’attaquant de 22 ans, joueur autonome avec compensation après une campagne de 26 buts en 46 rencontres, signera un nouveau contrat sous peu.

Tous nos partisans ont hâte que ça se règle, et ça va se régler avant le début de la saison, a soutenu Molson. Les négociations sont entre bonnes mains avec Jeff (Gorton, vice-président des opérations hockey) et Kent (Hughes, directeur général).

« Ça peut se passer n’importe quand. Je ne vous dirais pas de rester près de votre téléphone aujourd’hui, mais on ne sait jamais quand ça pourrait arriver. » — Une citation de Geoff Molson

Même si sa saison a pris fin dès janvier en raison d’une chirurgie à l’épaule droite, Caufield fait à coup sûr partie de l’avenir du Tricolore, que Molson a jugé très prometteur, si on laisse les blessures de côté , a-t-il ajouté au passage.

Certes, c’était une saison excitante , a affirmé le président du CH. Les jeunes ont fait des progrès qui le rendent très satisfait . Il est logique que les attentes soient plus élevées l’an prochain. Mais l’état de l’infirmerie tout au long de la dernière campagne a visiblement laissé un goût amer dans sa bouche.

Il dresse un constat sans appel : jamais le Tricolore ne pourra être une équipe gagnante avec autant de blessures que ça .

Ce n’est jamais précis quand on essaie de voir pourquoi on a des blessures. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a eu des enjeux cette année. Je n’entrerai pas dans les détails aujourd’hui, mais l’important, pour moi, c’est que Jeff et Kent regardent un peu partout pour voir ce qu’on peut faire pour améliorer la santé de l’équipe pour l’année prochaine , a-t-il indiqué.

En revanche, s’il y a un aspect de l’organisation qui ne risque pas de changer, c’est bien le poste d’entraîneur-chef. Même s’il n’a gagné que 45 de ses 119 matchs à la barre du Bleu-blanc-rouge, Martin St-Louis s’attire bien des éloges pour le rôle crucial qu’il joue dans ce changement de culture qui s’opère dans l'équipe.

Geoff Molson avait très hâte de voir St-Louis diriger l’équipe pour une saison en entier. Il n’a pas été déçu.

C’est vraiment extraordinaire de voir [St-Louis] se comporter, non seulement avec vous autres [les journalistes], mais avec les joueurs, les entraîneurs, avec moi, les partisans, a précisé Molson. Malgré la personne qu’il est, il reste humble, dévoué et très motivé à gagner. Ce n’est que le début pour Martin St-Louis.

S’il n’existe pas d’échéancier précis pour le dossier Caufield, la prochaine date entourée au crayon rouge dans le calendrier est celle du lundi 8 mai, pour la loterie du repêchage, avec Connor Bedard en récompense suprême.

Le message du Canadien pour la prochaine saison tourne autour des attentes qui seront plus élevées, mais pour ce qui est du repêchage, Molson les tempère.

Nos chances de l’avoir sont de 8,5 %, alors il faut s’attendre à ne pas gagner la loterie. Si on gagne, ce serait très chanceux, et tout le monde à travers la province serait très content, c’est sûr.