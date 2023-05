Marianne Vos rafle la 3e étape, Olivia Baril 11e à la Vuelta

Grâce à ce succès, combiné au sprint intermédiaire placé à 21 kilomètres de l'arrivée et qu'elle a aussi remporté, la coureuse de 35 ans de la Jumbo-Visma consolide sa place de leader au classement général, 13 secondes devant l'Américaine Chloé Dygert, 3e mercredi, comme la veille.

Son équipe a ainsi hissé haut ses couleurs dans le top 5 du classement général, avec quatre coureuses représentées (seule Dygert, membre de Canyon, n'en fait pas partie).

La plus longue étape de ce Tour d'Espagne féminin, avec ses 157,8 km, a été parcourue sur un rythme d'enfer par les coureuses : avec 45,6 km/h de moyenne pour Vos, cette étape est automatiquement devenue la plus rapide de l'histoire de la boucle espagnole féminine.

Le début de l'après-midi a été rythmé par quelques tentatives d'échappées infructueuses, puis le peloton a éclaté en plusieurs petits groupes à cause du vent et des bordures.

Toutefois, les favorites pour le classement final et les premières au général ont toutes réussi à se maintenir dans le premier groupe pour l'emballage final.

Chaleur, vent et vitesse

Cette troisième étape a été très exigeante pour les coureuses. Il faisait chaud sur les routes espagnoles, le mercure indiquant 31 degrés Celsius. Le vent a causé plusieurs bordures. Aussi, la vitesse était élevée : les meneuses ont maintenu une vitesse moyenne de 51 km/h dans les 20 derniers kilomètres.

Olivia Baril, qui s'est classée 11e, est la seule des cinq Canadiennes à avoir complété l’étape dans le premier groupe.

Simone Boilard a pris le 33e rang, à 1 min 32 s de la gagnante. Elle s’en voulait après l’étape.

Après le sprint intermédiaire, à un peu moins de 21 km de l’arrivée, Boilard, déshydratée, s’est mise en retrait pour prendre un bidon, et au même moment, une accélération a été lancée. La cycliste de Québec n’avait alors plus les jambes pour recoller sur le groupe de tête , a-t-elle expliqué à Radio-Canada Sports.

Sara Poidevin (EF Education-TIBCO-SVB) a terminé 78e, Magdeleine Vallières (EF Education-TIBCO-SVB) a pris le 89e rang et Adèle Normand (Massi-Tactic Women Team) a franchi le fil d’arrivée en 134e position.

Jeudi, le peloton empruntera la route entre Cuenca et Guadalajara, à l'est de Madrid, pour une étape légèrement vallonnée et longue de 133,1 km. La montée du col de Horche (troisième catégorie), placée à une douzaine de kilomètres de la ligne, pourrait s'ériger en juge de paix dans le final.