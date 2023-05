Les Panthers poursuivent sur leur lancée contre les Maple Leafs

Carter Verhaeghe a inscrit le but victorieux en fin de deuxième période lorsqu’il a filé seul en échappée devant le gardien Ilya Samsonov. Brandon Montour a marqué le but d’assurance au troisième vingt. Il s’agissait de son sixième des séries.

Matthew Tkachuk a connu un fort match pour les visiteurs en obtenant des mentions d’aide sur trois des quatre buts de sa formation. Le gardien Sergei Bobrovsky a également eu son mot à dire dans la victoire en réalisant 32 arrêts.

Les Panthers ont rapidement démontré aux Leafs qu’ils seraient des adversaires coriaces dans cette série de deuxième tour dans l’Association Est.

Ce sont d’ailleurs eux qui ont brisé la glace à la 10e minute de jeu de la première période. Posté dans l’enclave, Nick Cousins a déjoué Samsonov d’un tir du revers du côté du bouclier après avoir récupéré un retour de lancer de Tkachuk.

Carter Verhaeghe a marqué le troisième but des Panthers, en deuxième période. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Le gardien des Leafs a toutefois réalisé des arrêts clés au cours du premier vingt, dominé 13-9 au chapitre des tirs par les Panthers.

Samsonov a poursuivi son bon travail à la reprise en neutralisant l’attaque massive des visiteurs. Peu après avoir bloqué un tir à bout portant de Sam Reinhart, le gardien des Leafs a fini par céder devant Sam Bennett. Ce dernier a profité de la circulation devant Samsonov pour faire dévier un tir de la pointe d’Aaron Ekblad dans le filet.

Onze secondes plus tard, Matthews Knies a ravivé les Leafs et la foule en marquant son premier but des séries. Le jeune attaquant a capté un relais d’Auston Matthews alors qu’il était seul devant Sergei Bobrovsky, qu’il a déjoué à sa deuxième tentative, avec un tir par-derrière.

L'attaquant des Maple Leafs Matthew Knies célèbre son premier but des séries en compagnie Auston Matthews. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Michael Bunting a égalisé la marque avec un peu plus de cinq minutes à faire à la deuxième période après avoir reçu une passe de Calle Jarnkrok devant la cage de Bobrovsky.

Les Panthers ont repris les devants en fin d’engagement grâce au troisième but des séries de Verhaeghe. Les Leafs ont tout tenté pour réduire l’écart en fin de match, mais Bobrovsky a réussi à fermer la porte.

Pour les Maple Leafs, il s’agissait d’un premier match en 19 ans au deuxième tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

Le prochain match entre les deux formations aura lieu jeudi, à Toronto.