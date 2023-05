Les Panthers font la vie dure aux Maple Leafs et remportent le premier match

Les Torontois, favoris pour l’emporter, ont éprouvé toutes sortes de difficultés face au style de jeu des Floridiens dont la robustesse et l’échec avant font la renommée.

Le trio de Matthew Tkachuk, qui personnifie bien ce style, a été particulièrement efficace avec deux buts. Tkachuk lui-même a amassé trois mentions d'aide.

Le gardien de but Sergeï Bobrovsky a aussi eu beaucoup à voir avec les succès des Panthers. Il a repoussé 34 des 36 tirs dirigés vers lui, faisant face à quatre avantages numériques des locaux, pour enregistrer une quatrième victoire d’affilée.

Bobrovsky a bien joué ce soir. Mais en disant cela, on a eu notre part de chances et on a aussi commis des erreurs. Donnons-leur le crédit, ils ont bien joué, mais beaucoup des buts marqués étaient notre propre faute , a expliqué le défenseur Luke Schenn.

Les Panthers ont tiré profit des nombreuses erreurs des Maple Leafs mardi soir. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Invaincus en marquant le premier but

Nick Cousins a coupé les ailes des locaux au premier tiers. Il a ouvert le score après quelques minutes de domination torontoise d’un tir du revers du côté du bouclier d'Ilya Samsonov après avoir récupéré un retour de lancer de Tkachuk.

À noter que les Panthers affichent un dossier parfait de 5-0 depuis le début des séries lorsqu'ils inscrivent le premier but de la rencontre.

Sam Bennett en a ajouté pour la Floride en deuxième en faisant dévier un tir de la pointe d’Aaron Ekblad. Mais 11 secondes plus tard, la recrue Matthew Knies a ravivé les Leafs et la foule à l’aréna Banque Scotia avec le premier but de sa carrière.

Michael Bunting a créé l'égalité avec un peu plus de cinq minutes à écouler au deuxième tiers après avoir reçu une savante passe de Calle Järnkrok devant le filet.

Comme ils en ont eu l’habitude depuis le début des séries, les Maple Leafs ont cependant cédé un but dans les dernières minutes de l'engagement. Carter Verhaeghe s’est échappé à la suite d’une bévue de T.J. Brodie. Il a battu Samsonov d’un puissant tir des poignets.

On ne peut pas faire cette erreur quand c’est 2-2 à la fin de la période. Celle-là a fait mal , a dit l’entraîneur Sheldon Keefe.

Matthew Knies a amorcé la remontée torontoise avec le premier but de sa carrière dans la LNH. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Félicitons la Floride pour la façon dont ils ont joué. Ils nous ont forcés à faire des erreurs, mais je pense qu’on en a commis qu’on ne commettait pas nécessairement dans la dernière série.

Les Leafs ont tout tenté pour réduire l’écart en fin de match, mais Bobrovsky a fermé la porte. Le défenseur Brandon Montour a inscrit le but d’assurance pour les visiteurs au troisième vingt.

La défaite a fait mal, d’autant plus que les Torontois avaient fait savoir leur désir de connaître un meilleur départ que lors de leur série précédente, mais ils n’en sont pas sortis assommés.

Je pense qu’on a appris qu’elles étaient leurs tendances comme équipe. On a beaucoup à décortiquer de ce match en vidéo. Nos unités spéciales, je pense qu’on pourra prendre l’ascendant avec plus de temps passé à étudier le match , a dit Matthew Knies.

L’avantage numérique de Toronto, qui roulait à 28,6 % de réussite depuis le début des séries, n’a pas touché la cible en quatre occasions.

Je pense qu’on a eu de très bonnes chances. On a bien fait circuler la rondelle, mais on aurait dû mettre une rondelle derrière la ligne [de buts]. L’avantage numérique aurait pu faire une réelle différence ce soir malgré les autres erreurs que nous avons commises , a ajouté Sheldon Keefe.

[Les Panthers] ont joué un excellent match, mais ce sera une longue série, comme la dernière que nous avons jouée , a-t-il conclu.

Le prochain match entre les deux formations aura lieu jeudi.