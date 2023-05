Enfin, le CF Montréal affiche presque complet à l’entraînement

Quelque 23 joueurs de champ à l’entraînement. Un plein contingent de gardiens. Un seul « vrai » absent (Mason Toye) puisque l’autre, Samuel Piette, est sorti pour des exercices en solo juste assez longtemps pour que la pluie battante fasse regretter au plus passionné footballeur qui soit de ne pas avoir choisi le hockey. Quel luxe!

Il s’en est passé, des choses, depuis la dernière fois où le CF Montréal a eu autant de joueurs en bonne santé à sa disposition. Ce devait être avant la première rencontre de la saison à Miami, à bien y penser. Le Bleu-blanc-noir a eu le temps de perdre six de ses sept premiers matchs, de convaincre certains observateurs qu’il ne se passerait rien de bon cette saison, puis de redresser la barre avec trois victoires consécutives, par jeu blanc de surcroît.

Bref, dans le cas de bien des blessés qui reviennent à l’entraînement, la situation actuelle n’a rien à voir avec celle qui avait cours lorsqu’ils sont tombés au combat. L’équipe a, semble-t-il, fini par comprendre son propre style. Certains ont profité de l’absence d’autres pour faire valoir leurs arguments. Bien malin celui qui aurait prédit que Chinonso Offor, Sean Rea et Jonathan Sirois seraient parmi ceux qui ont disputé tous les matchs de MLS à ce stade-ci.

Romell Quioto, par exemple, est de retour parmi le groupe pour la première fois depuis qu’il est rentré se faire soigner au Honduras. Son retour au jeu, comme celui de tous les autres revenants à l’entraînement, n’est pas confirmé pour ce samedi, au stade Saputo, contre Orlando. Mais le buteur de 31 ans devrait-il pour autant être inséré dans la formation comme si de rien n’était, du fait de son statut? Offor a beau être en manque de réussite devant le but, ses coéquipiers semblent juger qu’il leur rend de bons services.

Chinonso est un grand garçon, il fait remonter le bloc, et c’est notre style, a souligné le milieu de terrain Bryce Duke. Quand un long ballon lui parvient, je dois m’assurer d’être un peu en retrait pour qu’on puisse créer quelque chose. Les buts vont venir. On l’a vu obtenir certaines occasions. C’est la prochaine étape : la finition. C’est un bon jeune joueur qui travaille fort, et il a un bel avenir.

« Romell s’est blessé, et [Offor] a répondu présent. C’est son poste en ce moment. Romell, à son retour, devra se battre contre un autre gars qui peut occuper son poste. Ça construit une belle concurrence, tout le monde est un peu sur le qui-vive. » — Une citation de Bryce Duke, milieu de terrain, CF Montréal

Puisque le mardi est tranquillement en train de devenir la journée des entraîneurs adjoints (on ne s’en plaindra certes pas), le nouveau venu Sebastian Setti avait été dépêché pour s’adresser aux journalistes.

Comme Duke avant lui, l’Argentin a situé le retour de Quioto avec de bons mots pour Offor, en se réjouissant d’abord et avant tout que l’équipe puisse avoir de nouveau recours à ces deux profils complètement différents. Et le contexte, selon Setti, se prête drôlement bien à ce que les blessés retrouvent sereinement leurs aises.

Si je suis un joueur qui revient de blessure, qui n’a pas joué depuis longtemps, revenir quand l’équipe gagne, c’est le meilleur scénario possible, a soutenu Setti. La confiance est élevée, et ils vont se sentir mieux que si l’équipe était dans une situation désespérée. Ce n’est pas le meilleur moment quand ton esprit est un peu déchiré entre ta situation personnelle et celle de l’équipe.

À partir de samedi, 5 matchs en 15 jours attendent Montréal. Ce devrait être amplement suffisant pour donner aux anciens éclopés de quoi transformer pour leur mieux leur propre situation – pourvu qu’Orlando, Toronto, Cincinnati et (encore) les Red Bulls soient des proies aussi volontaires qu’a pu l’être Kansas City.

Patrice Bernier au mur de la renommée En plus de tenter d’inscrire un troisième succès de suite dans la MLS, le CF Montréal profitera du match de samedi pour introniser l’ancien capitaine du club Patrice Bernier au mur de la renommée. Le légendaire no 8 de l’Impact ira y rejoindre Gabriel Gervais, Nevio Pizzolitto, Greg Sutton et Mauro Biello. En neuf saisons avec le club, dont six en MLS, Bernier a gagné deux fois le Championnat canadien et a inscrit le tout premier but du club en éliminatoires du circuit Garber, dans une victoire de 3-0 contre Toronto. Bernier a pris sa retraite à la fin de la saison 2017. Bernier commentera son intronisation en conférence de presse jeudi. Pour figurer au mur de la renommée du CF Montréal, le candidat doit avoir joué un minimum de 100 matchs avec l’équipe, avoir pris sa retraite du soccer professionnel depuis au moins 5 ans, avoir remporté un honneur individuel ou collectif et avoir joué un premier match avec le club il y a au moins 15 ans.