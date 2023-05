Âgé de 30 ans, il fait figure de respectable col bleu parmi la confrérie des gardiens de la LNH. Ce Britanno-Colombien en est à sa troisième équipe et n’a jamais obtenu plus de 21 départs en une saison. En séries éliminatoires, Brossoit n’a pris part qu’à six rencontres dans sa carrière. Et pour cela, il doit remercier les Golden Knights de Vegas, qui viennent de lui confier les rênes lors de leurs cinq matchs du premier tour face aux apathiques Jets de Winnipeg.

Face aux Oilers d’Edmonton, Laurent Brossoit s’apprête à passer dans une autre dimension. Dire qu’il sera occupé au cours des deux prochaines semaines serait un immense euphémisme. Cela pourrait même être une fausseté, car on peut difficilement prédire que la série durera deux semaines. Il y a même des chances que Brossoit termine cet affrontement assis au bout du banc et coiffé d’une belle casquette parce qu’il se sera fait trouer par l’attaque adverse.

Brossoit contre les Oilers, c’est un peu David contre Goliath. Sauf que cette fois, c’est David qui recevra les cailloux. Et les Oilers à Las Vegas, c’est un peu comme si un autre spectacle du Cirque du Soleil débarquait sur la Strip.

Les Golden Knights et leur gardien de soutien seront confrontés à une troupe qui n’a rien de conventionnel.

***

Connor McDavid, Leon Draisaitl et leur bande sont brouillons dans plusieurs aspects de leur jeu. Leur défensive s’est nettement améliorée durant la deuxième portion du calendrier, mais ce n’est pas encore leur tasse de thé. Les Oilers commettent parfois des bévues épouvantables et ils disputent à l’occasion des matchs complètement chaotiques. Mais bon sang, quel talent!

Connor McDavid et Leon Draisatl ont passé une bonne partie de la prolongation sur la patinoire Photo : usa today sports / Eric Bolte

Au premier tour, s’ils avaient été plus disciplinés, les Oilers auraient pu vaincre les Kings en quatre matchs au lieu de six. Chaque soir, c’étaient les Oilers qui déterminaient l’issue du match. Soit les Oilers battaient les Kings, soit les Oilers se battaient eux-mêmes.

Les Golden Knights ont donc un gros contrat sur les bras. Ils vont devoir contenir les deux meilleurs attaquants au monde, qui sont en plein apogée et qui n’ont jamais été aussi bien entourés. Vegas s’apprête par ailleurs à faire face à la plus formidable unité d’avantage numérique de l’histoire du hockey. Une unité dont l’énigme semble de plus en plus difficile à résoudre.

En saison, les Oilers ont maintenu un taux d’efficacité de 32,4 % en supériorité numérique. Ils ont ainsi abaissé ainsi le record (31,9 %) de la mortelle attaque à cinq du Canadien de 1976-1977 qui était animée par Lafleur, Shutt, Mahovlich, Lapointe et Robinson.

Quand les séries ont commencé, il était tout à fait raisonnable de croire que les Kings allaient avoir le temps de s’ajuster et d’aplanir ce trait de caractère dominant des Oilers. Or, Edmonton a plutôt trouvé le moyen de pousser le bouchon encore plus loin en maintenant une époustouflante moyenne d’efficacité de 56,3 %.

Comment voulez-vous qu’une équipe dont le filet est défendu par Laurent Brossoit puisse contrer un raz-de-marée pareil?

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

***

À ce point-ci du texte je tiens à saluer un lecteur, Sébastien Gauthier, qui a attiré hier mon attention sur un blogue qu’a rédigé Michael Lopez il y a quelques années.

Qui est Michael Lopez? Il est le directeur général, responsable des données et de l’analyse statistique de la NFL.

Dans ce texte donc, Michael Lopez établissait que les séries éliminatoires de la NBA sont les plus prévisibles du sport professionnel nord-américain. Dans cette ligue, selon les chiffres qu’il a compilés, l’équipe favorite l’emporte dans 80 % des cas dans le cadre d’une série 4 de 7.

Le reste est fort intéressant.

Pour que les équipes favorites des autres ligues puissent atteindre un niveau de réussite comparable à celui de la NBA, M. Lopez a établi que la NFL devrait présenter des séries éliminatoires 6 de 11 et que la MLB devrait, attachez-vous bien, présenter les séries 38 de 75!

En ce qui concerne la LNH, pour que les équipes favorites puissent l’emporter 80 % du temps, il faudrait qu’elles disputent des séries 26 de 51.

Ces chiffres en disent très long sur l’imprévisibilité d’une série 4 de 7 dans la LNH! Et ils en disent probablement encore plus sur la confortable vie que mènent les chroniqueurs affectés à la couverture de la NBA.

Laurent Brossoit Photo : Getty Images / Ethan Miller

***

Malgré tout ce qui précède, les Golden Knights de Vegas pourraient donc vaincre les Oilers d’Edmonton.

Mais cela signifierait que Laurent Brossoit ou l’un des trois autres gardiens de Vegas(!) serait parvenu à marcher sur les eaux, et que Chandler Stephenson, Mark Stone, William Karlsson et Jack Eichel auraient réussi à inscrire plus de buts que Connor McDavid, Leon Draisaitl, Evander Kane et Zach Hyman.

Or, pour l’instant, ce scénario relève de la science-fiction.

Mes prédictions :