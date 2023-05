Pavelski fait son retour avec les Stars avant d’affronter le Kraken en séries

Associated Press

C'est un élément important que nous avons récupéré, s'est exprimé l'attaquant des Stars Jason Robertson. Nous allons nous servir de son élan et de son énergie. C'est certainement une grande motivation pour nous.

Alors que Pavelski semble prêt à jouer dans le premier match de la série contre le Kraken mardi soir, il semble que le vétéran de 38 ans ne reviendra pas immédiatement sur la première ligne après avoir manqué les cinq derniers matchs du premier tour contre le Wild du Minnesota, lui qui devait passer par le protocole commotion.

Les Stars étaient de retour à l'entraînement après une fin de semaine de repos depuis la fin de la série contre le Wild dans le sixième match, vendredi soir. Le Kraken s'est rendu lundi à Dallas, en provenance de Denver, où ils ont éliminé dimanche soir les champions en titre de la coupe Stanley de l'an dernier dans un septième et ultime match.

Ils sont l'une des équipes avec le plus de profondeur dans la ligue, a dit l'entraîneur-chef du Kraken Dave Hakstol à propos des Stars. Leur première ligne est aussi bonne que n'importe quelle autre dans la ligue, de même pour leur noyau de défense et leur gardien de but. Il est évident que nous devons tourner la page très rapidement après la série contre l'Avalanche.

Pavelski n'a pas patiné entre Robertson et le meilleur marqueur des séries éliminatoires de la LNH Roope Hintz (12 points) à l'entraînement, lui qui était plutôt avec Max Domi et Mason Marchment.

Je pense que Tyler Seguin a fait un travail incroyable en compensant le manque de Pavelski à ce poste, a confié l'entraîneur-chef des Stars Pete DeBoer. Si nous pouvons mettre Pavelski à un endroit différent, nous serons meilleurs. Si cette première ligne peut continuer à jouer comme elle l'a fait contre le Wild, je pense que cela nous permettra d'être une équipe plus profonde avec lui sur l'une des autres lignes.