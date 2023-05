Les coudées enfin franches, Danny Maciocia soupèse ses options avant le repêchage

Maciocia a qualifié les joueurs admissibles à cette séance de repêchage de très, très bons, à corrects , précisant même qu'il ne s'agit pas de la meilleure cuvée. Il a notamment évoqué les cas des joueurs canadiens comme Matthew Bergeron et autres Sidy Sow à avoir été repêchés par des clubs de la NFL au cours des derniers jours.

Je dirais qu'il y a de très, très, très bons (joueurs), qui se sont fait sélectionner le week-end dernier, et les autres que je dirais qu'ils sont corrects, a-t-il dit en pesant ses mots lors d'un point de presse tenu au stade olympique. C'est loin d'être la meilleure cuvée depuis que je suis dans la LCF, mais je dirais qu'il va rester assez de bons joueurs dans les premières rondes. Après la troisième ronde, c'est là où nous devrons être très stratégiques. (...) C'est une peu plus compliqué cette année.

Il semblait toutefois moins enthousiaste pour le reste de la cuvée, mais a tout de même eu de bons mots pour les Québécois Francis Bemiy et Michael Brodrique, 10e et 12e espoirs selon le dernier classement de la LCF.

Bemiy est un bon joueur. Je ne sais pas si tu peux changer ton ratio pour lui la première journée, mais il peut jouer sur la ligne défensive pour 8, 10 ou 12 répétitions par match et de contribuer au sein des unités spéciales. (...) S'il offre les performances que nous et d'autres équipes pensent qu'il est capable d'offrir, il pourrait faire partie des 45 joueurs d'une formation lors du match d'ouverture, a analysé le DG.

Brodrique est un joueur très athlétique, a-t-il ajouté au sujet du joueur qu'il a lui-même recruté pour les Carabins de l'Université de Montréal. C'est un joueur très actif, qui peut avoir son mot à dire au sein des unités spéciales. Il a eu de bons résultats au camp d'évaluation à Edmonton. Maintenant, quand ce sera à notre tour de parler, que ce soit en deuxième ou en quatrième ronde, est-ce qu'il sera disponible? Nous devrons être très stratégiques.

Malgré tout, le directeur général des Alouettes se trouve dans une situation enviable avec les 5e , 7e et 13e sélections dans les deux premiers tours. Ces sélections font d'ailleurs l'objet de beaucoup de convoitise de la part des autres DG du circuit Ambrosie.

Nous sommes en discussions avec les équipes de la NFL pour voir où ils voient les joueurs qui ont été repêchés le week-end dernier. Ils les voient dans leur formation des 53 joueurs? Sur leur équipe d'entraînement? Qui sont leurs compétiteurs? On veut toutes ces informations afin de prendre des décisions plus réfléchies (mardi).

« Je ne vous cacherai pas non plus que le téléphone sonne : les autres équipes veulent savoir ce qu'on a l'intention de faire, particulièrement avec nos deux choix de premiers tours. » — Une citation de Danny Maciocia, directeur général des Alouettes de Montréal

Maciocia a également expliqué qu'il comptait choisir le meilleur athlète disponible et ne pas tenter de combler un besoin spécifique de sa formation quand le tour des Alouettes viendra.

On a un peu de flexibilité avec nos trois premiers choix, a-t-il souligné. On continue de travailler sur notre stratégie. On est là-dessus depuis des semaines. On s'est rencontré (lundi) matin, on va se rencontrer (mardi) après-midi. On va appeler tous les joueurs que nous pensons qui seront disponibles dans les trois premières rondes.

Le fait qu'il dispose cette fois des pleins pouvoirs et qu'il peut dépenser à la limite permise par le plafond salarial sous Pierre Karl Péladeau, contrairement à ce qu'il a vécu au cours des dernières saisons et avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes, lui donne par ailleurs les coudées franches.

Il pourrait également utiliser ces choix pour tenter un coup de circuit à long terme et sélectionner un joueur repêché par un club de la NFL dans l'espoir de le récupérer plus tard, un peu comme les Alouettes l'avaient fait avec Marc-Antoine Dequoy et Pier-Olivier Lestage dans le passé.

Le Rouge et Noir d'Ottawa détient la première sélection de l'encan. En plus des trois choix mentionnés plus haut, les Alouettes, à moins de transactions, parleront aux 32e, 39e, 41e, 59e et 68e rangs.