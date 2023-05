Ferrari doit tirer le positif du week-end : deux poles et un podium. C'est le patron de l’équipe, Frédéric Vasseur, qui l'a dit après la course. Sur un tour lancé, avec peu d’essence à bord, la SF23 est nettement plus compétitive. Mais il y a du travail à faire sur la distance d’un grand prix pour tenter de trouver de la vitesse. Comment y arriver?

On pourrait retirer l’aileron arrière , a-t-il dit à la blague.

Les équipes de F1 n’ont jamais cessé d’innover en matière aérodynamique et de mettre la FIA au défi. Rappelez-vous en 1997 dans le cadre des essais avant le Grand Prix d’Italie à Monza, l’équipe Williams et Jacques Villeneuve avaient essayé un aileron arrière sans plateau supérieur pour minimiser la friction de l’air en ligne droite. Le DRS (système de réduction de la traînée), ce plateau mobile en haut de l'aileron arrière, n'existait pas à l'époque. La FIA l’avait immédiatement interdit.

Jacques Villeneuve avait essayé sur sa Williams FW19 un aileron sans plateau supérieur à Monza en 1997, la FIA l'a immédiatement interdit. Photo : Facebook

Malgré son apparente bonne humeur, Frédéric Vasseur a dans son analyse d'après-course conforté Fernando Alonso dans son opinion à l’arrivée.

« Charles Leclerc et Ferrari ont été chanceux de monter sur le podium à Bakou. Ce sera une autre histoire à Miami. » — Une citation de Frédéric Vasseur, directeur général chez Ferrari

Les pneus mi-durs ont été plus résistants que prévu à Bakou en raison de la baisse de température quand le soleil s’est caché derrière les nuages, alors qu'il faisait déjà frais (20 degrés). Leclerc a pu garder l’Aston Martin d’Alonso en respect jusqu’à l’arrivée, ce qu’il n’aurait pas pu faire s’il avait fait plus chaud, croit Alonso.

Le week-end prochain, à Miami, il ne fera pas 20 degrés, mais 30 degrés (avec 65 % d'humidité), car il fait déjà chaud en Floride au début de mai.

Alonso a admis qu’Aston Martin savait que ses pilotes ne seraient pas très à l’aise à Bakou sur un tour lancé, l’AMR23 n’aimant pas trop les changements de rythme sur ce circuit urbain. Ce qui s’est confirmé au chrono dans les essais et les séances de qualification. Avec pour compliquer la tâche des pilotes, un dysfonctionnement du système DRS jusqu'à la course sprint.

Malgré cela, en course, Alonso s’est battu jusqu’au bout pour une place sur le podium, dans une AMR23 plus à l’aise en configuration course, et avec un DRS fonctionnel. Il a mené la vie dure à Leclerc, et n’a pas manqué d’écorcher son ancienne équipe en entrevue.

Ferrari a connu un week-end parfait, avec deux poles et un podium, Aston Martin a souffert, comme on l’a vu en essais et en qualification, et malgré cela, je finis à une seconde de Leclerc , a fait remarquer l’Espagnol.

Pendant qu'Alonso se battait (encore) pour une place sur le podium, Lance Stroll connaissait un week-end brouillon. Pas tout à l’aise dans sa monoplace, il a admis avoir fait une erreur de jugement au 17e tour et a touché le mur de son pneu avant gauche dans le virage no 15. Heureusement pour lui, la jante n’a pas souffert et il a pu continuer.

Lance Stroll touche le mur au 17e tour du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Photo : TSN / Formula One

Puis, deux tours plus tard, avec Lewis Hamilton dans ses échappements, il a glissé dans le virage no 16, le dernier du tour de piste, l'obligeant à travailler fort du volant pour ne pas heurter le mur, et Hamilton en a profité pour le dépasser au bout de la ligne droite avec l’aide du DRS et lui voler la 6e place.

Le Québécois est conscient que son coéquipier a rapidement pris sa place de pilote numéro un dans l’équipe après un excellent début de saison, et qu’il porte pour le moment les espoirs de l’équipe sur ses épaules.

Stroll a donc tout avantage à bien jouer son rôle de numéro deux, car il sera le premier à en tirer les bénéfices.

À 42 ans, Alonso ne gardera pas son volant très longtemps, et il a révélé dans le paddock de Bakou qu’il avait aussi pour mission de préparer le Québécois de 24 ans à porter l’équipe pendant 10 à 15 ans .

Lance Stroll se glisse dans l'habitacle de l'AMR23. Photo : Aston Martin / Zak Mauger

Comme je l’ai déjà écrit, en entrevue, Alonso joue le jeu, car Lawrence Stroll lui a donné le contrat dont il rêvait pour terminer sa carrière. Il sait aussi que chez Aston Martin, Lance Stroll ne sera jamais un adversaire pour lui.

Au 6e tour, alors qu'il était dans les échappements de l’Espagnol (dans la seconde autorisant l'usage du DRS), Stroll a prévenu son équipe : d ites à Fernando que je ne l’attaquerai pas, on a le même plan de match . Stroll n'a pas utilisé son DRS et est resté sagement derrière l’Espagnol jusqu’à l’intervention de la voiture de sécurité au 11e tour qui a changé la physionomie de l'épreuve.

Après avoir surpris Carlos Sainz fils au 14e tour pour s'installer en 4e place, Alonso a proposé par radio à Stroll, en délicatesse avec sa monoplace, d'essayer les réglages de répartition de freinage qu’il avait choisis. Un geste rare d'Alonso, voire surprenant, qui a surpris son ingénieur de piste, mais a-t-il fait plaisir au Québécois? L'a-t-il pris comme un conseil d'ami?

Lance Stroll et Fernando Alonso discutent après le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Photo : TSN / Formula One

Quand on lui a posé la question après la course, Stroll n'y a pas répondu directement. Son regard s'est perdu dans le lointain et il a parlé du résultat global de l'équipe à Bakou.

Pour autant, le Québécois a-t-il profité de la suggestion de son coéquipier? Après son erreur du 17e tour, dans une monoplace qui avait souffert du choc, le Québécois a réussi à tenir tête à la Mercedes-Benz de George Russell du 14e au 51e et dernier tour, soit 37 tours au total. Un bel exploit. Russell ne croyait pas qu’il y arriverait. Il l’a dit par radio à son équipe au 24e tour.

Lance a du mal à contrôler l’arrière de sa voiture. Je ne pense pas qu’il terminera la course , a dit le Britannique à son ingénieur.

Pourtant, le Québécois l’a gardé dans ses rétros jusqu'à l'arrivée, et du même coup a rendu un fier service à son équipe en terminant 7e. Il a permis à Aston Martin de rester devant Mercedes-Benz au classement des constructeurs par deux petits points.

Maintenant remis de ses blessures aux poignets et au pied, dans une voiture compétitive, Stroll doit en donner plus à l'équipe.

Il doit trouver le moyen de devancer son coéquipier à la régulière. Et pour cela, le Québécois devra partir devant lui sur les grilles de départ, et pour cela, montrer qu’il a fait des progrès dans l’exercice du tour lancé en qualification, son point faible depuis ses débuts.

Le format sprint est (encore) à revoir

Le week-end de Bakou a permis à la FIA de présenter son nouveau format sprint, avec la qualification pour le grand prix le vendredi et la qualification pour la course sprint le samedi.

Ce nouveau format a-t-il convaincu le public? Le format sprint remplace les séances d’essais libres sans enjeux. Sans enjeux pour qui? Pour le public, bien sûr. Il semble que ce soit la seule préoccupation du propriétaire de la F1, la société américaine Liberty Media.

Éliminer deux des trois séances d’essais libres, c’est drastique quand on pense à quel point les monoplaces F1 peuvent être difficiles à régler sur certains circuits. Surtout si les équipes apportent de nouvelles pièces.

Il ne reste qu’une heure de travail aux équipes le vendredi pour s’ajuster. C’est mal connaître la F1 que de croire que les équipes peuvent en 60 minutes trouver le compromis parfait. Les pilotes doivent à chaque sortie monter leurs pneus en température dans leur tour d’installation (out lap), puis une fois leur tour chrono complété, rapporter la voiture aux puits au terme d’un tour de décélération (in lap ou cool down lap). C’est beaucoup de temps passé en piste et non au garage pour travailler les réglages.

Revoir les priorités

Si le format sprint est là pour rester, pourquoi ne pas allonger la seule séance d’essais libres du vendredi à 90 minutes, voire 120 minutes, pour les week-ends sprint? Il faut que Liberty Media remette le travail des équipes au cœur des priorités du week-end F1. Et pour y arriver, pourquoi maintenir une course sprint qui n’est qu’une pâle copie, en plus court, du grand prix du dimanche? On sent que les pilotes ne sont pas franchement à l’aise avec cet exercice. La FIA non plus d’ailleurs.

Seul le top 8 marque des points. Quel est l’intérêt pour le reste des pilotes du peloton? Pourquoi risquer un accident ou une casse mécanique très pénalisante pour la suite de la saison compte tenu des règlements en place?

Rappelons que les équipes n’ont droit qu’à quatre éléments de moteur spécifiquement désignés, soit l'ICE (le moteur à combustion interne), le turbo, le MGU-H (le moteur électrique qui permet de relancer le turbo à bas régime) et le MGU-K (le système de récupération d'énergie normalement entièrement dissipée dans les freins) et trois boîtes de vitesses par saison (23 courses en 2023).

De plus, elles doivent respecter un plafond budgétaire contraignant de 137,4 millions de dollars pour la saison 2023 (soit 135 M$ pour 21 courses + un bonus de 1,2 M$ par course additionnelle).

Compte tenu de ses restrictions, le format sprint ne sert pas la F1, il rend les équipes frileuses d’investir dans la bataille du samedi, nettement plus courte que le grand prix (17 tours à Bakou) et qui gruge la valeur de la course du dimanche.

Les commentateurs britanniques ont trouvé une jolie formule ce week-end à Bakou : Keep it, but tweak it (gardez-le, mais modifiez-le). Je dirais plutôt : Tweak it, or ditch it (modifiez-le ou oubliez-le).

J'irais plus loin. La FIA devrait plutôt travailler à valoriser la séance de qualification du grand prix en accordant plus de points au classement (exemple : 12 points du détenteur de la pole, 10 points pour le 2e, 8 points pour le 3e, 7 pour le 4e, ... , 1 point pour le 10e), et en l’allongeant (exemple : 20 minutes pour Q1 et 18 minutes pour Q2 et 16 minutes pour Q3).

Ce n’est pas rendre service à la F1 que de lui demander de tenter de faire plaisir à tous les types de public. Liberty Media ne semble pas vouloir respecter la spécificité de la F1 et le public fidèle à la discipline.

La boule de quilles

Et au milieu de toutes ces discussions, on en oublie de se pencher sur l’essentiel, soit le bon déroulement du grand prix. À Bakou, on a évité la catastrophe dans le dernier tour.

On a compris dans l'avant-dernier tour que l’équipe Alpine Renault allait faire entrer son pilote Esteban Ocon dans le 51e et dernier tour de la course pour respecter le règlement et lui éviter la disqualification. Il n’avait pas encore fait son changement de pneus obligatoire (chaque pilote doit utiliser au minimum deux trains de pneus par course).

Les photographes s'écartent pour laisser passer Esteban Ocon dans la ligne des puits du circuit de Bakou. Photo : TSN / Formula One

Or, le responsable FIA du parc fermé sous le podium n’était clairement pas au courant et a ouvert la porte aux photographes pour qu’ils puissent s’installer dans la ligne des puits en vue de la cérémonie du podium alors que l'épreuve n'était pas terminée. Il a même permis qu’on installe les barrières du parc fermé dans la ligne des puits. Et ce qui devait arriver est arrivé.

Esteban Ocon est entré aux puits pour son arrêt obligatoire alors que le drapeau à damier était agité. Il a découvert au dernier moment les photographes dans la ligne des puits.

Esteban Ocon a dû ralentir dans la ligne des puits du circuit de Bakou. Photo : TSN / Formula One

Heureusement qu’il y a aujourd’hui une limite de vitesse dans les puits (80 km/h, 60 km/h à Monaco). Ça a donné le temps aux photographes, visiblement surpris de voir une F1 apparaître, de s’écarter. Mais il s’en est fallu de très peu que la monoplace française se transforme en boule de quilles.

La F1 a très mal paru, et a fait rapidement enquête sur place. Nul doute qu’il y aura dès le Grand Prix de Miami, ce week-end, des correctifs au protocole des cérémonies d’après-course.

Déjà, la FIA avait interdit à partir du Grand Prix d’Australie les manifestations de joie des équipes à travers les grillages de protection de la piste. Or, à Bakou on a vu un membre de l’équipe Red Bull brandir à travers le grillage un drapeau du Mexique. Un beau geste, mais aujourd'hui interdit. On peut contester la pertinence de ce règlement, mais si c'est désormais interdit, comment la FIA peut-elle tolérer ces entorses?

Un membre de l'équipe Red Bull a brandi un drapeau mexicain, accroché au grillage du circuit de Bakou. Ce qui est maintenant interdit par la FIA. Photo : TSN / Formula One

Oui, la F1 a plusieurs leçons à tirer les leçons de ce Grand Prix d’Azerbaïdjan.