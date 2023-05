Trois médailles canadiennes à la Coupe du monde de plongeon à Montréal

Les meilleurs plongeurs au monde étaient réunis à Montréal pour la Coupe du monde de plongeon de la FINA et les Canadiens ont connu une récolte faste dimanche avec deux médailles d'argent et une de bronze.

Pamela Ware a amorcé la dernière journée de compétition avec une médaille d'argent au tremplin de 3 m, puis Nathan Zsombor-Murray l'a imité à la plateforme de 10 m. Enfin, lors de la dernière épreuve de la Coupe du monde, le Canada a remporté l'argent à l'épreuve par équipe.

Une médaille qui fera du bien à Pamela Ware

Pamela Ware (à gauche) a remporté l'argent au 3 m. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Les larmes ont encore coulé sur le visage de Pamela Ware. Des larmes de joie, cette fois.

Dévastée par son échec aux Jeux olympiques de Tokyo, elle a pris du temps pour se remettre en marche. À Montréal, où elle s’était contentée d’une décevante 5e place en mars 2020, elle avait une occasion légitime de prouver qu’elle est bien de retour au niveau souhaité dans les compétitions individuelles.

Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doutaient de moi après ce qui s'est produit à Tokyo, mais j'ai travaillé fort pour revenir, a dit Ware. Je pense que j'ai montré ce weekend que j'étais de retour, et que je suis ici pour rester.

« C’était la meilleure fin de semaine de compétition de ma vie! Je me sens tellement bien. Normalement, mon dernier plongeon est un peu moins bon parce que je veux tellement bien faire et que je me retiens parfois. Je me disais que j’étais capable et que ça allait bien aller. » — Une citation de Pamela Ware

Dimanche, la plongeuse de 30 ans a obtenu son meilleur pointage en compétition internationale, une note de 365,40 qui lui a valu l’argent.

On attendait ce moment-là depuis longtemps, a déclaré Aaron Dziver, directeur de l'institut de plongeon de Montréal. Et je crois que cette performance-là, aujourd'hui, c'est un peu comme une rédemption pour elle.

Elle s'est prouvée à elle-même, ainsi qu'aux autres autour d'elle, qu'elle fait partie des meilleures au monde. Cette performance-là sera instrumentale dans sa préparation en vue des Championnats du monde cet été; elle sera de toute évidence un danger pour les autres , a-t-il ajouté, en référence à la compétition qui se déroulera à Fukuoka, au Japon, du 14 au 22 juillet.

Après la médaille de bronze au 3 m synchronisé vendredi, Pamela Ware a obtenu la médaille d'argent en individuel au 3 m. Photo : Radio-Canada

Défiée jusqu’à la toute fin par l’Américaine Sarah Bacon et la Chinoise Chang Yani, Ware a réussi son meilleur plongeon au cinquième et dernier tour, ce qui lui a permis de devancer Bacon par un peu plus de sept points.

La championne du monde chinoise Chen Yiwen a dominé l’épreuve. Sa note de 404,70 points est son meilleur résultat sur le circuit.

La Canadienne Mia Vallée, médaillée de bronze avec Ware au 3 m synchro vendredi, a connu une compétition difficile, mais elle l’a terminée en beauté au dernier tour de plongeon, ce qui lui a permis de se maintenir dans le top 10. La plongeuse de 22 ans a pris le 9e rang, elle qui avait terminé 5e des qualifications.

Zsombor-Murray monte aussi sur le podium au 10 m

Nathan Zsombor-Murray a obtenu la deuxième médaille canadienne du jour avec le bronze au 10 m. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Le Montréalais Nathan Zsombor-Murray a pour sa part décroché le bronze au bout d'un concours individuel au 10 m masculin qui a vu le Chinois Yang Hao réaliser deux plongeons parfaits.

Zsombor-Murray, 20 ans, a amorcé la compétition en force, particulièrement à son second plongeon, obtenant pas moins de quatre notes de 10,0 de la part des sept juges.

J’adore être nerveux sur la plateforme et ça me donne de la motivation, tout comme le fait de voir mes amis dans les estrades. J’ai entendu la foule réagir quand j’étais sous l’eau après mon deuxième plongeon, c’était une sensation unique. Je savais qu’une médaille était possible , a avoué Zsombor-Murray.

Il s'est alors hissé en 1re place, mais il n'a pas été en mesure par la suite d'égaler la perfection de Yang.

Le Chinois a impressionné lors de son troisième et de son cinquième plongeons, décrochant chaque fois des 10,0 de la part des sept juges.

Yang l'a emporté avec un cumulatif de 580,25, plus de 65 points devant le Japonais Rikuto Tamai (513,45), 16 ans, qui a tout juste devancé Zsombor-Murray (507,80).

Le Montréalais s'est arrogé le bronze, son meilleur résultat sur la scène internationale, avec un appréciable coussin de près de 20 points sur l'Ukrainien Oleksii Sereda et l'Australien Cassiel Rousseau, qui ont terminé à égalité parfaite en 4e position avec 488,80 points.

Le Canada 2e derrière la Chine

Ware et Zsombor-Murray ont continué leur bonne journée de travail à l'épreuve par équipe qui concluait la Coupe du monde.

Au 3 m, Ware et Bryden Hattie ont joint leur effort pour mettre le Canada en bonne position après leur plongeon individuel respectif et leur effort synchronisé mixte. Les Canadiens étaient alors à égalité avec la puissante équipe chinoise à 234,15 points.

Mais au 10 m, Caeli McKay a connu un plongeon individuel difficile, ne récoltant que 51,15 points et le Canada a reculé au 4e rang.

Zsombor-Murray a toutefois assuré à son plongeon individuel avec une note de 83,20, puis McKay a su se reprendre à ses côtés avec un excellent plongeon synchronisé mixte de 86,40, ce qui a permis au Canada de conclure avec 454,90 points, 3 points de plus que les Australiens (451,45 points).

Sans surprise, c'est la Chine (489,25) qui l'a emporté avec plus de 30 points d'avance.

Doublé chinois au 10 m féminin

Quan Hongchan est la championne olympique en titre à la tour de 10 m. Photo : La Presse canadienne / Christinne Muschi

À la tour de 10 m, les Chinoises ont réalisé le doublé avec la championne olympique de la discipline Quan Hongchan et sa dauphine Chen Yuxi, qui n’ont laissé que des miettes à la concurrence avec leurs pointages respectifs de 458,20 et 438,90. Les juges ont accordé aux deux plongeuses un total de 21 notes parfaites de 10 au cours de la compétition.

La Britannique Andrea Spendolini-Sirieix (357,80) a récolté le bronze. La Canadienne Caeli McKay, qui avait pris le 3e rang des qualifications vendredi, a abouti au 5e échelon en finale avec un pointage de 320,95. McKay tutoyait le podium jusqu’à son quatrième plongeon, qui ne lui a valu que des notes de 4 et de 4,5.

Je voulais être sur le podium, mais je m’étais fixé l’objectif de terminer parmi les cinq premières, a souligné McKay. Je suis satisfaite de ce que j’ai réalisé à ma première compétition depuis ma chirurgie [à la cheville], et je reprends le rythme. Compte tenu de la foule et de la pression, je suis contente. J’ai commis quelques erreurs, mais ce sont des erreurs acceptables, pas graves.

Sa compatriote Celina Toth a réussi sa meilleure performance sur le circuit depuis le Grand Prix de Calgary en juin 2022. La plongeuse de 31 ans a obtenu un pointage de 307,15 pour s’établir en 7e position.

Je suis ravie de ma performance, j’ai tellement pris de plaisir à la tour, a indiqué Toth. Ça faisait longtemps que j’avais eu autant de plaisir à la tour de 10 m. Nous avons changé certaines choses, il y a du changement au poste d’entraîneur, et ça m’amène à réfléchir à comment j’aborde la compétition.

La Québécoise Sarah Jodoin Di Maria, qui représente l’Italie, a terminé au pied du podium avec une note de 343,80, sa meilleure en compétition internationale.

Je suis vraiment fière. Je ne m’y attendais pas [à devancer les Canadiennes], parce qu’elles sont vraiment bonnes, a reconnu Jodoin Di Maria. Elles ont super bien plongé. Ça fait du bien aussi, ça remonte un peu l’estime. Quand j’étais à Montréal, je n’étais pas dans les meilleures. Je suis vraiment contente de ma progression.

Wang Zongyuan a dominé l'épreuve du 3 m. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

À l’épreuve du 3 m, le champion du monde de la discipline Wang Zongyuan s’est logiquement imposé.

Le plongeur chinois a survolé la compétition pour récolter sa cinquième victoire de la saison sur le circuit, avec une note totale de 556,75. Ce pointage est à moins de six unités de son record personnel, réussi en octobre dernier en Allemagne.

Le vétéran australien Shixin Li (465,25 points) a devancé le nouveau venu allemand Moritz Wesemann (461,45) sur le podium.

Pour sa première Coupe du monde à domicile, le Canadien Bryden Hattie a pris le 9e rang avec 405,25 points. Hattie a bien amorcé la compétition et occupait la 6e position après son premier plongeon. Mais après un deuxième tour plus difficile qui l’a relégué au 11e échelon, il a fait preuve d’une belle constance et s’est hissé parmi les 10 premiers sans trop de problèmes.