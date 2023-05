EN REPRISE : Coupe du monde de plongeon à Montréal - (JOUR 2)

Voyez cette deuxième journée de compétitions (en reprise) de la piscine du Parc olympique. Dimanche, à compter de 9 h 45 (HAE) , Guy D'Aoust et Roseline Filion commenteront les finales individuelles.

Horaire des compétitions (HAE), dimanche 7 mai 9 h 45 : 3 m - Hommes - Finale 12 h 50 : 10 m - Femmes - Finale 14 h 25 : 3 m - Femmes - Finale 16 h 30 : 10 m - Hommes - Finale 18 h 50 : Épreuve par équipe - Finale

Chen Yuxi et Quan Hongchan remarquables au 10 m synchro à Montréal

Les Chinoises Chen Yuxi et Quan Hongchan ont survolé l'épreuve du 10 m synchronisé, samedi au stade olympique, récoltant la médaille d'or avec une avance de près de 62 points.

Chen Yuxi et Quan Hongchan Photo : Getty Images / Lintao Zhang

Les nombreux spectateurs présents ont assisté à une entrée en matière remarquable au premier plongeon des Chinoises Chen Yuxi et Quan Hongchan. Avec des notes de 9,5 et plusieurs 10, pour un total de 58,20 points, les grandes favorites ont rapidement donné le ton à la compétition.

Elles ont finalement atteint la première marche du podium avec un total de 378,60 points, devant les Britanniques Andrea Spendolini Sirieix et Lois Toulson (316,68), et les Allemandes Christina Wassen et Elena Wassen (302,58).

Les Canadiennes Caeli McKay et Kate Miller ont conclu au 5e rang avec 286,08 points.

Un après-midi en deux temps pour McKay et Miller

Après le premier tour, la paire canadienne composée de Caeli McKay et Kate Miller, seul autre duo à avoir franchi la barre des 50 points au premier plongeon, occupait le 2e rang.

Caeli McKay et Kate Miller. Photo : The Canadian Press / Christinne Muschi

Le deuxième essai laissait les Canadiennes à un cheveu de la barre des 100 points, la rotation de leur renversé étant légèrement trop appuyée pour éviter les éclaboussures à l’entrée à l’eau. Heureusement, rien pour empêcher les représentantes de l’unifolié de glisser au classement, conservant leur 2e place.

Les Chinoises, qui suivaient, ont été spectaculaires à nouveau, et récoltaient de nouvelles notes de 10 de la part des juges, pour s’envoler vers le titre.

McKay et Miller ont ensuite tenté un retourné à trois périlleux et demi au tour suivant. Le départ, dynamique, avec une belle vitesse de rotation, était encourageant, mais la verticale de McKay était mal contrôlée à l’entrée à l’eau, se traduisant par des éclaboussures et des notes sévères des juges.

À leur avant-dernier plongeon, le plus techniquement relevé de leur routine (trois périlleux et demi en position groupée avec départ vers l’arrière), la synchronisation était à point, mais voyait toutes deux à court dans leurs verticales, résultant en une nouvelle entrée à l’eau difficile. Ces deux plongeons moins bien maitrisés coup sur coup ont malheureusement coulé les Canadiennes au fond du classement.

À leur dernier plongeon, McKey et Miller ont démontré leur véritable savoir-faire après deux essais difficiles, revenant avec un bon score de 74,88 pour ce plongeon, synonyme d'une remontée au classement.

Caeli m'a dit que j'étais jeune et que j'avais le droit de commettre des erreurs, a dit Miller après la compétition. Ça m'a rassurée, et je suis heureuse qu'on ait pu terminer la compétition en force. J'aimerais apprendre de mes erreurs ici afin d'apporter les correctifs pour la prochaine compétition.

L'Ottavienne a ajouté qu'elle appréciait le fait d'être jumelée à McKay en raison de son attitude bienveillante et de son expérience sur la scène internationale. Des qualités qui, croit-elle, lui permettront de progresser en tant qu'athlète.

McKay a quant à elle indiqué avoir apprécié sa première expérience avec Miller.

Honnêtement, j'ai eu beaucoup de plaisir. Nous étions dans notre zone. Ç'a été amusant de plonger avec elle, c'est tout nouveau. Nous avons raté deux plongeons, mais c'est ça, le plongeon. Des erreurs se produisent, et ça fait partie du sport , a d'abord dit McKay.

Mais nous avons beaucoup appris de ces erreurs. Maintenant, il s'agit de nous entraîner davantage ensemble, de mieux nous connaître, afin d'être plus confortables avec nos plongeons à ce niveau-ci , a philosophé McKay.

Paire fraîchement formée, alors que Kate Miller n'est âgée que de 17 ans, les Canadiennes ont terminé la compétition au 5e rang, avec un total de 286,08 points, à 16,5 points du podium. Ce sont les Ukrainiennes Kseniia Bailo et Sofia Esman qui se sont hissées entre elles et la médaille de bronze.

McKay a commencé à s'entraîner en synchro avec Miller à la fin de l'hiver seulement. Cette épreuve était donc leur première ensemble sur la scène internationale au niveau senior, et carrément la première de Miller en carrière.

Ware et Vallée qualifiée pour la finale du 3 m

En matinée, les Canadiennes Pamela Ware et Mia Vallée, médaillées de bronze vendredi au 3 m synchro, se sont qualifiées pour la finale du 3 m qui sera présentée dimanche.

Ware a conclu au 2e rang avec 351,8 points, tandis que Vallée a pris la 5e place (308,2 pts).

La Chinoise Chen Yiwen (383,55 pts) a dominé les qualifications. L'Américaine Sarah Bacon (339,9 pts) a complété le trio de tête.

La troisième Canadienne en lice, Margo Erlam, a raté sa place pour la finale après avoir fini 15e des qualifications.

Chez les hommes, le Québécois Nathan Zsombor-Murray a obtenu son billet pour la finale à la tour de10 m grâce à sa 5e place (499,3 pts) en qualifications.

En revanche, son partenaire au 10 m synchro, Rylan Wiens, a décidé de faire l'impasse sur l'épreuve en raison d'une blessure au cou. Vendredi, le duo avait terminé 7e lors de la finale du 10 m synchro.

C'est le Japonais Rikuto Tamai (519,85 pts) qui a fini en tête des qualifications devant le Britannique Noah Williams (510,95 pts) et le Chinois Yang Hao (508,05 pts).