Mia Vallée et Pamela Ware montent sur le podium en synchro à Montréal

Ware et Vallée (302,61 points) ont réussi un excellent cinquième et dernier plongeon au 3 m synchro pour ravir la 3e place aux Australiennes Maddison Keeney et Alysha Koloi (301,77) par moins d'un point. Leur exécution du double saut périlleux et demi avant avec une vrille leur a valu leur meilleure note de la journée avec un 72,90 points.

Pamela Ware et Mia Vallée étaient ravies de monter sur le podium à leur première compétition disputée ensemble. Photo : Radio-Canada

Avant leur dernier plongeon, les deux athlètes ignoraient qu'elles étaient à deux points seulement de dépasser les Australiennes.

On ne savait vraiment pas où on se classait, a reconnu Mia Vallée. On était assises à l'arrière, on ne voyait pas les autres plongeuses. On était juste concentrées sur comment on se sentait, entre nous deux. On a plongé de notre mieux et quand on a frappé l’eau et qu’on a entendu ma famille, je pense que c’est là que l’on a senti que quelque chose d’incroyable venait d’arriver. On était extrêmement contentes.

Ce podium est une véritable bénédiction pour Ware, qui tente de rebâtir sa confiance depuis sa contre-performance aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Honnêtement, j'ai failli pleurer. J'ai regardé Mia et je me suis mise à trembler. J'étais tellement heureuse -- je ne peux même pas décrire le sentiment, tellement c'était profond, a d'abord mentionné Ware au sujet de la 3e place.

Je me sens en confiance. Je n'étais plus moi-même depuis un an, donc ça fait vraiment du bien de savoir que je peux encore compétitionner avec les meilleures plongeuses de la planète , a ajouté la plongeuse originaire de Greenfield Park.

La saison dernière, Vallée était jumelée à Margo Erlam, de Calgary, et elles ont notamment décroché la médaille de bronze au 3 m synchro dans le cadre des Jeux du Commonwealth à Birmingham, en Angleterre.

L'entraîneuse de l'équipe canadienne, Mary Caroll, avait d'ailleurs souligné en début de semaine que Ware, Vallée et Erlam feront l'objet d'une rotation dans cette compétition, afin de trouver la meilleure combinaison possible en attendant le retour à la piscine de Mélissa Citrini-Beaulieu, toujours blessée.

Sans surprise, les Chinoises Chen Yiwen et Chang Yani (329,43) ont dominé la compétition devant les Américaines Sarah Bacon et Kassidy Cook (315,09)

Radio-Canada Sports webdiffuse la Coupe du monde de plongeon de Montréal en direct de la piscine du Parc olympique du 5 au 7 mai. À compter de 14 h 45 samedi (HAE), Guy D'Aoust et Roseline Filion commenteront la finale du 10 m synchronisé féminin, puis celle du 3 m synchronisé masculin.

Zsombor-Murray et Wiens 7e à la tour

Le duo canadien formé de Nathan Zsombor-Murray et Rylan Wiens n'a pu poursuivre sur sa lancée de l'an dernier après s'être contenté du 7e rang de l'épreuve de 10 m synchro, vendredi après-midi.

Zsombor-Murray, de Pointe-Claire, et Wiens, de Saskatoon, qui n'étaient de toute évidence pas dans leur assiette, ont amassé 360,99 points en finale qui s'est déroulée à la piscine du Parc olympique.

Je n'ai pas vraiment d'excuse; ce n'était pas notre journée, a simplement laissé tomber Zsombor-Murray.

Le podium a été dominé sans surprise par les Chinois Junjie Lian et Hao Yang (456,72 points), devant les Britanniques Noah Williams et Matthew Lee (403,98), ainsi que les Mexicains Randal Willars Valdez et Jose Balleza Isaias (398,16).

Les Canadiens ont paru brouillons dès le deuxième tour de la compétition, qui en comptait six au total, alors qu'ils ont tenté un saut arrière.

Leur situation s'est aggravée au quatrième tour, après que Zsombor-Murray eut raté sa verticale avant l'entrée à l'eau. Son partenaire et lui tentaient à ce moment-là un quadruple saut périlleux et demi avant.

Puis, au cinquième passage, les deux hommes ont bousillé leur triple saut périlleux et demi renversé, les reléguant provisoirement au 8e et avant dernier rang.

Ils se sont toutefois bien repris lors du dernier tour, avec un double saut périlleux et demi arrière avec une vrille et demie impeccable.

Zsombor-Murray, qui vient de fêter son 20e anniversaire, et Wiens n'ont donc pu rééditer leurs exploits de 2022.

Ils étaient devenus le premier duo canadien de l'histoire à décrocher une médaille au 10 m synchro dans le cadre des Championnats du monde, à Budapest, en Hongrie. Ils avaient alors grimpé sur la troisième marche du podium.

Caeli McKay 3e des qualifications au 10 m, derrière deux Chinoises

Plus tôt, l'Albertaine Caeli McKay a pris le 3e rang des qualifications à la tour de 10 m de la Coupe du monde de plongeon de Montréal.

McKay a été constante, obtenant des notes de 7,5 à 8,5 pour chacun de ses cinq plongeons, pour un total de 370,35 points.

Elle montre toutefois un bon recul, de 70,35 points, sur la Chinoise Quan Hongchan, qui a survolé les qualifications avec 440,70 points, devant sa compatriote Chen Yuxi (391,10).

La Canadienne Celina Toth, 31 ans, s'est qualifiée pour la finale avec 280,10 points contrairement à la jeune Renee Batalla, qui a terminé au dernier rang avec 212,00 points.

Du côté des hommes, Bryden Hattie a pris le 8e rang de la qualification du tremplin 3 m et sera de la finale.