Un néophyte qui regarderait le classement de la LNH se dirait certainement que la plupart des bonzes ont encore un coup à jouer dans ces séries. Sauf que contrairement à ce que les chiffres disent, les bonzes sont tombés au combat, le sentier est dégagé et prépare une suite hautement imprévisible.

Si jamais les Devils du New Jersey viennent à bout des Rangers de New York lundi soir, 5 des 6 équipes les mieux classées en saison seront toujours en vie. Alors, pourquoi ce tintamarre autour du premier tour éliminatoire?

Parce qu’il y a les chiffres et il y a la vie, deux concepts parfois amis, souvent rivaux.

Ils se réconcilient, ces concepts, avec l’élimination des Bruins de Boston. Là-dessus, aucun doute, la surprise est majuscule, peu importe la façon dont on prend la chose. Quarante-trois points d’écart en saison, 23 victoires de différence, il s’agit de la victoire du négligé par la plus grande marge de l’histoire de la LNH.

Sur papier, les Bruins étaient supérieurs à tous les niveaux. Sur papier seulement.

Boston avait perdu trois matchs de suite une seule fois cette saison. La deuxième sera survenue au pire moment.

D’un autre côté, la Floride a beau avoir connu une saison en dents de scie, l’équipe a tout de même remporté le trophée du Président l’an dernier, remis à la meilleure équipe de la saison. Elle avait des arguments, dont le plus percutant s’appelait Matthew Tkachuk. Alors, Cendrillon, on veut bien, mais sans méchante belle-mère.

S’ajoutent à cet exploit les déboires des finalistes de l’an dernier. Le Lightning, peut-être épuisé après trois finales consécutives, dont deux victoires, sûrement usé physiquement, a finalement rompu aux mains des Maple Leafs. Personne ne les avait battus trois fois de suite dans les séries depuis les Blue Jackets en 2019, et Toronto l’a fait.

Le capitaine des Bruins Patrice Bergeron était particulièrement ému après la rencontre, peut-être sa dernière dans la LNH. Photo : Getty Images / Maddie Meyer

Et l’Avalanche, dont la déconvenue témoigne si éloquemment de la difficulté à répéter, répéter, répéter et gagner la Coupe Stanley deux années d’affilée. Une défaite des champions en titre presque comme un hommage à leurs victimes de l’an dernier.

Pour sa part, le Colorado jouait sans son capitaine Gabriel Landeskog et sans un ailier de talent, Valeri Nichuschkin, qui a quitté l’entourage de l’équipe après qu’une jeune femme fortement intoxiquée eut été retrouvée dans sa chambre d’hôtel dans des circonstances encore nébuleuses. On ajoutera que l’Avalanche n’a pas été en mesure de boucher le trou créé par le départ de Nazem Kadri l’été dernier.

Ce n’était peut-être plus le rouleau compresseur d’il y a un an, mais c'était quand même la formation la plus dominante de la ligue, mis à part les Bruins, à partir du 1er janvier.

Les chats sont partis, les souris dansent.

À qui la chance?

Deux des quatre champions de division sont déjà en vacances. Les lauréats des trois dernières coupes également. Il y a de la place, mesdames et messieurs. Il y a de l’espoir, duquel on dit parfois qu’il fait vivre.

Il faut presque se pincer. Sont-ce deux équipes canadiennes qui trônent au sommet des palmarès des preneurs aux livres? Les Maple Leafs et les Oilers sont effectivement présentés comme les favoris pour remporter le tournoi actuellement.

Remarquez, la seule façon de s’assurer que la Coupe Stanley réside au nord de la frontière pour la première fois en 30 ans serait d’avoir deux équipes canadiennes en finale, n’est-ce pas?

Depuis la coupe du CH en 1993, les Canucks (deux fois), les Flames, les Oilers, les Sénateurs et le Canadien (une fois chacun) se sont tous cassés les dents au tour ultime.

Cette dernière conquête du Tricolore comporte quelques similitudes avec les premières semaines des séries d’aujourd’hui. Les Bruins de l’époque, classés 2es en saison, étaient tombés dès le premier tour, balayés qui plus est.

Au lieu d’affronter les dangereux Bostoniens, Montréal avait trouvé sur son chemin les moins coriaces Sabres – et leurs 86 points en saison – prestement écartés en quatre rencontres. En demi-finale, le Canadien s’était débarrassé des Islanders (87 points) qui, eux, avaient fait tomber le géant au tour précédent, les Penguins de Pittsburgh, doubles champions en titre et meneur du classement général.

Les joueurs du CH posent pour un photographe avec la coupe Stanley, après leur victoire de 4-1 sur les Kings de Los Angeles, à Montréal, le 9 juin 1993. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Les Kings de Wayne Gretzky avaient aussi causé la surprise en éliminant les Maple Leafs pour atteindre la finale. Les Californiens avaient amassé 88 points. Aucune de ces trois équipes ne se serait qualifiée pour le tournoi cette année. Autres temps, autres mœurs. La ligue a bien changé.

Si la parité dont les dirigeants de la LNH ont fait leurs choux gras dans les dernières années s’estompe en saison depuis le début de la pandémie, elle est revenue en trombe dans les éliminatoires. Les Leafs pourraient fort bien se buter aux Panthers. Idem pour les Oilers devant Vegas.

Sauf que de proies, les voilà maintenant devenus prédateurs.

Le noyau de joueurs des Maple Leafs s’est débarrassé de son étiquette de perdant, un immense fardeau en moins qui permettra sûrement de respirer plus librement.

Et les Oilers forment la meilleure équipe de la ligue depuis le 1er mars. Saison et séries incluses, ils ont maintenu une fiche de 18-0-3 à leurs 21 derniers matchs. Il faut remonter au 11 mars pour trouver une trace de leur dernière défaite en temps réglementaire… contre Toronto.

Il y a loin de la coupe aux lèvres pour les équipes canadiennes, c’est vrai, mais il y a aussi moins d’obstacles entre les deux.