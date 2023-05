Sabalenka met fin au parcours d’Andreeva à Madrid

Associated Press

Après trois victoires consécutives contre des membres du top 40 mondial à ses débuts dans un tableau principal de la WTA, la joueuse invitée de 16 ans n'a pas été en mesure de vaincre la Bélarusse au quatrième tour. Elle a perdu 6-3 et 6-1 sur le court central de la capitale espagnole.

Andreeva était devenue la plus jeune joueuse à atteindre les huitièmes de finale d'un tournoi WTA 1000 après avoir surpris la Québécoise Leylah Annie Fernandez au premier tour, la 14e joueuse au classement mondial Beatriz Haddad Maia au tour suivant, puis la 19e raquette mondiale Magda Linette. Elle avait remporté ses 16 derniers matchs, tous niveaux confondus, avant de s'incliner devant Sabalenka, sa première rivale du top 10 mondial.

Ç'a été un bon match et je suis contente du résultat, a dit Sabalenka. J'ai tenté de m'ajuster à son style et à son rythme dans les premiers jeux de la rencontre. Après ça, j'ai pu m'imposer un peu plus.

La gagnante des Internationaux d'Australie, championne à Madrid en 2021, a atteint les quarts de finale pour une deuxième fois sur la terre battue de la capitale espagnole. Elle a au moins atteint cette étape à chacun des sept tournois auxquels elle a participé en 2023 et présente un dossier de 26-4 cette année.

Sa prochaine adversaire sera Mayar Sherif, qui a vaincu la Belge et 24e tête de série Elise Mertens 6-4, 0-6, 6-4 dans un duel de près de trois heures. Elle est devenue la première Égyptienne à atteindre les quarts de finale d'un tournoi WTA 1000.

La numéro un mondiale Iga Swiatek affrontera plus tard la 16e tête de série Ekaterina Alexandrova avec, en jeu, une place en quarts de finale.

Irina-Camelia Begu a surpris la 14e tête de série Liudmila Samsonova en deux manches identiques de 6-4 pour s'imposer une troisième fois contre une membre du top 20 mondial en 2023. Elle en sera à sa troisième participation aux quarts de finale à Madrid.

Medvedev atteint les huitièmes de finale

Daniil Medvedev a surmonté deux fois un retard d'un bris de service en manche ultime avant de finalement atteindre les huitièmes de finale. Il a gagné 4-6, 6-1 et 7-5 face à son compatriote russe Alexander Shevchenko.

Il a bien joué. Il est jeune et je suis certain qu'il va grimper au classement, surtout s'il continue à jouer comme il l'a fait ici , a dit Medvedev au sujet du 96e joueur au monde.

Medvedev a ainsi récolté la 300e victoire de sa carrière sur le circuit de l'ATP. Il présente un dossier de 33-4 cette saison. Au prochain tour, il affrontera un autre Russe, Aslan Karatsev, classé 121e du monde et tombeur de l'Australien Alex De Minaur, 19e raquette mondiale, 6-3, 4-6 et 6-4.

Shevchenko, 22 ans, a semblé souffrir de crampes en fin de rencontre. Il a pris l'avance 5-1 en première manche, mais a accusé un retard de 0-5 dans la deuxième. Il a ensuite gaspillé des avances de 2-0 et de 4-2 dans la manche décisive.

Je crois avoir assez bien joué lors des deuxième et troisième manches, et peut-être en fin de première, a dit Medvedev, 3e au classement mondial. Pour une raison quelconque, j'ai de la difficulté à bien commencer les matchs sur terre battue. J'ai besoin de plus de temps pour m'habituer à tout ce qui se passe sur le terrain.

« En troisième manche, j'aurais pu faire mieux dans les moments importants. En fait, j'aurais dû faire beaucoup mieux. Mais j'ai gagné et c'est ce qui compte. » — Une citation de Daniil Medvedev

C'est la première fois que Medvedev gagne deux matchs d'affilée à Madrid.