Le Kraken élimine l’Avalanche au Colorado

Le Kraken affrontera les Stars de Dallas au prochain tour, après avoir éliminé les champions en titre de la Coupe Stanley.

Oliver Bjorkstrand a inscrit les deux buts du Kraken, alors que Philipp Grubauer a repoussé 33 tirs.

Mikko Rantanen a marqué le filet de l'Avalanche et Nathan MacKinnon a récolté une aide. Alexandar Georgiev a réalisé 25 arrêts.

L'Avalanche a rapidement établi son rythme en première période. À partir du milieu du premier engagement, les joueurs de l'Avalanche ont testé les défenseurs et le gardien du Kraken avec des entrées de zone rapides et plusieurs bons tirs de l'enclave.

L'Avalanche a décoché neuf tirs de suite contre le Kraken en plus de cinq minutes de jeu, avant de voir Eeli Tolvanen arrêter cette séquence avec 4:49 à faire en première période. L'Avalanche a terminé la période avec 16 tirs au but, contre seulement 6 pour le Kraken.

Le Kraken s'est toutefois bien repris au deuxième vingt, s'installant en zone offensive et tirant au filet à quelques reprises pour commencer la période. La plus récente équipe d'expansion de la LNH a marqué le premier but du match, et ce, pour la septième fois en autant de matchs dans la série.

Bjorkstrand a tenté d'effectuer une passe vers Brandon Tanev, installé devant le filet, mais la rondelle a dévié devant et s'est faufilée dans le filet pour le premier but du match.

Quelques minutes plus tard, Bjorkstrand a inscrit son deuxième filet du match en dépassant de vitesse les défenseurs de l'Avalanche pour obtenir une belle chance contre le gardien.

Tolvanen, ainsi que Yanni Gourde, qui avait également aidé à préparer le premier but, ont obtenu des mentions d'aide sur le deuxième du match de Bjorkstrand.

Dans les dernières secondes de l'engagement, Rantanen a redonné espoir aux siens. Avec 26,9 secondes à faire, MacKinnon a effectué un bon tir frappé qui a touché le dos de son coéquipier, placé devant le filet, pour réduire la marque à 2-1 avant le deuxième entracte.

MacKinnon pensait bien avoir créé l'égalité dans les premières minutes de la troisième période, mais le but a été révisé, puis refusé en raison d'un hors jeu.

Malgré le but refusé, l'Avalanche a continué de contrôler la rondelle en territoire adverse. Grubauer a dû se signaler avec quelques arrêts importants pour conserver l'avance des siens.

Bjorkstrand a touché le poteau avec deux minutes à jouer au match à la suite d'un revirement défensif de l'Avalanche, qui aurait pu coûter un troisième but à l'équipe.

L'Avalanche a retiré son gardien en fin de match, mais n'a pas été capable de créer l'égalité.