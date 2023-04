Pour gagner en séries éliminatoires dans la LNH, il faut être capable de remporter des matchs à bas pointage, en temps réglementaire ou en prolongation. On n’y échappe pas.

Et pour remporter ces matchs, il faut se sacrifier et exceller dans toutes les phases du jeu. En fait, il faut que les meilleurs joueurs de l’équipe acceptent de se sacrifier et de ne négliger aucun détail parce que ce sont eux qui passent le plus de temps sur la patinoire.

Il y a quelques années, je racontais dans une chronique une conversation marquante que Scotty Bowman avait eue avec son capitaine Steve Yzerman lorsqu’il avait pris les commandes des Red Wings de Détroit en 1993.

Bowman avait expliqué à Yzerman que pour remporter la Coupe Stanley, les Red Wings allaient obligatoirement devoir s’améliorer en défense. L’entraîneur avait fait valoir à Yzerman qu’il pouvait incarner ce changement, mais que ses statistiques personnelles allaient probablement en souffrir.

Selon Bowman, Yzerman avait immédiatement répondu qu’il voulait remporter la Coupe et que ses statistiques personnelles importaient peu.

Le capitaine des Red Wings venait de connaître une campagne de 137 points et de connaître six saisons consécutives de 100 points et plus quand cette conversation avait eu lieu. Il n’a plus jamais atteint le plateau des 100 points par la suite, mais il est devenu beaucoup plus difficile à affronter.

Au bout du compte, la nouvelle trajectoire qu’il a contribué à instaurer chez les Red Wings a permis à Yzerman de remporter trois Coupes Stanley. Et il figure aujourd’hui comme l’un des leaders les plus inspirants de l’histoire du hockey.

***

Les équipes développent les mêmes habitudes de travail que leurs leaders. C’est tout à fait normal parce que ce sont les leaders qui établissent les standards d’excellence. Et cette saison, il est remarquable de constater à quel point les standards d’excellence d’Auston Matthews ont changé.

Auston Matthews a été élu joueur par excellence par ses pairs (Trophée Ted-Lindsay) en 2022. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

À titre d’exemple, aucun attaquant de la LNH n’a bloqué autant de tirs qu’Auston Matthews (92) durant le calendrier. Cette statistique est époustouflante. Entre la saison 2021-2022 et la saison actuelle, l’attaquant vedette des Leafs a bloqué 48 % plus de tirs, et ça ne peut être l’effet du hasard.

Cette implication défensive accrue de Matthews semble d’ailleurs avoir été contagieuse puisque, collectivement, les Maple Leafs ont bloqué 1214 tirs durant le calendrier régulier. C’est 242 tirs bloqués de plus que durant la saison 2021-2022, alors qu’ils occupaient le 29e rang de la LNH à ce chapitre.

Entre cette saison et la plus récente, la production offensive de Matthews a chuté de 60 à 40 buts. Mais il est devenu plus difficile à affronter et il a tout de même présenté son meilleur bilan défensif en carrière (+31) à forces égales. Collectivement, les Maple Leafs ont aussi accordé 32 buts de moins cette saison que l’an dernier.

C’est énorme. Ces quelques statistiques révèlent un changement fondamental dans la façon de jouer d’une équipe. Et ce genre de transformation ne peut se décider en claquant des doigts dans les deux ou trois jours qui séparent la fin du calendrier du début des séries. C’est une culture de minutie et de sacrifice qu’il faut instaurer et vivre tous les jours pour être capable de l’appliquer quand ça compte vraiment.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

***

Lors des six dernières saisons, soit depuis les débuts d’Auston Matthews et de Mitch Marner à Toronto, les Leafs avaient présenté une fiche de 3-7 dans les matchs ayant nécessité une prolongation et de 8-12 dans les matchs s’étant soldés par la marge d’un but (matchs avec un but inscrit dans un filet désert inclus).

Or, les Maple Leafs sont devenus samedi la première équipe de l’histoire de la LNH à décrocher une série en remportant trois matchs en prolongation sur une patinoire adverse. Et ils n’ont pas réussi cet exploit contre n’importe qui. Ils l’ont fait contre le Lightning de Tampa Bay, qui avait remporté deux Coupes Stanley et participé à trois finales au cours des trois dernières années.

Même si le Lightning était diminué, il n’aurait pas été possible de battre cette équipe en improvisant. Il fallait jouer de la bonne façon.

Les Maple Leafs ont remporté, à Tampa, leur première série éliminatoire en 19 ans, samedi soir. Photo : Associated Press / Chris O'Meara

Auston Matthews a marqué quatre buts dans ces trois matchs cruciaux sur la patinoire du Lightning. Les deux buts qu’il a inscrits dans la troisième période du quatrième match ont notamment permis aux Leafs de combler un retard de 1-4 et de réussir une improbable remontée.

Toutefois, pour la petite histoire, il faudra aussi se rappeler qu’aucun autre attaquant des Maple Leafs n’a bloqué autant de tirs qu’Auston Matthews dans ces trois matchs au cours desquels la moindre omission aurait pu faire la différence.

On ignore jusqu’où se rendront les Leafs. Mais au moins, après 19 ans de disette, ils se sont enfin mis à faire ce qu’il fallait pour faire pencher la balance de leur côté. Et Auston Matthews n’est pas étranger à ce remarquable progrès.