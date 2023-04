Carlos Alcaraz s’amuse chez lui à Madrid, Iga Swiatek passe en huitièmes

En huitièmes de finale, Alcaraz affrontera l'Allemand Alexander Zverev, ex-numéro mondial aujourd'hui 16e après sa grave blessure à une cheville il y a un an. La même affiche que celle de la finale de l'édition 2022.

Le jeune phénomène d'El Palmar (dans l'est de l'Espagne) n'avait alors fait qu'une bouchée de Zverev, avalé en 62 minutes (6-3, 6-1).

Pour son entrée en lice cette année dans la capitale espagnole, Alcaraz avait été malmené : le Finlandais Emil Ruusuvuori (41e) avait mené un set à zéro et s'était procuré des balles de bris dans la deuxième manche avant que Carlitos inverse la tendance (2-6, 6-4, 6-2) vendredi.

Le récent vainqueur du tournoi de Barcelone n'a pas connu pareille difficulté dimanche soir.

Bien aidé par un début de match pied au plancher, il a brisé d'entrée et a empoché la première manche en une trentaine de minutes. Dans la seconde, où les deux joueurs ont fait étalage de leur toucher de balle pour gratifier le public madrilène d'une série d'échanges spectaculaires, Dimitrov a creusé l'écart le premier (4-2), mais le Alcaraz a répliqué aussitôt, puis brisé une dernière fois avant de boucler la partie en pile une heure et demie sur une amortie gagnante.

En l'absence de Rafael Nadal et de Novak Djokovic, Alcaraz fait figure de grand favori, à un mois de Roland-Garros (28 mai-11 juin).

Son prochain adversaire, Alexander Zverev, a écrasé le qualifié français Hugo Grenier 6-1, 6-0 en moins d'une heure.

Zverev, qui a réussi 26 coups gagnants et réalisé six bris de service, a triomphé à Madrid en 2018 et en 2021. Il affiche un dossier en carrière de 21-3 à ce tournoi et s'est rendu au moins jusqu'aux quarts de finale à ses cinq dernières présences à Madrid.

Par ailleurs, le Russe Andrey Rublev, cinquième tête de série, a porté sa fiche à 10-1 sur la terre battue cette saison avec une victoire de 6-2, 7-5 sur Yoshihito Nishioka.

Quart de finaliste l'an dernier à Madrid, Rublev a gagné le Masters de Monte-Carlo il y a deux semaines.

Au prochain tour, Rublev retrouvera son compatriote Karen Khachanov, qui a pris la mesure du favori local Roberto Bautista Agut 7-5, 4-6, 6-3.

Khachanov, 10e tête de série, a gagné les trois derniers jeux d'un match qui a duré presque trois heures.

Swiatek, sans aucun souci

Iga Swiatek connaît un début de saison sur terre battue idéal. Photo : Reuters / ISABEL INFANTES

En simple féminin, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek s'est tranquillement qualifiée pour les huitièmes de finale. Elle a écrasé l'Américaine Bernarda Pera (32e) 6-3, 6-2 en 1 h 15 min.

La jeune Polonaise s'était imposée sur le même pointage pour son entrée en lice face à l'Autrichienne Julia Grabher (92e) un peu plus tôt dans la semaine.

Swiatek affrontera la Russe Ekaterina Alexandrova (17e) ou la Chinoise Qinwen Zheng (24e) pour une place en quarts de finale.

Jusque-là, la double championne de Roland-Garros (2020 et 2022) connaît un début de saison idéal sur terre battue, sa surface de prédilection, puisqu'elle a été titrée à Stuttgart (Allemagne) il y a une semaine, contre la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka.

Auger-Aliassime et Shapovalov continuent en double

Les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont signé une victoire en deux manches de 6-4, 6-2 contre Lloyd Glasspool et Harri Heliovaara en deuxième ronde du double masculin de l'Omnium de tennis de Madrid, dimanche.

Du coup, Auger-Aliassime et Shapovalov se sont qualifiés pour les quarts de finale, où ils affronteront le tandem formé de Marcelo Arevalo et Jean-Julien Roger.

Les deux Canadiens ont réussi 6 as, commis 2 doubles fautes et gagné 82% des points après avoir logé leur première balle de service en jeu.

Ils ont aussi réalisé trois bris de service en quatre tentatives.

Chez les dames, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire brésilienne Luisa Stefani ont vaincu les Russes Arika Andreeva et Mirra Andreeva 6-3, 7-5 dans un autre duel de deuxième tour, dimanche.

Dabrowski et Stefani ont inscrit trois as, ont gagné 73,2% des points après avoir placé leur première balle en jeu et ont réussi trois bris de service en huit opportunités.

-Avec l'Agence France-Presse