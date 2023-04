Le canoë-kayak lève la suspension des athlètes russes et bélarusses

Une autre fédération internationale suit les recommandations du Comité international olympique (CIO), et rouvre sa porte aux athlètes de Russie et du Bélarus.

La Fédération internationale de canoë (ICF) a annoncé samedi qu'elle va lever les sanctions visant les athètes russes et bélarusses les frappant depuis l'invasion de l'Ukraine, il y a plus d'un an, comme l'ont déjà annoncé celles d'escrime (FIE) et du tennis de table (ITTF).

La Fédération internationale de canoë (ICF) a décidé d'autoriser les athlètes russes et bélarusses admissibles, qui ne soutiennent pas les actions de leur pays en Ukraine, à prendre part aux compétitions en tant qu'athlètes individuels et neutres , a indiqué la fédération dans un communiqué.

Dans une prise de position critiquée par l'Ukraine et ses alliés, le Comité international olympique (CIO) a préconisé le 28 mars le retour des athlètes russes et bélarusses sous bannière neutre et à titre individuel, sans toutefois se prononcer à ce stade sur leur éventuelle participation aux Jeux olympiques de 2024 à Paris.

Déjà, l'Union européenne s'est prononcée le 17 février contre la participation des athlètes de Russie et du Bélarus aux JO de 2024.

Dans la ligne du CIO, l'ICF précise exclure le retour des athlètes contractuellement liés avec des forces de sécurité russes ou bélarusses ainsi que ceux ayant manifesté leur soutien à la guerre.

La prochaine fédération internationale à ouvrir ses portes aux athlètes de Russie et du Bélarus pourrait être celle du judo (IJF), selon les informations obtenues par Radio-Canada Sports. Ces athlètes seraient autorisés à participer aux Championnats du monde qui commencent le 7 mai à Doha au Qatar.

Le monde du sport se divise en deux camps sur la question.

Plusieurs fédérations internationales, notamment celle d'athlétisme (World Athletics) et du badminton (BWF), ont choisi de maintenir leurs mesures d'exclusion malgré les recommandations du CIO.

D'autres fédérations ont décidé elles de rouvrir leurs portes à certaines conditions, notamment celle d'escrime (FIE) et du tennis de table (ITTF).