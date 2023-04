Sergio Pérez l’emporte à Bakou, Lance Stroll 7e

Charles Leclerc a terminé le Grand Prix tout juste devant Fernando Alonso, qui aurait bien voulu monter une quatrième fois d'affilée sur le podium.

Malgré ce premier podium de la saison, le Monégasque ne semblait pas parfaitement heureux de sa troisième place à l'arrivée.

On se sent un peu mieux, mais Red Bull a un tel avantage en configuration course, a dit Leclerc, désabusé. Ils ont trouvé quelque chose que nous, on n'a pas trouvé. L'équipe travaille d'arrache-pied pour aller chercher de la performance, mais on ne sait pas exactement ce qui nous manque.

Leclerc a fini l'épreuve toute juste devant Fernando Alonso, encore menaçant dans l'Aston Martin AMR23. L'Espagnol aurait aimé monter une quatrième fois d'affilée sur le podium. Un tour de plus, et il aurait été en mesure d'attaquer la Ferrari.

Le doublé de Red Bull a de quoi inquiéter la concurrence.

Sergio Pérez a survolé ce week-end, l'emportant dans la course sprint, samedi, et dans le Grand Prix. Son coéquipier, pas satisfait de l'équilibre de sa monoplace, n'a pas tenté de lui voler la victoire.

J'ai dû jouer avec les réglages durant la course, et quand j'ai senti que la voiture réagissait mieux, il restait une dizaine de tours, a expliqué Verstappen. De plus, les pneus surchauffaient quand je me rapprochais de Sergio. Donc, je n'ai pas pu l'attaquer vraiment.

On a vraiment poussé tous les deux, a révélé Pérez, on a tous les deux touché le mur à quelques reprises, et moi, j'ai été chanceux de ne pas crever au virage no 15, car j'ai frappé fort.

Les pilotes Red Bull n'ont pas été les seuls à frapper le mur. Lance Stroll l'a aussi touché au 17e tour, et il a pu lui aussi continuer sans dommage à sa monoplace.

Le Québécois avait été chercher deux places au début de l'épreuve, pour passer de la neuvième à la septième place, et malgré son contact avec le mur, il a réussi à tenir tête à George Russell (Mercedes-Benz) du 14e tour au 50e. Bel effort du pilote Aston Martin dans les circonstances.

Plus de détails à venir.