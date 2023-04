Le CF Montréal poursuit sur sa lancée et blanchit le Sporting à Kansas City

Vainqueur de deux matchs à domicile la semaine dernière, contre le Vaughan Azzurri en Championnat canadien et les Red Bulls de New York en MLS, le Bleu-blanc-noir a profité de son passage dans l'État du Kansas pour signer une première victoire à l'étranger cette saison.

Les Montréalais ont acquis ce premier triomphe grâce à une très belle performance en première mi-temps. Le gardien Jonathan Sirois a ensuite mis son empreinte sur la rencontre grâce à quelques beaux arrêts.

Bryce Duke a inscrit son premier but dans l'uniforme du CF Montréal (3-6-0), et du même coup le premier de l'équipe sur les terrains adverses en 2023, et Mathieu Choinière a trouvé le fond du filet pour un deuxième match d'affilée.

À sa dernière visite à Kansas City, le 30 mars 2019, la formation montréalaise avait subi une dégelée de 7-1, la pire de son histoire. Il s'agissait également de sa première victoire au Children's Mercy Park depuis le 1er juin 2013.

Le Sporting (0-7-3) revenait d'une victoire de 3-0 face à Tulsa Athletic, mardi soir, lors du troisième tour de la Coupe des États-Unis de soccer. Les hommes de Peter Vermes présentent le pire dossier de la MLS et la pire attaque avec trois buts en 10 parties.

Le milieu de terrain du CF Montréal Ilias Iliadis a purgé un match de suspension pour avoir écopé un carton rouge.

Le joueur désigné Victor Wanyama a quant à lui disputé une 100e rencontre toutes compétitions confondues avec le Bleu-blanc-noir.

Le CF Montréal reprendra l'action samedi prochain lorsqu'il accueillera l'Orlando City S.C. au stade Saputo.

Soulagement à l'étranger

Les visiteurs ont fait quelques incursions en territoire ennemi lors des premières minutes, mais c'est le Sporting qui a été le premier à toucher le cadre.

À la 13e minute, Logan Ndenbe a repéré Alan Pulido devant la surface de réparation, mais Sirois a bloqué son lancer.

Le CF Montréal s'est donné la première vraie occasion de marquer de la rencontre, à la 25e minute. Lassiter a glissé le ballon à Chinonso Offor, mais le gardien Tim Melia a eu de bons réflexes pour repousser la tentative de l'attaquant.

Seulement six minutes plus tard, Sirois a donné la réplique à Melia lorsqu'il a sauté pour tout juste pousser de la main une violente frappe de Daniel Salloi.

Les Montréalais ont obtenu des résultats avant la fin de la première demie. À la 35e minute, leur construction offensive a étourdi le Sporting et Duke a mis la touche finale après avoir reçu une courte passe de Choinière. Dans les arrêts de jeu, Choinière a sauté sur un ballon libre dans la surface de réparation et il a doublé l'avance des siens.

Les joueurs de l'entraîneur-chef Hernan Losada ont été moins incisifs en deuxième mi-temps, optant pour la prudence alors qu'ils détenaient une avance de 2-0. Sirois a cependant donné un coup de main à ses coéquipiers en frustrant Salloi et Johnny Russell en l'espace de neuf minutes.