Derek Gee, d’Ottawa, participera au Giro, son premier grand tour

Le cycliste de 25 ans avait aidé le Canada à terminer au 5e rang la poursuite par équipe des Jeux olympiques de Tokyo.

Ce sera une nouvelle expérience pour Derek. Il a un gros moteur, c'est un bon rouleur, il est bon en contre-la-montre et il se débrouille bien dans les montées, alors il pourrait connaître un bon Giro , explique le directeur sportif de l'équipe, Oscar Guerrero.

Le Tour d'Italie (Giro) est le premier grand tour de la saison 2023, et Gee aura comme mission de soutenir les efforts de l'Italien Domenico Pozzovivo au sein de l'équipe canado-israélienne.

Notre équipe du Giro n'a pas l'expérience d'accompagner un meneur au classement général, indique Oscar Guerrero, mais les coureurs vont se partager les responsabilités et nous espérons voir Domenico dans le top 10 au général, ce qu'il a fait l'an dernier. Et il pourrait se battre pour une victoire d'étape dans la montagne.

Derek Gee sera le seul Canadien de l'équipe Israel–Premier Tech pour cette édition 2023 du Tour d'Italie.

L'équipe aura comme capitaine l'Australien Simon Clarke, et sera composée d'un autre Australien, Sebastian Berwick, des Italiens Domenico Pozzovivo et Marco Frigo, de l'Américain Matthew Riccitello, du Britannique Stevie Williams et du Danois Mads Würtz Schmidt.

Derek Gee était passé par tout le spectre des émotions lors de la grande classique Paris-Roubaix, le 11 avril.

Le Tour d'Italie a lieu du 5 au 28 mai. Les cyclistes parcourront 3489,2 km divisés en 21 étapes.