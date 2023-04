Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov éliminés d’entrée à Madrid

Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov n’auront fait que passer dans le tableau du simple masculin du Masters de Madrid.

Le Québécois a perdu contre le Serbe Dusan Lajovic en trois manches de 6-2, 3-6 et 7-6 (7/5) dans son premier match dans la capitale espagnole. Plus tard en soirée, Denis Shapovalov (21e) s'est aussi incliné en trois manches face au Chinois Zhang Zhizhen 7-6 (7/4), 4-6 et 6-7 (1/7)

Lors du bris d'égalité décisif, Auger-Aliassime (7e) s'est retrouvé en sérieuses difficultés lorsqu'il a concédé les cinq premiers points à son rival, dont deux à son propre service.

Face à un recul de 2-6 lors du bris - et à quatre balles de match - Auger-Aliassime a réussi à rétrécir l'avance de Lajovic à 6-5.

Le Serbe a cependant mis fin au duel, joué par toit fermé au stade Arantxa-Sanchez, lorsqu'il a frappé un coup droit que le Montréalais n'a pas réussi à retourner de l'autre côté du filet.

Lajovic a ainsi signé une troisième victoire en autant de matchs contre Auger-Aliassime.

Neuvième joueur mondial et septième tête de série du tournoi, Auger-Aliassime est le troisième Canadien à être éliminé en deuxième ronde au cours des deux dernières journées, après Eugenie Bouchard et Bianca Andreescu, vendredi.

Auger-Aliassime profitait d’un laissez-passer pour le premier tour tout Denis Shapovalov.

Vendredi, Auger-Aliassime et Shapovalov ont fait équipe et vaincu les Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah 7-6 (5), 7-6 (2) en première ronde du double masculin.

Medvedev au troisième tour

Le Russe Daniil Medvedev s'est qualifié pour le troisième tour, grâce à une victoire de 6-4, 6-3 contre l'Italien Andrea Vavassori à son premier match du tournoi.

Deuxième tête de série et troisième au classement de l'ATP, Medvedev domine le circuit masculin en 2023 avec quatre titres, tous gagnés sur surface dure. Il affiche un dossier global de 32-4 depuis le début de la saison.

Medvedev est perçu comme l'aspirant principal pour venir à bout de l'Espagnol Carlos Alcaraz, champion en titre. Alcaraz a dû batailler d'arrache-pied vendredi pour gagner son premier match du tournoi, en trois manches face à Emil Ruusuvuori.

Au prochain tour, Medvedev se mesurera au qualifié Alexander Shevchenko, qui a éliminé Jiri Lehecka 6-1, 6-1.