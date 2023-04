Sergio Pérez remporte la course sprint de Bakou

Sergio Pérez (Red Bull) a profité de son DRS (système de réduction de la traînée), qui donne un avantage en ligne droite, pour dépasser Charles Leclerc au 8e tour.

Le Monégasque était parti de la pole position, et a mené les sept premiers tours, mais n'a pas pu s'échapper et sortir de la zone DRS.

On rappelle que le pilote peut déclencher son DRS s'il est à moins d'une seconde de la voiture en avant.

Pérez a ensuite contrôlé le rythme de la courte épreuve de 17 tours. Leclerc a ensuite cherché à se maintenir en deuxième place, sachant que Max Verstappen n'était pas loin derrière lui.

Les monoplaces Red Bull ont toujours l'avantage en course, mais il ne faut pas oublier combien nous étions loin lors des précédents rendez-vous , a fait remarquer Leclerc.

Verstappen n'était pas content à la fin. Il a fini troisième à bord d'une monoplace endommagée.

Max Verstappen constate les dégâts à l'arrivée. Photo : TSN / Formula One

Il manquait un morceau du ponton gauche de sa monoplace à la suite d'un contact au premier tour avec la Mercedes-Benz de George Russell. Le Britannique est passé au culot en bousculant le Néerlandais.

Le champion du monde a attendu Russell à l'arrivée pour lui dire sa façon de penser. Devant les caméras, Russell s'est excusé en disant qu'il manquait d'adhérence avec ses pneus froids. Verstappen n'a pas été convaincu.

Je ne comprends tout simplement pas pourquoi prendre autant de risques dans le premier tour , a-t-il dit après l'arrivée.

Dans les points sans DRS

L'équipe Aston Martin n'a pas encore réglé son problème de DRS, mais au moins a marqué des points. Il a encore fonctionné de façon intermittente sur les deux monoplaces pendant la course sprint.

Cela dit, Fernando Alonso a réussi à remonter à la 6e place et Lance Stroll à la 8e pour marquer quatre points. En effet, dans la course sprint, seul le top 8 marque des points (8 points pour le vainqueur, 7 pour le deuxième, etc.).

J'ai vu dans mes rétros qu'il a fonctionné au moins deux fois, a dit Alonso, mais l'équipe doit régler ça avant le grand prix. On limite la casse ce week-end, car nous nous ne sommes super rapides. Je suic content d'avoir pu dépasser Alex (Albon) et Lewis (Hamilton). Ça a été plus compliqué avec Carlos (Sainz fils), il m'a coincé contre le mur et j'ai dû lever le pied, si non, on finissait tous les deux dans le mur. La FIA doit regarder ça, et peut-être que je gagnerai une place.

Après l'incident entre les deux à la fin du Grand Prix d'Australie, la tension monte entre les deux compatriotes.

Au classement des pilotes, Charles Leclerc remonte à la 8e place, avec 13 points.

Max Verstappen est toujours largement en tête avec 75 points et devance toujours son coéquipier Sergio Pérez (62 points), Fernando Alonso (48) et Lewis Hamilton (40).